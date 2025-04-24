Akamai 是一家致力于支持并保护在线商业活动的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 的全栈云计算解决方案可在海外分布广泛的平台上提供高性能且经济实惠的服务。众多全球企业信赖 Akamai，凭借我们卓越的可靠性、扩展性和专业技术，企业能够从容拓展业务。
垃圾消息爬虫程序是一种旨在生成和分发垃圾消息和内容的计算机程序。这其中可能包括各种数字平台（包括电子邮件、在线论坛、社交媒体和 Web 表单）上主动发送的消息。部分垃圾消息包含令人讨厌但无害的内容，例如不必要的产品广告或不相关的反向链接（帮助网站在搜索引擎中排名靠前）。最糟糕的情况下，垃圾消息可能涉及到钓鱼攻击等欺诈行为，或包含指向恶意内容的链接，以及托管恶意软件和各种勒索软件的网站。检测和拦截垃圾消息爬虫程序需要采取勤勉尽责的爬虫程序管理和安全方法。
垃圾消息爬虫程序的类型
爬虫程序是一种自动化软件程序，旨在执行高度重复的任务，而无需人类用户干预。良性爬虫程序包括执行客户服务任务的聊天机器人等技术，以及为 Google 和 Bing 编制网页索引的搜索引擎爬虫。恶意爬虫程序会帮助网络犯罪分子窃取数据、获取用户帐户访问权限、执行点击爬虫程序欺诈、未经许可抓取网站内容、执行分布式拒绝服务攻击、为票务黄牛囤积库存以及操纵社交媒体上的对话。
垃圾消息爬虫程序属于“恶意爬虫程序”类别，包括多种不同类型的爬虫程序。
- 垃圾消息爬虫程序通过创建虚假帐户发送垃圾消息，从网络收集电子邮件列表和地址，以及批量发送垃圾消息来协助垃圾消息发送者。
- 社交媒体垃圾消息爬虫程序在社交媒体平台上运行，发布垃圾内容、创建虚假帐户并向社交媒体用户发送未经请求的消息。
- 短信垃圾消息爬虫程序向从各种来源收集到的手机号码发送垃圾消息。
- 评论和论坛垃圾消息爬虫程序会在 Web 论坛和网站的评论部分自动发布垃圾评论。
垃圾消息爬虫程序的工作原理是什么？
垃圾消息爬虫程序使用 JavaScript 或 CSS 等语言编写，利用软件、网页和消息传递应用程序中的漏洞，获取各种平台的访问权限。一些爬虫程序会通过伪造实际用户的 IP 地址或创建虚假帐户来规避检测。垃圾消息爬虫程序还采用专门的编程方式，其行为方式与真实用户高度相似。
垃圾消息爬虫程序为何会成为痼疾
垃圾消息爬虫程序会对企业、网站和用户造成不利影响。
- 生产力损失：处理垃圾消息可能会耗费企业员工大量的时间和资源。
- 网络性能低下：垃圾消息爬虫程序产生的大量流量可能会导致网络不堪重负，造成性能下降。
- 用户体验：垃圾消息爬虫程序会严重降低各种平台上的用户体验。
- 网络攻击：网络犯罪分子经常利用垃圾消息爬虫程序在钓鱼攻击中传播恶意软件，并通过爬虫程序活动发起导致系统超载的 DDoS 攻击。
- 虚假信息：凭借快速、轻松地在数千个帐户上发布垃圾消息的能力，恶意攻击者可能会利用垃圾消息爬虫程序操纵公众舆论、破坏公司品牌声誉、扭曲金融市场、干扰选举，并在网络上制造混乱。
检测和防范垃圾消息爬虫程序
要检测垃圾消息爬虫程序活动，需要监控解决方案来识别在线流量中的异常行为，包括来自单个 IP 地址的异常高提交率，或者表明与 Web 表单进行非人为交互的行为。
Web 和安全团队可以使用各种方法来防止垃圾消息爬虫程序造成损害。
- CAPTCHA 验证码技术设置的挑战对于真实用户来说易如反掌，却令爬虫程序难以招架。
- 蜜罐字段是对真实用户不可见，但对爬虫程序可见的表单字段。如果填写了蜜罐字段，就代表存在爬虫程序活动。
- 爬虫程序管理解决方案中的验证检查可以验证 Web 表单中输入的信息，以确保其符合以人为本的标准。
- 监控和拦截论坛和评论区中的垃圾评论和垃圾帖子可以减少垃圾消息，并阻止已知的垃圾消息发送者访问这些 Web 资产。
- Web 应用程序防火墙 (WAF) 可以识别潜在的不真实行为，从而帮助阻止垃圾消息爬虫程序。
- 领先的安全提供商提供的爬虫程序管理解决方案可提供由 AI 和威胁情报支持的全面爬虫程序管理技术。这些解决方案提供自动化、多层次的保护，以抵御垃圾消息爬虫程序，同时最大限度地减轻安全团队的负担。
常见问题
尽管高级垃圾消息爬虫程序可以利用机器学习技术来破解 CAPTCHA 挑战，但这种技术仍然可以有效阻止大多数垃圾消息爬虫程序。
庞大的受众体量使得社交媒体平台极具吸引力，成为希望欺诈用户、传播虚假信息或分发恶意软件的垃圾消息发送者的目标。