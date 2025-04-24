垃圾消息爬虫程序是一种旨在生成和分发垃圾消息和内容的计算机程序。这其中可能包括各种数字平台（包括电子邮件、在线论坛、社交媒体和 Web 表单）上主动发送的消息。部分垃圾消息包含令人讨厌但无害的内容，例如不必要的产品广告或不相关的反向链接（帮助网站在搜索引擎中排名靠前）。最糟糕的情况下，垃圾消息可能涉及到钓鱼攻击等欺诈行为，或包含指向恶意内容的链接，以及托管恶意软件和各种勒索软件的网站。检测和拦截垃圾消息爬虫程序需要采取勤勉尽责的爬虫程序管理和安全方法。