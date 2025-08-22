O que é um bot de spam?

A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, a inteligência avançada contra ameaças e a equipe de operações globais oferecem defesa completa para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência líderes do setor necessárias para expandir seus negócios com confiança.
Um bot de spam, ou spambot, é um tipo de programa de computador criado para gerar e distribuir mensagens e conteúdos de spam. Essas mensagens podem incluir comunicações não solicitadas em diferentes plataformas digitais, como e-mail, fóruns on-line, redes sociais e formulários da web. Algumas contêm conteúdo incômodo, porém inofensivo, como anúncios indesejados de produtos ou backlinks irrelevantes que ajudam sites a obter melhor classificação em mecanismos de busca. Nos piores casos, as mensagens de spam podem fazer parte de golpes ou ataques de phishing, ou conter links para conteúdo malicioso e sites que hospedam malware e diferentes tipos de ransomware. Detectar e bloquear bots de spam exige uma abordagem criteriosa de gerenciamento e segurança de bots.
Tipos de bots de spam
Os bots são programas de software automatizados desenvolvidos para executar tarefas altamente repetitivas sem intervenção de usuários humanos. Bots legítimos incluem tecnologias como chatbots, que executam tarefas de atendimento ao cliente, e rastreadores de mecanismos de busca, que indexam páginas da web para o Google e o Bing. Bots maliciosos ajudam cibercriminosos a roubar dados, acessar contas de usuários, realizar fraudes de cliques, extrair conteúdo de sites sem permissão, executar ataques de negação de serviço distribuída (DDoS), reservar estoques para cambistas e manipular conversas em redes sociais.
Classificados na categoria de “bots maliciosos”, os bots de spam englobam vários tipos diferentes.
- Bots de spam de e-mail auxiliam remetentes de spam criando contas falsas para envio de mensagens, coletando listas e endereços de e-mail na web e enviando grandes volumes de mensagens de spam.
- Bots de spam em redes sociais operam nessas plataformas para publicar conteúdo de spam, criar contas falsas e enviar mensagens não solicitadas a usuários.
- Bots de spam de SMS enviam mensagens de spam para números de telefone celular coletados de diversas fontes.
- Bots de spam em comentários e fóruns publicam automaticamente mensagens de spam nas seções de comentários de fóruns e sites.
Como os bots de spam funcionam?
Desenvolvidos em linguagens como JavaScript ou CSS, os bots de spam acessam diferentes plataformas explorando vulnerabilidades em softwares, páginas da web e aplicativos de mensagens. Alguns evitam a detecção falsificando o endereço IP de usuários reais ou criando contas falsas. Os bots de spam também são programados para simular ações humanas.
Por que os bots de spam são um problema
Os bots de spam têm impacto negativo sobre empresas, sites e usuários.
- Perda de produtividade: lidar com mensagens de spam pode consumir muito tempo e recursos dos colaboradores de uma empresa.
- Desempenho de rede ruim: o grande volume de tráfego gerado por bots de spam pode sobrecarregar a rede e prejudicar seu desempenho.
- Experiência do usuário: bots de spam podem degradar significativamente a experiência do usuário em diversas plataformas.
- Ataques cibernéticos: cibercriminosos frequentemente usam bots de spam para distribuir malware, executar ataques de phishing e realizar campanhas de DDoS que sobrecarregam sistemas com atividade de bots.
- Desinformação: com a capacidade de publicar mensagens rapidamente em milhares de contas, agentes maliciosos podem usar bots de spam para manipular a opinião pública, prejudicar a reputação de uma marca, distorcer mercados financeiros, interferir em eleições e criar caos on-line.
Como detectar e evitar bots de spam
Detectar atividades de bots de spam requer soluções de monitoramento capazes de identificar comportamentos anômalos no tráfego on-line, como taxas de envio incomuns de um único endereço IP ou padrões que indiquem interações não humanas com formulários da web.
As equipes de web e segurança podem adotar diversas medidas para evitar que bots de spam causem danos.
- A tecnologia CAPTCHA apresenta desafios fáceis para usuários reais, mas difíceis para bots superarem.
- Campos honeypot são campos de formulário invisíveis para usuários reais, mas visíveis para bots. Quando um campo honeypot é preenchido, isso indica atividade de bot.
- Verificações de validação em soluções de gerenciamento de bots podem confirmar se as informações inseridas em formulários atendem a critérios típicos de comportamento humano.
- Monitorar e bloquear comentários e postagens de spam em fóruns e seções de comentários ajuda a reduzir o spam e impede que remetentes conhecidos acessem essas propriedades da web.
- WAF (Web Application Firewalls) podem ajudar a bloquear bots de spam ao identificar comportamentos potencialmente inautênticos.
- As soluções de gerenciamento de bots de provedores de segurança líderes oferecem tecnologia abrangente, com base em IA e inteligência contra ameaças. Essas soluções fornecem proteção automatizada e multinível contra bots de spam, reduzindo a carga sobre as equipes de segurança.
Perguntas frequentes
Embora bots de spam sofisticados possam usar aprendizado de máquina para resolver desafios de CAPTCHA, essa técnica ainda é eficaz para impedir a maioria deles.
O vasto público torna as plataformas de redes sociais alvos atraentes para spammers que buscam aplicar golpes, disseminar desinformação ou espalhar malware.