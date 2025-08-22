O que é um bot de spam?

Os bots são programas de software automatizados desenvolvidos para executar tarefas altamente repetitivas sem intervenção de usuários humanos. Bots legítimos incluem tecnologias como chatbots, que executam tarefas de atendimento ao cliente, e rastreadores de mecanismos de busca, que indexam páginas da web para o Google e o Bing. Bots maliciosos ajudam cibercriminosos a roubar dados, acessar contas de usuários, realizar fraudes de cliques, extrair conteúdo de sites sem permissão, executar ataques de negação de serviço distribuída (DDoS), reservar estoques para cambistas e manipular conversas em redes sociais.

Classificados na categoria de “bots maliciosos”, os bots de spam englobam vários tipos diferentes.