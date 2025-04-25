Akamai は、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamai のフルスタック・クラウド・コンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで高いパフォーマンスとコストを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できる Akamai に信頼を寄せています。
スパムボットは、スパムメッセージやコンテンツを生成して配信するように設計されたコンピュータープログラムの一種です。これには、Eメール、オンラインフォーラム、ソーシャルメディア、Webフォームなど、さまざまなデジタルプラットフォームでの未承諾メッセージが含まれます。スパムメッセージの中には、不要な製品広告や無関係なバックリンクなど、迷惑だが無害なコンテンツが含まれているものもあり、検索エンジンでWebサイトの上位にランクされるようにします。最悪の場合、スパムメッセージは詐欺やフィッシング攻撃の一部である可能性があります。また、悪性コンテンツや、マルウェアやさまざまなタイプのランサムウェアをホストしているWebサイトへのリンクが含まれている可能性もあります。スパムボットを検知してブロックするには、ボット管理とセキュリティに対する入念なアプローチが必要です。
スパムボットの種類
ボット とは、人間のユーザーが介入せずに反復性の高いタスクを実行するように構築された自動化されたソフトウェアプログラムです。良性ボットには、カスタマーサービスのタスクを実行するチャットボットや、GoogleやBingのウェブページをインデックス化する検索エンジンクローラーなどのテクノロジーがあります。悪性ボットは、サイバー犯罪者がデータを盗んだり、ユーザーアカウントにアクセスしたり、クリックボット詐欺を実行したり、許可を得ずにWebサイトからコンテンツをスクレイプしたり、分散型サービス妨害攻撃を実行したり、チケット不正流通業者の在庫を買い占めたり、ソーシャルメディアでの会話を操作したりするのに役立ちます。
「悪性ボット」のカテゴリーに分類されるスパムボットには、いくつかの種類のボットが含まれます。
- Eメールスパムボットは、スパムの送信元となる偽のアカウントを作成し、WebからEメールリストとアドレスを収集し、スパムメッセージを一括送信することで、Eメールスパムの送信者をアシストします。
- ソーシャルメディアスパムボットは、ソーシャルメディアプラットフォーム上で動作し、スパムコンテンツを投稿し、偽のアカウントを作成し、ソーシャルメディアユーザーに未承諾メッセージを送信します。
- SMSスパムボットは、さまざまなソースから収集された携帯電話番号にスパムメッセージを送信します。
- コメントとフォーラムのスパムボットは、WebフォーラムやWebサイトのコメントセクションにスパムコメントを自動的に投稿します。
スパムボットの仕組み
JavaScriptやCSSなどの言語で記述されたスパムボットは、ソフトウェア、Webページ、メッセージングアプリの脆弱性を悪用することで、さまざまなプラットフォームにアクセスします。ボットの中には、実際のユーザーのIPアドレスをスプーフィングしたり、偽のアカウントを作成したりすることで、検知を回避するものもあります。また、スパムボットは、実際のユーザーのアクションであるかのように見えるようにプログラムされています。
スパムボットが問題である理由
スパムボットは、企業、Webサイト、ユーザーに悪影響を及ぼします。
- 生産性の低下：スパムメッセージへの対処には、企業の従業員の時間とリソースが大量に消費される可能性があります。
- ネットワークパフォーマンスの低下：スパムボットによって大量のトラフィックが生成されると、ネットワークが過負荷状態になり、パフォーマンスが低下する可能性があります。
- ユーザー体験：スパムボットは、さまざまなプラットフォームのユーザー体験を大きく低下させる可能性があります。
- サイバー攻撃：サイバー犯罪者は、マルウェアの配布、フィッシング攻撃、ボットアクティビティでシステムに負荷をかけるDDoSキャンペーンなどの目的で、スパムボットを頻繁に使用します。
- 偽情報：何千ものアカウントに迅速かつ簡単にスパムメッセージを投稿できるため、攻撃者はスパムボットを使用して大衆の意見を操作し、企業のブランド評価を低下させ、金融市場を歪曲し、選挙を妨害し、オンラインで混乱を引き起こす可能性があります。
スパムボットを検知して防止する方法
スパムボットアクティビティを検知するには、オンライントラフィックの異常なふるまいを特定できる監視ソリューションが必要です。たとえば、単一のIPアドレスからの異常な送信率や、人間以外のWebフォームとのやり取りを示唆するふるまいなどです。
Webチームとセキュリティチームは、さまざまな方法を使用して、スパムボットによる被害を防止できます。
- CAPTCHAテクノロジーは、実際のユーザーにとっては簡単に達成できますが、ボットの管理が困難な課題をもたらします。
- ハニーポットフィールドとは、実際のユーザーには見えないフォームフィールドですが、ボットには見えます。ハニーポットフィールドに入力すると、ボットアクティビティが示されます。
- ボット管理ソリューションの検証チェックでは、ウェブフォームに入力された情報を検証して、人間中心の基準を満たしていることを確認できます。
- フォーラムやコメントセクションでスパムに関するコメントや投稿を監視してブロックすることで、スパムを減らし、既知のスパム送信者がこれらのWebプロパティにアクセスできないようにすることができます。
- Web アプリケーションファイアウォール（WAF） は、不正なふるまいの可能性を特定することで、スパムボットをブロックするのに役立ちます。
- 大手セキュリティプロバイダーのボット管理ソリューションは、AIと脅威インテリジェンスを活用した包括的なボット管理テクノロジーを提供します。これらのソリューションは、自動化されたマルチレベルの保護を提供し、セキュリティチームの負担を最小限に抑えながら、スパムボットから防御します。
よくある質問
高度なスパムボットは機械学習を使用してCAPTCHAの課題を解決できますが、この手法はほとんどのスパムボットを阻止するのに効果的です。
ソーシャルメディアプラットフォームは、多くのユーザーがいるため、ユーザーを騙したり、誤った情報を配信したり、マルウェアを配布したりしようとするスパム送信者にとって魅力的な標的となっています。