ボット とは、人間のユーザーが介入せずに反復性の高いタスクを実行するように構築された自動化されたソフトウェアプログラムです。良性ボットには、カスタマーサービスのタスクを実行するチャットボットや、GoogleやBingのウェブページをインデックス化する検索エンジンクローラーなどのテクノロジーがあります。悪性ボットは、サイバー犯罪者がデータを盗んだり、ユーザーアカウントにアクセスしたり、クリックボット詐欺を実行したり、許可を得ずにWebサイトからコンテンツをスクレイプしたり、分散型サービス妨害攻撃を実行したり、チケット不正流通業者の在庫を買い占めたり、ソーシャルメディアでの会話を操作したりするのに役立ちます。

「悪性ボット」のカテゴリーに分類されるスパムボットには、いくつかの種類のボットが含まれます。