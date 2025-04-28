Che cos'è uno spam bot?

Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, l'innovativa intelligence sulle minacce e il team presente su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere applicazioni e dati critici ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi.
Uno spam bot, o spambot, è un tipo di programma per computer progettato per generare e distribuire messaggi e contenuti di spam, tra cui messaggi non richiesti su varie piattaforme digitali, tra cui e-mail, forum online, social media e moduli web. Alcuni messaggi di spam contengono contenuti fastidiosi ma innocui, come annunci di prodotti indesiderati o backlink irrilevanti, che aiutano i siti web a posizionarsi più in alto nei motori di ricerca. Nel peggiore dei casi, i messaggi di spam possono far parte di truffe o attacchi di phishing oppure possono contenere collegamenti a contenuti dannosi e a siti web che ospitano malware e diversi tipi di ransomware. Il rilevamento e il blocco degli spam bot richiedono un approccio diligente alla gestione e alla sicurezza dei bot.
Tipi di spam bot
I bot sono programmi software automatizzati creati per eseguire attività altamente ripetitive senza l'intervento degli utenti umani. I bot legittimi includono tecnologie come i chatbot che eseguono attività di assistenza clienti e i crawler dei motori di ricerca che indicizzano le pagine web per Google e Bing. I bot dannosi aiutano i criminali informatici a rubare dati, accedere agli account degli utenti, eseguire frodi pubblicitarie con i bot, estrarre contenuti dai siti web senza autorizzazione, eseguire attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service), rubare l'inventario per lo scalping di biglietti e manipolare le conversazioni sui social media.
Rientrando nella categoria dei "bot dannosi", gli spam bot includono diversi tipi di bot.
- I spam bot tramite e-mail aiutano i mittenti di spam e-mail creando account fittizi da cui inviare i messaggi di spam, raccogliendo elenchi e indirizzi e-mail dal web e inviando i messaggi di spam in blocco.
- Gli spam bot dei social media operano sulle piattaforme dei social media per pubblicare contenuti di spam, creare account falsi e inviare messaggi non richiesti agli utenti dei social media.
- Gli spam bot tramite SMS inviano messaggi di spam ai numeri di cellulare raccolti da varie fonti.
- Gli spam bot dei commenti e dei forum pubblicano automaticamente commenti di spam nelle sezioni dei commenti dei forum e dei siti web.
Come funzionano gli spam bot?
Scritti in vari linguaggi come JavaScript o CSS, gli spam bot ottengono l'accesso a varie piattaforme sfruttando le vulnerabilità presenti in software, pagine web e app di messaggistica. Alcuni bot eludono il rilevamento falsificando l'indirizzo IP degli utenti effettivi o creando account fittizi. Gli spam bot sono programmati anche per far apparire le loro azioni come se fossero quelle di un utente reale.
Perché gli spam bot sono un problema
Gli spam bot hanno un impatto negativo su aziende, siti web e utenti.
- Perdita di produttività: la gestione dei messaggi di spam può impiegare una grande quantità di tempo e risorse per i dipendenti di un'azienda.
- Scarse performance di rete: l'elevato volume di traffico generato dagli spam bot può potenzialmente sovraccaricare una rete e causare problemi alle performance.
- User experience: gli spam bot possono danneggiare gravemente le user experience su varie piattaforme.
- Attacchi informatici: i criminali informatici utilizzano spesso gli spam bot per distribuire malware, attacchi di phishing e campagne DDoS che sovraccaricano i sistemi con le attività dei bot.
- Disinformazione: con la capacità di pubblicare messaggi di spam in modo rapido e semplice su migliaia di account, i criminali che vogliono creare disinformazione possono utilizzare gli spam bot per manipolare l'opinione pubblica, minare la reputazione del brand di un'azienda, distorcere i mercati finanziari, interferire nelle elezioni e creare caos online.
Come rilevare e prevenire gli spam bot
Il rilevamento dell'attività degli spam bot richiede soluzioni di monitoraggio in grado di identificare comportamenti anomali nel traffico online, inclusi tassi di invio insolitamente elevati da un singolo indirizzo IP o comportamenti che suggeriscono interazioni non umane con i moduli web.
I team addetti al web e alla sicurezza possono utilizzare una varietà di metodi per impedire agli spam bot di causare danni.
- La tecnologia CAPTCHA presenta sfide facili da realizzare per gli utenti reali, ma difficili da gestire per i bot.
- I campi degli honeypot sono campi di moduli invisibili agli utenti reali, ma visibili ai bot. Quando un campo di un honeypot viene compilato, è un segnale che indica un'attività dei bot.
- I controlli di verifica nelle soluzioni di gestione dei bot possono verificare le informazioni immesse nei moduli web per garantire che soddisfino i criteri incentrati sull'uomo.
- Il monitoraggio e il blocco di commenti e post di spam nei forum e nelle sezioni dei commenti possono ridurre lo spam e impedire agli spammer noti di accedere a queste proprietà web.
- Le soluzioni WAF (Web Application Firewall) possono aiutare a bloccare gli spam bot identificando un comportamento potenzialmente non autentico.
- Le soluzioni per la gestione dei bot fornite dai principali provider di servizi di sicurezza offrono una tecnologia completa per la gestione dei bot basata sull'AI e sull'intelligence sulle minacce. Queste soluzioni offrono una protezione automatizzata e multilivello per difendersi dagli spam bot, riducendo al minimo l'onere per i team addetti alla sicurezza.
Domande frequenti (FAQ)
Anche se i sofisticati spam bot possono utilizzare l'apprendimento automatico per risolvere le sfide CAPTCHA, questa tecnica è ancora efficace per scoraggiare la maggior parte degli spam bot.
Un vasto numero di utenti rende le piattaforme di social media un bersaglio allettante per gli spammer che cercano di truffare gli utenti, distribuire informazioni errate o distribuire malware.