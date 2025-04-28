Che cos'è uno spam bot?

Uno spam bot, o spambot, è un tipo di programma per computer progettato per generare e distribuire messaggi e contenuti di spam, tra cui messaggi non richiesti su varie piattaforme digitali, tra cui e-mail, forum online, social media e moduli web. Alcuni messaggi di spam contengono contenuti fastidiosi ma innocui, come annunci di prodotti indesiderati o backlink irrilevanti, che aiutano i siti web a posizionarsi più in alto nei motori di ricerca. Nel peggiore dei casi, i messaggi di spam possono far parte di truffe o attacchi di phishing oppure possono contenere collegamenti a contenuti dannosi e a siti web che ospitano malware e diversi tipi di ransomware. Il rilevamento e il blocco degli spam bot richiedono un approccio diligente alla gestione e alla sicurezza dei bot.