Was ist der Schutz vor Cyberbedrohungen?

Verwaltete Sicherheitsservices sind eine Reihe von Services, die von einem Drittanbieter angeboten werden, um ein Unternehmen bei der Überwachung und Verwaltung seiner Sicherheit zu unterstützen. Sie bieten Unternehmen einen umfassenden Sicherheitsansatz, mit dem sie potenzielle Bedrohungen identifizieren, schädliche Aktivitäten erkennen und schnell und effektiv auf Vorfälle reagieren können.
Die wachsende Herausforderung für den Schutz vor Cyberbedrohungen
Viele aktuelle Lösungen für den Schutz vor Cyberbedrohungen sind darauf ausgelegt, eine einzelne Art von Angriff zu erkennen und zu blockieren. Aus diesem Grund setzen Unternehmen häufig auf eine Vielzahl von Punktlösungen, um Bedrohungen wie Ransomware, DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service), Credential Stuffing, Phishing und SQL Injection abzuwehren.
Bedrohungsakteure bringen jedoch zunehmend mehrere Techniken zum Einsatz und kombinieren verschiedene Arten von Angriffen in koordinierten Kampagnen. Diese mehrdimensionalen Angriffe haben eine höhere Erfolgschance gegen Unternehmen mit begrenzten IT-Ressourcen und gegen Lösungen, die sich auf eine einzige Art der Cyberbedrohung konzentrieren. Darüber hinaus können Hacker bandbreitenintensive DDoS-Angriffe mit SQL Injection und anderen Angriffsvektoren kombinieren und ihr eigentliches Ziel – Daten- oder Finanzdiebstahl – mit einem auffälligen DDoS-Angriff verschleiern.
Lösungen für den Schutz vor Cyberbedrohungen, die sich nur auf eine Art von Angriffsvektor konzentrieren, sind eindeutig nicht so wirksam wie Technologien, die auf eine Vielzahl potenzieller Angriffe gleichzeitig reagieren können. Aus diesem Grund bietet Akamai umfassende Sicherheitslösungen an, die einen mehrschichtigen und einheitlichen Ansatz für die Unternehmenssicherheit ermöglichen.
Die große Bandbreite des Schutzes vor Cyberbedrohungen
Um Cyberkriminalität zu verhindern, müssen Ihre Sicherheitsprogramme gegen Cyberbedrohungen jeden Aspekt Ihrer IT-Umgebung schützen.
- Mitarbeiter. Viele der schwerwiegendsten Sicherheitsverstöße sind auf Fehler von Mitarbeitern zurückzuführen. Ihre Cybersicherheitsprogramme müssen alle nur möglichen Maßnahmen ergreifen, damit Ihre Mitarbeiter keinen Phishing-Kampagnen zum Opfer fallen oder versehentlich das Herunterladen schädlicher Dateien oder Malware ermöglichen.
- Kunden. Das Vertrauen Ihrer Kunden hängt davon ab, wie erfolgreich Sie ihre personenbezogenen Daten, Kontostände und Transaktionsdetails schützen.
- Unternehmensanwendungen und -daten. Da der traditionelle Netzwerkperimeter verschwindet, müssen Ihre Cybersicherheitslösungen sicheren Zugriff auf Unternehmensanwendungen ermöglichen und Endnutzer gleichzeitig vor hoch entwickelten Bedrohungen schützen.
- Webanwendungen. Wenn Ihre Websites geschäftskritische Assets sind, können erfolgreiche Angriffe den Betrieb lahmlegen, den Umsatz senken und den Ruf schädigen. Der Schutz Ihrer Website und Webanwendungen vor Denial-of-Service-Angriffen, Bot-Angriffen, Injection- und anderen Cyberangriffen ist von entscheidender Bedeutung.
- APIs. APIs sind für die geschäftliche Kommunikation, Zusammenarbeit und Agilität unerlässlich. Aber sie vergrößern Ihre Angriffsfläche. APIs müssen ebenso wie Webanwendungen geschützt werden, aber dies erfordert unterschiedliche Arten von Abwehrmechanismen.
- Rechenzentren. Die IT-Assets in Ihren Rechenzentren sind mit jedem Aspekt des Geschäftsbetriebs verbunden. Um zu verhindern, dass Cyberkriminelle vertrauliche Informationen stehlen, Malware herunterladen oder Ransomware-Angriffe starten, müssen Ihre Sicherheitsprogramme auch Angriffe erkennen und abwehren, die es bereits in Ihr Netzwerk geschafft haben und sich lateral auf der Suche nach hochwertigen Zielen bewegen.
- DNS-Services. DNS-Services (Domain Name System) stellen sicher, dass Nutzer auf Ihre Websites und Anwendungen zugreifen können. Der Schutz des DNS vor Manipulation, Fälschung und Denial-of-Service-Angriffen ist unerlässlich für die Gewährleistung von Verfügbarkeit, Geschwindigkeit und Kundenvertrauen.
Vereinfachen Sie den Schutz vor Cyberbedrohungen mit Akamai
Die branchenführenden Sicherheitslösungen von Akamai erhalten von führenden Branchenanalysten regelmäßig Bestnoten in mehreren Kategorien. In den letzten Jahren haben wir uns von einem Sicherheitsportfolio mit Punktlösungen zu einer umfassenden Plattform entwickelt, die einheitliche Verteidigungsmechanismen für Kunden bietet, die sich die effektivsten Sicherheitsfunktionen von weniger Anbietern wünschen.
Unser Sicherheitsangebot gegen Cyberbedrohungen umfasst heute:
- Managed Security Service (MSS) bietet Kontakt zu erfahrenen Sicherheitsanalysten und bewährten Onlineabwehrmechanismen, die zum Aufbau einer stärkeren Sicherheitsposition beitragen. Unsere vollständig verwaltete Lösung kombiniert proaktive Überwachung, beratendes Reporting, Bedrohungserkennung, schnelle Vorfallsreaktion, regelmäßige Optimierung und dedizierte Sicherheitsexperten in einem Service, der Ihr Unternehmen vor den größten und komplexesten Bedrohungen sowie den neuesten Angriffsvektoren schützt.
- DDoS-Schutz. Wir verfügen über die größte Plattform zur DDoS-Abwehr mit bewährter Technologie, die jeden Monat Tausende von Angriffen abwehrt – darunter einige der größten Angriffe, die das Internet je gesehen hat.
- Web Application Firewall. Unsere branchenführende WAF-Lösung schützt Webanwendungen ohne Beeinträchtigung der Performance und mit adaptiven Regeln, die mit den neuesten Cyberbedrohungen Schritt halten, einschließlich SQL Injection und Zero-Day-Attacken.
- Bot-Management. Wir können Sie bei der Implementierung einer effektiveren Bot-Strategie unterstützen, um Scraper unter Kontrolle zu halten, Credential-Stuffing-Angriffe abzuwehren, guten Bots Zugriff zu gewähren und böse Bots am Punkt des ersten Kontakts zu blockieren.
- Schutz vor Bedrohungen auf Browserebene. Mit Akamai können Sie Web-Skimming, Formjacking und andere Angriffe im Browser, die zu Datendiebstählen führen können, erkennen und aufhalten.
- Identitätsschutz. Mit unserer SaaS-basierten Lösung können Kunden auf jedem Gerät persönliche Konten erstellen und gleichzeitig ihre Daten und Ihr Unternehmen vor Risiken schützen.
- Zero-Trust-Netzwerkzugriff. Unsere Plattform bietet einfachen, sicheren Remote-Zugriff, der einfach zu verwalten ist, mehr Sicherheit bietet und gleichzeitig für ein außergewöhnliches Nutzererlebnis sorgt.
- Segmentierung. Unsere Segmentierungslösung bietet die schnellste Möglichkeit, um kritische Assets im On-Premise-Rechenzentrum, in der Cloud oder in der Hybrid-Cloud-Infrastruktur zu visualisieren und zu segmentieren. Detaillierte Sicherheitskontrollen begrenzen die lateralen Netzwerkbewegungen, derer sich Cyberkriminelle bei etwa Ransomware bedienen.
- Threat Intelligence und Sicherheitsforschung. Akamai Hunt ist ein Service für verwaltete Bedrohungssuche, der gut getarnte Sicherheitsrisiken in Ihrer Umgebung findet und beseitigt. Akamai Hunt wird von Sicherheitsexperten der Threat-Intelligence- und Analyseteams von Akamai geleitet und nutzt Daten von Akamai Guardicore Segmentation, um Bedrohungen in Ihrem Netzwerk zu suchen, Schwachstellen zu finden und virtuell zu beheben und Ihre Infrastruktur zu schützen.
- DNS. Unsere Technologie gewährleistet schnelle DNS-Auflösung. So wird das Nutzererlebnis verbessert und die DNS-Verfügbarkeit sichergestellt, indem der Zugriff auf Tausende von DNS-Servern weltweit bereitgestellt wird.
- Secure Web Gateway. Unser cloudbasiertes Secure Web Gateway bietet Sicherheit, Kontrolle und Transparenz, um Nutzer, die auf das Internet zugreifen, proaktiv zu schützen – unabhängig davon, von wo sie eine Verbindung herstellen oder welches Gerät dafür zum Einsatz kommt.
- Multi-Faktor-Authentifizierung. Unser Phishing-sicherer, FIDO2-basierter MFA-Service bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und sorgt gleichzeitig für ein reibungsloses Nutzererlebnis mit einer Push-Nachricht an das Smartphone, wodurch kostspielige und umständliche physische Sicherheitsschlüssel nicht mehr erforderlich sind.
Vorteile der Sicherheitslösungen von Akamai
Die Akamai-Sicherheitslösungen gegen Cyberbedrohungen befinden sich genau zwischen Ihrem Ökosystem und potenziellen Angreifern und können so Angriffe in der Cloud, an der Edge und näher an den Angreifern abwehren, bevor sie Ihre Anwendungen und Infrastruktur erreichen können. Unsere Technologien bieten:
- Massive Skalierung. Wir stoppen die größten direkten Angriffe und schützen Sie vor Kollateralschäden mit Lösungen, die auf unserer unübertroffenen Skalierbarkeit und globalen Reichweite basieren.
- Globaler Schutz. Schützen Sie Ihre wichtigsten Assets, die überall auf der Welt in Rechenzentren, Public Clouds oder Multicloud-Umgebungen bereitgestellt werden.
- Support in Echtzeit. Wir bieten einen zentralen Ansprechpartner für Support und Reaktion auf Ereignisse in Echtzeit.
- Integrierte Lösungen. Unsere umfassenden Lösungen sind so konzipiert, dass sie zusammenarbeiten, um die Abwehr zu verbessern und die Sicherheit zu vereinfachen. Gleichzeitig können Administratoren die Cybersicherheit über eine einzige Konsole verwalten.
- Erhöhte Angriffstransparenz. Unser webbasiertes Portal verbessert den Überblick über Cyberangriffe sowie die Richtlinienkontrolle. Mit umfassenden Dashboards erhalten Sie ausführliche Informationen zu verschiedenen Problembereichen.
- Vereinfachte Verwaltung. Mit unserem Managed Security Service müssen Ihre Teams keine physischen Appliances oder Softwarelösungen mehr selbst implementieren. Mit Akamai können Sie Konfigurationsänderungen automatisieren, indem Sie den Lebenszyklus Ihrer Anwendungsentwicklung in unsere Management-APIs integrieren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Schutz vor Cyberbedrohungen umfasst Praktiken, Programme, Protokolle und Technologien, die Unternehmen und ihre Sicherheitsteams verwenden, um ihre IT-Systeme vor Angriffen durch Cyberkriminelle zu schützen.
Die Bedrohungslandschaft von heute entwickelt sich ständig weiter. Jeden Monat kommen neue Bedrohungen und Angriffsvektoren hinzu. Zu den gefährlichsten Cyberbedrohungen gehören heute Ransomware-Angriffe, die Ausnutzung von Sicherheitslücken, Phishing-Angriffe und Spear-Phishing-Kampagnen sowie Malware-Angriffe, die darauf abzielen, Geld, vertrauliche Daten oder geistiges Eigentum zu stehlen.
Threat Hunting ist ein proaktiver Prozess, bei dem Netzwerke oder Systeme durchsucht werden, um schädliche Aktivitäten und Bedrohungen zu identifizieren, die von herkömmlichen Sicherheitslösungen nicht erkannt wurden. Dazu müssen Millionen von Sicherheitsprotokollen und -ereignissen manuell durchsucht werden, um dabei diejenigen zu identifizieren, die auf schädliche Aktivitäten oder Bedrohungen hinweisen.
Warum entscheiden sich Kunden für Akamai?
