Was ist der Schutz vor Cyberbedrohungen?

Viele aktuelle Lösungen für den Schutz vor Cyberbedrohungen sind darauf ausgelegt, eine einzelne Art von Angriff zu erkennen und zu blockieren. Aus diesem Grund setzen Unternehmen häufig auf eine Vielzahl von Punktlösungen, um Bedrohungen wie Ransomware, DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service), Credential Stuffing, Phishing und SQL Injection abzuwehren.

Bedrohungsakteure bringen jedoch zunehmend mehrere Techniken zum Einsatz und kombinieren verschiedene Arten von Angriffen in koordinierten Kampagnen. Diese mehrdimensionalen Angriffe haben eine höhere Erfolgschance gegen Unternehmen mit begrenzten IT-Ressourcen und gegen Lösungen, die sich auf eine einzige Art der Cyberbedrohung konzentrieren. Darüber hinaus können Hacker bandbreitenintensive DDoS-Angriffe mit SQL Injection und anderen Angriffsvektoren kombinieren und ihr eigentliches Ziel – Daten- oder Finanzdiebstahl – mit einem auffälligen DDoS-Angriff verschleiern.

Lösungen für den Schutz vor Cyberbedrohungen, die sich nur auf eine Art von Angriffsvektor konzentrieren, sind eindeutig nicht so wirksam wie Technologien, die auf eine Vielzahl potenzieller Angriffe gleichzeitig reagieren können. Aus diesem Grund bietet Akamai umfassende Sicherheitslösungen an, die einen mehrschichtigen und einheitlichen Ansatz für die Unternehmenssicherheit ermöglichen.