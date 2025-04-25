今日の多くのサイバー脅威セキュリティソリューションは、1 種類の攻撃を検知してブロックするように設計されています。そのため、組織はランサムウェア、分散型サービス妨害（DDoS）攻撃、Credential Stuffing、フィッシング、SQL インジェクションなどの脅威を緩和するために、さまざまなポイントソリューションを導入していることが多くあります。

一方で、攻撃者は複数の手法を使用するようになっており、さまざまなタイプの攻撃を組み合わせて連携したキャンペーンを展開しています。このような多次元攻撃は、IT リソースが限られている組織や、1 種類のサイバー脅威セキュリティに重点を置いたソリューションに対して成功する可能性が高いです。さらに、ハッカーは、帯域幅を消費する DDoS 攻撃に SQL インジェクションやその他の攻撃ベクトルを組み合わせ、人目を引く DDoS キャンペーンを隠れ蓑にしてデータや金銭の窃盗という真の目的を行う場合があります。

ここで明らかなのは、1 種類の攻撃ベクトルのみに焦点を合わせたサイバー脅威セキュリティソリューションは、さまざまな潜在的な攻撃に一度に対応できるテクノロジーほど効果的ではないということです。そのため、Akamai は、エンタープライズセキュリティに対する多層的で総合的なアプローチを可能にする包括的なセキュリティソリューションを提供しています。