O que é segurança contra ciberameaça?

Os serviços de segurança gerenciados são um conjunto de serviços oferecidos por um provedor terceirizado para ajudar uma organização a monitorar e gerenciar sua postura de segurança. Eles fornecem às organizações uma abordagem abrangente à segurança, permitindo a identificação de ameaças potenciais, detecção de atividades mal-intencionadas e resposta a incidentes de forma rápida e eficaz.
O desafio em evolução da segurança contra ciberameaça
Atualmente, muitas soluções de segurança contra ciberameaça são projetadas para detectar e bloquear um único tipo de ataque. Como resultado, as organizações frequentemente adotam uma variedade de soluções pontuais para mitigar ameaças como ransomware, ataques de negação de serviço distribuído (DDoS), preenchimento de credenciais, phishing e injeção de SQL.
No entanto, os agentes de ameaça estão cada vez mais empregando várias técnicas, misturando diferentes tipos de ataques em campanhas coordenadas. Esses ataques multidimensionais têm maior chance de sucesso contra organizações com recursos limitados de TI e contra soluções que se concentram em um único tipo de segurança de ciberameaça. Além disso, os hackers podem combinar ataques de DDoS que consomem largura de banda com injeção de SQL e outros vetores de ataque, usando a campanha DDoS ruidosa para cobrir seu verdadeiro objetivo de dados ou roubo financeiro.
Claramente, as soluções de segurança contra ciberameaça que se concentram em apenas um tipo de vetor de ataque não serão tão eficazes quanto as tecnologias que podem responder a uma variedade de ataques potenciais de uma só vez. É por isso que a Akamai oferece soluções de segurança abrangentes que permitem uma abordagem unificada e em várias camadas para a segurança corporativa.
O amplo escopo da segurança contra ciberameaça
Para evitar crimes cibernéticos, seus programas de segurança contra ciberameaça devem defender todos os aspectos da ecosfera de TI.
- Funcionários. Muitas das violações mais prejudiciais são originadas por um erro do funcionário. Seus programas de cibersegurança devem tomar todas as medidas possíveis para evitar que os funcionários sejam vítimas de campanhas de phishing ou acidentalmente tenham ações que permitam o download de arquivos mal-intencionados ou malware.
- Clientes. A confiança de seus clientes depende de como você protege com sucesso suas informações de identificação pessoal, saldos de contas e detalhes de transações.
- Aplicações empresariais e dados. À medida que o perímetro de rede tradicional desaparece, suas soluções de cibersegurança devem permitir o acesso seguro a aplicações empresariais, ao mesmo tempo em que protegem os usuários finais contra ameaças avançadas.
- Aplicações Web. Quando seus websites são ativos críticos para os negócios, ataques bem-sucedidos podem prejudicar as operações, reduzir a receita e prejudicar a reputação. É fundamental proteger seu website e aplicações Web contra ataques de negação de serviço, ataques de bots, injeção e outros ataques cibernéticos.
- APIs. As APIs são essenciais para a comunicação, colaboração e agilidade dos negócios. Eles também aumentam o tamanho da sua superfície de ataque. As APIs devem ser protegidas da mesma forma que as aplicações Web, mas exigem diferentes tipos de defesas.
- Data centers. Os ativos de TI em seus data centers estão conectados a todos os aspectos das operações comerciais. Para evitar que agentes mal-intencionados roubem informações confidenciais, façam download de malware ou iniciem ataques de ransomware, seus programas de segurança contra ciberameaça devem detectar e mitigar ataques que foram lançados com sucesso e estão se movendo lateralmente em busca de alvos de alto valor.
- Serviços de DNS. Os serviços de DNS (Domain Name System, sistema de nomes de domínio) garantem que os usuários possam acessar seus websites e suas aplicações. Proteger o DNS contra manipulação, falsificação e ataques de negação de serviço é essencial para a disponibilidade, velocidade e confiança do cliente.
Simplifique a segurança contra ciberameaça com a Akamai
Frequentemente, as melhores soluções de segurança da categoria da Akamai obtêm as melhores classificações em várias categorias dos principais analistas do setor. Ao longo dos últimos anos, crescemos de um portfólio de segurança de soluções pontuais para uma plataforma abrangente que oferece defesas unificadas para clientes que desejam os recursos de segurança mais eficientes de menos fornecedores.
Hoje, nossas ofertas de segurança contra ciberameaça incluem:
- O MSS (Managed Security Service) fornece acesso a analistas de segurança experientes e defesas online comprovadas para ajudar a alcançar uma postura de segurança mais forte. Nossa solução totalmente gerenciada integra monitoramento proativo, geração de relatórios consultivos, detecção de ameaças, resposta rápida a incidentes, ajuste periódico e especialistas em segurança dedicados em um serviço com escala para proteger sua organização contra as maiores e mais sofisticadas ameaças e os mais recentes vetores de ataque.
- Proteção contra DDoS. Oferecemos a maior plataforma de mitigação de DDoS com tecnologia comprovada que interrompe milhares de ataques todos os meses, incluindo alguns dos maiores ataques que a Internet já viu.
- Web Application Firewall. Nossa solução WAF líder do setor protege aplicações Web com impacto zero no desempenho e com regras adaptáveis que acompanham as ameaças de segurança cibernética mais recentes, incluindo injeção de SQL e ataques de dia zero.
- Gerenciamento de bots. Podemos ajudar você a implementar uma estratégia de bots mais eficaz para manter os scrapers sob controle, mitigar o preenchimento de credenciale permitir a entrada de bons bots enquanto interrompe os bots mal-intencionados no primeiro contato.
- Proteção contra ameaças no navegador. Com a Akamai, você pode detectar e interromper o web skimming,, formjacking e outros ataques no navegador que podem levar a violações de dados.
- Proteção de identidade. Nossa solução baseada em SaaS permite que os clientes criem contas pessoais em qualquer dispositivo, ao mesmo tempo em que protegem suas informações e seus negócios contra riscos.
- Acesso à rede Zero Trust. Nossa plataforma fornece acesso remoto simples e seguro, fácil de gerenciar e oferece melhor segurança, ao mesmo tempo em que oferece uma experiência de usuário excepcional.
- Segmentação. Nossa tecnologia de segmentação fornece a maneira mais rápida de visualizar e segmentar ativos críticos em seu data center local, nuvem ou infraestrutura de nuvem híbrida. Controles de segurança granulares limitam o movimento lateral em que agentes mal-intencionados, como ransomware, dependem.
- Inteligência e pesquisa de ameaças. Akamai Hunt é um serviço gerenciado de busca de ameaças que localiza e remedia os riscos de segurança mais evasivos em seu ambiente. Ele é operado por especialistas em segurança das equipes de análise e inteligência de ameaças da Akamai e utiliza os dados coletados da solução Akamai Guardicore Segmentation para procurar ameaças em sua rede, encontrar e corrigir vulnerabilidades virtualmente e fortalecer sua infraestrutura.
- DNS. Nossa tecnologia oferece resolução de DNS rápida para melhorar as experiências do usuário e garantir a disponibilidade do DNS fornecendo acesso a milhares de servidores DNS em todo o mundo.
- Gateway Web seguro. Nosso gateway Web seguro baseado em nuvem oferece segurança, controle e visibilidade para proteger proativamente os usuários que acessam a Internet, independentemente de onde estejam se conectando ou de qual dispositivo estejam usando.
- Autenticação multifator. Nosso serviço de MFA baseado em FIDO2 à prova de phishing oferece o mais alto nível de segurança e, ao mesmo tempo, proporciona uma experiência de usuário sem atritos com um push de smartphone, eliminando a necessidade de chaves de segurança físicas caras e complicadas.
Vantagens das soluções de segurança da Akamai
As soluções de segurança contra ameaças cibernéticas da Akamai estão posicionadas entre seu ecossistema e invasores em potencial para impedir ataques na nuvem, na edge da rede, mais perto dos invasores e antes que possam atingir as aplicações e a infraestrutura. Nossas tecnologias oferecem:
- Enorme escalabilidade. Interrompemos os maiores ataques diretos e isolamos você de danos colaterais com soluções desenvolvidas em nossa escalabilidade incomparável e distribuição global.
- Proteção global. Proteja seus ativos mais críticos implantados em qualquer lugar do mundo em data centers, nuvem pública ou ambientes multinuvem.
- Suporte em tempo real. Fornecemos um único ponto de contato para suporte e resposta a incidentes em tempo real.
- Soluções integradas. Nossas soluções abrangentes são projetadas para trabalhar juntas para melhorar a mitigação e simplificar a segurança, ao mesmo tempo em que permitem que os administradores gerenciem a segurança contra ciberameaça a partir de um único painel transparente.
- Maior visibilidade do ataque. Nosso portal baseado na Web melhora a visibilidade de ataques e aprimora o controle de políticas. Os painéis de alto nível permitem detalhar diferentes áreas de interesse.
- Gestão simplificada. Nosso Managed Security Service elimina a necessidade de suas equipes implantarem equipamentos físicos ou soluções de software por conta própria. Com a Akamai, você pode automatizar alterações nas configurações, integrando seu ciclo de vida de desenvolvimento de aplicações com nossas APIs de gerenciamento.
Perguntas frequentes (FAQ)
A segurança contra ciberameaça abrange práticas, programas, protocolos e tecnologias que as empresas e suas equipes de segurança usam para proteger seus ecossistemas de TI contra ataques de cibercriminosos.
O cenário de ameaças atual está em constante evolução, com novas ameaças e vetores de ataque surgindo a cada mês. Entre as ciberameaças mais perigosas atualmente estão ataques de ransomware, exploração de vulnerabilidade, ataques de phishing e campanhas de spear-phishing e ataques de malware projetados para roubar dinheiro, dados confidenciais e propriedade intelectual.
A busca de ameaças é o processo proativo de pesquisa ou busca por redes ou sistemas para identificar atividades mal-intencionadas e ameaças que tenham escapado à detecção por soluções de segurança tradicionais. Ela envolve a pesquisa manual de milhões de logs e eventos de segurança para identificar aqueles que indicam atividades ou ameaças mal-intencionadas.
Por que os clientes escolhem a Akamai
