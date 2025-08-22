O que é segurança contra ciberameaça?

Atualmente, muitas soluções de segurança contra ciberameaça são projetadas para detectar e bloquear um único tipo de ataque. Como resultado, as organizações frequentemente adotam uma variedade de soluções pontuais para mitigar ameaças como ransomware, ataques de negação de serviço distribuído (DDoS), preenchimento de credenciais, phishing e injeção de SQL.

No entanto, os agentes de ameaça estão cada vez mais empregando várias técnicas, misturando diferentes tipos de ataques em campanhas coordenadas. Esses ataques multidimensionais têm maior chance de sucesso contra organizações com recursos limitados de TI e contra soluções que se concentram em um único tipo de segurança de ciberameaça. Além disso, os hackers podem combinar ataques de DDoS que consomem largura de banda com injeção de SQL e outros vetores de ataque, usando a campanha DDoS ruidosa para cobrir seu verdadeiro objetivo de dados ou roubo financeiro.

Claramente, as soluções de segurança contra ciberameaça que se concentram em apenas um tipo de vetor de ataque não serão tão eficazes quanto as tecnologias que podem responder a uma variedade de ataques potenciais de uma só vez. É por isso que a Akamai oferece soluções de segurança abrangentes que permitem uma abordagem unificada e em várias camadas para a segurança corporativa.