¿Qué es la seguridad frente a ciberamenazas?

Hoy en día, muchas soluciones de seguridad contra ciberamenazas están diseñadas para detectar y bloquear un solo tipo de ataque. Como resultado, las organizaciones suelen adoptar diversas soluciones puntuales para mitigar amenazas como el ransomware, los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS), el Credential Stuffing, el phishing y la inyección SQL.

Sin embargo, los atacantes utilizan unas técnicas cada vez más variadas, y mezclan diferentes tipos de ataques en campañas coordinadas. Estos ataques multidimensionales tienen una mayor probabilidad de éxito contra organizaciones con recursos de TI limitados y contra soluciones centradas en un único tipo de seguridad frente a ciberamenazas. Además, los hackers pueden combinar técnicas DDoS que consumen ancho de banda con la inyección SQL y otros vectores de ataque, de este modo, se sirven de una ruidosa campaña de DDoS para cubrir su verdadero objetivo de robo de datos o robo financiero.

Es evidente que las soluciones de seguridad ante ciberamenazas que se centran en un solo tipo de vector de ataque no serán tan eficaces como las tecnologías que pueden responder a una variedad de posibles ataques a la vez. Por eso, Akamai ofrece soluciones de seguridad completas que permiten un enfoque unificado y multicapa de la seguridad empresarial.