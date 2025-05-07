¿Qué es la seguridad frente a ciberamenazas?

Los servicios de seguridad gestionados son un conjunto de servicios ofrecidos por un proveedor externo para ayudar a una organización a supervisar y gestionar su situación de seguridad. Proporcionan a las organizaciones un enfoque integral de la seguridad, lo que les permite identificar amenazas potenciales, detectar actividades maliciosas y responder a incidentes de forma rápida y eficaz.
El reto en constante evolución de la seguridad ante ciberamenazas
Hoy en día, muchas soluciones de seguridad contra ciberamenazas están diseñadas para detectar y bloquear un solo tipo de ataque. Como resultado, las organizaciones suelen adoptar diversas soluciones puntuales para mitigar amenazas como el ransomware, los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS), el Credential Stuffing, el phishing y la inyección SQL.
Sin embargo, los atacantes utilizan unas técnicas cada vez más variadas, y mezclan diferentes tipos de ataques en campañas coordinadas. Estos ataques multidimensionales tienen una mayor probabilidad de éxito contra organizaciones con recursos de TI limitados y contra soluciones centradas en un único tipo de seguridad frente a ciberamenazas. Además, los hackers pueden combinar técnicas DDoS que consumen ancho de banda con la inyección SQL y otros vectores de ataque, de este modo, se sirven de una ruidosa campaña de DDoS para cubrir su verdadero objetivo de robo de datos o robo financiero.
Es evidente que las soluciones de seguridad ante ciberamenazas que se centran en un solo tipo de vector de ataque no serán tan eficaces como las tecnologías que pueden responder a una variedad de posibles ataques a la vez. Por eso, Akamai ofrece soluciones de seguridad completas que permiten un enfoque unificado y multicapa de la seguridad empresarial.
El amplio alcance de la seguridad frente a las ciberamenazas
Para evitar la ciberdelincuencia, sus programas de seguridad contra ciberamenazas deben defender todos los aspectos de su ecosistema de TI.
- Empleados. Muchas de las vulneraciones más perjudiciales se originan por un error de los empleados. Sus programas de ciberseguridad deben tomar todas las medidas posibles para evitar que los empleados sean víctimas de campañas de phishing o realicen accidentalmente algo que permita descargar archivos maliciosos o malware.
- Clientes. La confianza de sus clientes depende del éxito con el que proteja su información personal identificable, los saldos de las cuentas y los detalles de las transacciones.
- Aplicaciones empresariales y datos confidenciales. A medida que desaparece el perímetro de red tradicional, sus soluciones de ciberseguridad deben permitir un acceso seguro a las aplicaciones empresariales y, al mismo tiempo, proteger a los usuarios finales de las amenazas avanzadas.
- Aplicaciones web. Cuando los sitios web son activos esenciales para la empresa, los ataques efectivos pueden paralizar las operaciones, reducir los ingresos y causar daños a la reputación. Proteger su sitio web y sus aplicaciones web de ataques de denegación de servicio, ataques de bots, inyecciones y otros ciberataques es fundamental.
- Las API. Las API son esenciales para la comunicación empresarial, la colaboración y la agilidad. También aumentan el tamaño de la superficie de ataque. Las API deben protegerse igual que las aplicaciones web, pero requieren diferentes tipos de defensas.
- Centros de datos. Los activos de TI de sus centros de datos están conectados a todos los aspectos de las operaciones empresariales. Para evitar que los agentes maliciosos roben información confidencial, descarguen malware o lancen ataques de ransomware, sus programas de seguridad de ciberamenazas deben detectar y mitigar los ataques que logran el éxito y se mueven lateralmente en busca de objetivos de gran valor.
- Servicios DNS. Los servicios del sistema de nombres de dominio (DNS) garantizan que los usuarios puedan acceder a sus sitios web y aplicaciones. Proteger el DNS de los ataques de manipulación, falsificación y denegación de servicio es esencial para la disponibilidad, la velocidad y la confianza del cliente.
Simplifique la seguridad ante las ciberamenazas con Akamai
Akamai suele obtener la mejor puntuación en varias categorías de los principales analistas del sector. En los últimos años, hemos pasado de una cartera de soluciones de seguridad individuales a una plataforma completa que ofrece defensas unificadas para los clientes que desean beneficiarse de las capacidades de seguridad más eficaces a través de menos proveedores.
Hoy en día, nuestras ofertas de seguridad contra ciberamenazas incluyen:
- Managed Security Service (MSS). Proporciona acceso a expertos analistas de seguridad y defensas online probadas para ayudar a lograr una estrategia de seguridad más sólida. Nuestra solución totalmente gestionada integra supervisión proactiva, generación de informes, detección de amenazas, respuesta rápida ante incidentes, ajustes periódicos y expertos en seguridad dedicada en un servicio con la escalabilidad necesaria para proteger su empresa frente a las amenazas de mayor alcance y sofisticación, así como los últimos vectores de ataque.
- Protección frente a DDoS Ofrecemos la mayor plataforma de mitigación de DDoS con tecnología probada que detiene miles de ataques cada mes, incluidos algunos de los de mayor tamaño registrados en Internet.
- Firewall de aplicaciones web. Nuestra solución WAF líder en el sector protege las aplicaciones web sin impacto en el rendimiento y con reglas adaptables que se ajustan a las amenazas de ciberseguridad más recientes, incluidas las inyecciones SQL y los ataques de día cero.
- Administración de bots. Podemos ayudarle a implementar una estrategia de gestión de bots más eficaz, a mantener los scrapers bajo control y a mitigar el Credential Stuffing, todo ello permitiendo el uso de bots buenos y deteniendo a los maliciosos en cuanto que establecen el primer contacto.
- Protección contra amenazas integradas en el navegador. Con Akamai, puede detectar y detener el robo de información de pago, el formjacking y otros ataques en el navegador que pueden dar lugar a filtraciones de datos.
- Protección de la identidad. Nuestra solución basada en SaaS permite a los clientes crear cuentas personales en cualquier dispositivo, al tiempo que protege su información y su empresa frente a riesgos.
- Acceso de red Zero Trust. Nuestra plataforma ofrece un acceso remoto sencillo y fácil de gestionar que, además, garantiza una mejor seguridad y una experiencia de usuario excepcional.
- Segmentación. Nuestra tecnología de segmentación es la forma más rápida de visualizar y segmentar sus activos críticos en el centro de datos local, la nube o la infraestructura de nube híbrida. Los controles de seguridad detallados limitan el movimiento lateral en el que confían los agentes maliciosos, como el ransomware.
- Inteligencia ante amenazas e investigación sobre seguridad. Akamai Hunt es un servicio gestionado de búsqueda de amenazas que detecta y neutraliza los riesgos de seguridad más evasivos de su entorno. Está dirigido por expertos en seguridad de los equipos de análisis e inteligencia sobre amenazas de Akamai, y utiliza los datos recopilados de Akamai Guardicore Segmentation para buscar amenazas en su red, encontrar y reparar virtualmente vulnerabilidades, y reforzar su infraestructura.
- DNS. Nuestra tecnología ofrece resolución de DNS rápida para mejorar la experiencia de usuario y garantizar la disponibilidad de DNS proporcionando acceso a miles de servidores DNS en todo el mundo.
- Puerta de enlace web segura. Nuestra solución de puerta de enlace web segura basada en la nube ofrece seguridad, control y visibilidad para proteger de forma proactiva a los usuarios que acceden a Internet, independientemente del lugar desde el que se conecten o del dispositivo que utilicen.
- Autenticación multifactorial. Nuestro servicio de MFA basado en FIDO2 a prueba de phishing ofrece el máximo nivel de seguridad y, al mismo tiempo, una experiencia de usuario fluida con notificaciones push en smartphone, lo que elimina la necesidad de usar costosas y engorrosas llaves de seguridad físicas.
Ventajas de las soluciones de seguridad de Akamai
Las soluciones de Akamai para la seguridad ante ciberamenazas se sitúan entre su ecosistema y los posibles atacantes para detener las ofensivas en la nube, en el Edge de la red, en ubicaciones más próximas a los atacantes y antes de que puedan llegar a sus aplicaciones e infraestructuras. Nuestras tecnologías ofrecen:
- Escala masiva. Detenemos los mayores ataques directos y le aislamos de los daños colaterales con soluciones basadas en nuestra escala y distribución global inigualables.
- Protección global. Proteja sus activos más importantes implementados en cualquier lugar del mundo en centros de datos, nubes públicas o entornos multinube.
- Asistencia en tiempo real. Proporcionamos un único punto de contacto para la asistencia y la respuesta a incidentes en tiempo real.
- Soluciones integradas. Nuestras completas soluciones están diseñadas para trabajar conjuntamente con el fin de mejorar la mitigación y simplificar la seguridad, al tiempo que permiten a los administradores gestionar la seguridad de las ciberamenazas desde un solo panel de control.
- Máxima visibilidad del ataque. Nuestro portal basado en la web mejora la visibilidad de los ataques y el control de políticas. Los paneles de alto nivel le permiten profundizar en distintas áreas problemáticas.
- Gestión simplificada. Managed Security Service elimina la necesidad de que sus equipos implementen dispositivos físicos o soluciones de software. Con Akamai, puede automatizar los cambios en las configuraciones mediante la integración del ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones con nuestras API de gestión.
Preguntas frecuentes
La seguridad ante ciberamenazas abarca las prácticas, los programas, los protocolos y las tecnologías que las empresas y sus equipos de seguridad utilizan para proteger sus ecosistemas de TI antes los ataques de los ciberdelincuentes.
El panorama de amenazas actual evoluciona constantemente, con nuevas amenazas y vectores de ataque que surgen cada mes. Entre las ciberamenazas más peligrosas de hoy en día se encuentran los ataques de ransomware, la explotación de vulnerabilidades, los ataques de phishing y las campañas de spear-phishing, así como los ataques de malware diseñados para robar dinero, datos confidenciales y propiedad intelectual.
La búsqueda de amenazas es el proceso proactivo de búsqueda o búsqueda a través de redes o sistemas para identificar actividades maliciosas y amenazas que han eludido la detección mediante soluciones de seguridad tradicionales. Implica la búsqueda manual en millones de registros y eventos de seguridad para identificar aquellos que indican actividad o amenazas maliciosas.
Por qué los clientes eligen Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia ante amenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad.