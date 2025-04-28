Cos'è la sicurezza contro le cyberminacce?

I servizi Managed Security Service sono una suite di servizi offerta da un fornitore di terze parti per aiutare un'organizzazione a monitorare e gestire la propria strategia di sicurezza. Forniscono alle organizzazioni un approccio completo alla sicurezza, consentendo di identificare potenziali minacce, rilevare attività dannose e rispondere agli incidenti in modo rapido ed efficace.
Le nuove sfide legate alla sicurezza contro le cyberminacce
Molte soluzioni per la sicurezza contro le cyberminacce sono state progettate per rilevare e bloccare un singolo tipo di attacco. Di conseguenza, le organizzazioni spesso adottano una vasta gamma di specifiche soluzioni per mitigare minacce come ransomware, attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service), credential stuffing, phishing e SQL injection.
Tuttavia, i criminali stanno rendendo gli attacchi sempre più sofisticati, impiegando molteplici tecniche, combinando vari tipi di attacchi in campagne coordinate. Questi attacchi multidimensionali hanno una possibilità di riuscita maggiore con le organizzazioni che dispongono di risorse IT limitate o soluzioni incentrate su una singola cyberminaccia alla sicurezza. Inoltre, gli hacker possono combinare gli attacchi DDoS a elevato utilizzo di larghezza di banda con quelli SQL injection o con altri vettori di attacco, servendosi degli attacchi DDoS più evidenti per distogliere l'attenzione dal vero obiettivo dell'attacco, ovvero il furto di dati o di denaro.
Chiaramente, le soluzioni di sicurezza che si concentrano su un solo tipo di vettore non saranno efficaci quanto le tecnologie in grado di rispondere a una serie di attacchi contemporanei. Ecco perché Akamai offre soluzioni complete che assicurano un approccio multilivello e unificato alla sicurezza aziendale.
Maggiore estensione della protezione dalle cyberminacce
Per prevenire il crimine informatico, i programmi di sicurezza devono difendere ogni ambito del vostro ecosistema IT.
- Dipendenti. Molte delle violazioni più pericolose hanno origine da un errore dei dipendenti. I programmi di cybersicurezza devono impedire al personale di cadere vittima di campagne di phishing o di eseguire accidentalmente operazioni che consentano il download di file dannosi o malware.
- Clienti. La fiducia dei vostri clienti dipende dal modo in cui proteggete le loro informazioni personali, i conti e i dettagli delle transazioni.
- Dati e applicazioni aziendali. Con la scomparsa del tradizionale perimetro di rete, le soluzioni di cybersicurezza devono consentire un accesso sicuro alle applicazioni aziendali, proteggendo al contempo gli utenti finali dalle minacce avanzate.
- Applicazioni web. Se i siti web sono le vostre risorse più preziose, gli attacchi possono comprometterne le attività di business, ridurre i ricavi e danneggiare la reputazione dell'azienda. Proteggere il vostro sito web e le vostre applicazioni web dagli attacchi DoS (Denial - of - Service), dagli attacchi bot, dalle injection e da altri attacchi informatici è quindi fondamentale.
- API. Le API sono essenziali per la comunicazione, la collaborazione e l'agilità aziendale, però, purtroppo, aumentano le dimensioni della superficie di attacco. Le API devono essere protette esattamente come le applicazioni web, ma richiedono tipi diversi di difese.
- Data center. Le risorse IT presenti nei vostri data center sono collegate a ogni aspetto del vostro business aziendale. Per impedire ai criminali di sottrarre informazioni sensibili, scaricare malware o lanciare attacchi ransomware, i programmi di sicurezza contro le cyberminacce devono rilevare e mitigare gli attacchi sferrati con successo e che si spostano lateralmente alla ricerca di obiettivi di alto valore.
- Servizi DNS. I servizi DNS (Domain Name System) consentono agli utenti di accedere ai siti web e alle applicazioni. Proteggere i servizi DNS dai tentativi di manipolazione, contraffazione e da attacchi DoS è essenziale per garantire la disponibilità e la velocità dei sistemi nonché la fiducia dei clienti.
Sicurezza più semplice contro le cyberminacce con Akamai
Le sue innovative soluzioni per la sicurezza consentono ad Akamai di essere riconosciuta, dai principali analisti del settore, come leader in varie categorie. Negli ultimi anni, la gamma di soluzioni Akamai si è arricchita di una piattaforma completa in grado di fornire una difesa unificata per i clienti che desiderano avvalersi dei prodotti di un numero limitato di fornitori.
Oggi, le nostre soluzioni per la sicurezza contro le cyberminacce comprendono:
- Managed Security Service (MSS) consente di accedere a esperti della sicurezza qualificati e a sistemi di difesa online di comprovata validità per implementare una strategia di sicurezza più efficace. La nostra soluzione completamente gestita integra funzionalità di monitoraggio proattivo, generazione di rapporti, rilevamento delle minacce, rapida risposta agli incidenti, ottimizzazione periodica insieme a esperti della sicurezza dedicati in un servizio in grado di proteggere la vostra organizzazione dagli attacchi più estesi e sofisticati, nonché dai vettori di attacco più recenti.
- Protezione dagli attacchi DDoS. Offriamo la piattaforma di mitigazione degli attacchi DDoS più grande al mondo, con una tecnologia comprovata in grado di bloccare migliaia di attacchi al mese, tra cui alcuni dei più grandi attacchi che Internet abbia mai visto.
- Web Application Firewall. La nostra soluzione WAS leader del settore protegge le applicazioni web senza influire sulle performance e con regole adattive in grado di tenere il passo con le ultime minacce, tra cui attacchi attacchi SQL injection e zero-day.
- Gestione dei bot. Possiamo aiutarvi a implementare strategie di gestione dei bot più efficaci, per tenere sotto controllo gli scraper e mitigare gli attacchi di credential stuffing, lasciando passare i bot legittimi e bloccando immediatamente quelli dannosi.
- Protezione dalle minacce nel browser. Con Akamai, potete rilevare e bloccare gli attacchi di web skimming, formjacking e altri attacchi sferrati nel browser che possono portare a violazioni dei dati.
- Protezione dell'identità. La nostra soluzione basata sul modello SaaS consente ai clienti di creare account personali su qualsiasi dispositivo, proteggendo le loro informazioni e la vostra azienda da tutti i rischi.
- Zero Trust Network Access. La nostra piattaforma offre una gestione dell'accesso remoto che risulta estremamente semplice e sicura e garantisce una protezione migliore e un'eccellente user experience.
- Segmentazione. La nostra tecnologia di segmentazione offre il modo più veloce per visualizzare e segmentare le vostre risorse critiche nel data center on-premise, nel cloud o nell'infrastruttura cloud ibrida. I controlli di sicurezza granulari limitano il movimento laterale messo in atto dai vettori dannosi quali ransomware.
- Intelligence e ricerca delle minacce. Akamai Hunt è un servizio di ricerca delle minacce gestito che trova e corregge i rischi per la sicurezza più elusivi nel vostro ambiente. È gestito da esperti di sicurezza dei team di intelligence e analisi delle minacce di Akamai e utilizza i dati raccolti dalla soluzione Akamai Guardicore Segmentation per cercare le minacce nella vostra rete, trovare e correggere virtualmente le vulnerabilità e rafforzare la vostra infrastruttura.
- DNS. La nostra tecnologia è in grado di offrire una rapida risoluzione DNS per migliorare le user experience e garantire la disponibilità del servizio fornendo l'accesso a migliaia di server DNS in tutto il mondo.
- Secure Web Gateway. Basato su cloud, il nostro Secure Web Gateway assicura sicurezza, controllo e visibilità per proteggere in modo proattivo gli utenti che accedono a Internet, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal dispositivo utilizzato.
- Autenticazione multifattore. Il nostro servizio anti-phishing MFA basato sullo standard FIDO2 offre il massimo livello di sicurezza garantendo al contempo una user experience ottimale con una semplice notifica push dello smartphone. Elimina inoltre la necessità di ricorrere a chiavi di sicurezza fisica costose e ingombranti.
Vantaggi delle soluzioni per la sicurezza di Akamai
Le soluzioni Akamai si frappongono tra il vostro ecosistema e i potenziali criminali e sono in grado di arrestare gli attacchi nel cloud, lungo il perimetro della rete, più vicino agli autori degli attacchi e prima che i malintenzionati riescano a raggiungere le vostre applicazioni e la vostra infrastruttura. Le nostre tecnologie sono in grado di offrire:
- Portata imbattibile. Fermiamo gli attacchi diretti più vasti e vi proteggiamo dai danni collaterali, grazie a soluzioni basate su una distribuzione globale e un'imbattibile portata.
- Protezione globale. Proteggete le risorse più critiche ovunque siano implementate: nei data center, nel cloud pubblico o in ambiente multicloud.
- Supporto in tempo reale. Offriamo un unico punto di contatto per il supporto e la risposta ai problemi in tempo reale.
- Soluzioni integrate. Le nostre soluzioni complete sono concepite per interagire tra loro, in modo da migliorare la mitigazione e semplificare la protezione consentendo agli amministratori di gestire l'infrastruttura di sicurezza da un'unica posizione.
- Visibilità aumentata degli attacchi. Il nostro portale basato sul web vi offre una migliore visibilità degli attacchi e un controllo avanzato delle policy. I dashboard di alto livello vi consentono un'analisi più dettagliata in aree diverse.
- Semplificazione della gestione. Il nostro servizio Managed Security Service elimina la necessità per i team di implementare in autonomia dispositivi fisici o soluzioni software. Con Akamai, potete automatizzare le modifiche alle vostre configurazioni integrando il ciclo di sviluppo delle applicazioni con le nostre API di gestione.
Domande frequenti (FAQ)
La sicurezza contro le cyberminacce comprende le best practice, i programmi, i protocolli e le tecnologie che le aziende e i loro team di sicurezza utilizzano per proteggere gli ecosistemi IT dagli attacchi dei criminali informatici.
Il panorama odierno delle minacce è in continua evoluzione, con nuove minacce e nuovi vettori di attacco creati ogni mese. Tra le cyberminacce più pericolose vi sono gli attacchi ransomware, lo sfruttamento della vulnerabilità, gli attacchi di phishing e le campagne di spear phishing, nonché gli attacchi di malware progettati per sottrarre denaro, dati sensibili e proprietà intellettuale.
La ricerca delle minacce è il processo di ricerca proattiva che analizza le reti o i sistemi per identificare le attività dannose e le minacce che hanno eluso il rilevamento da parte delle soluzioni di sicurezza tradizionali. Prevede la ricerca manuale di milioni di log ed eventi di sicurezza per identificare quelli che indicano attività o minacce dannose.
Perché i clienti scelgono Akamai
Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, l'innovativa intelligence sulle minacce e il team presente su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere applicazioni e dati critici ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi.