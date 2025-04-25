Qu'est-ce que la sécurité contre les cybermenaces ?

Les services de sécurité gérés sont une suite de services proposés par un fournisseur tiers pour aider une entreprise à surveiller et gérer sa stratégie de sécurité. Ils fournissent aux entreprises une approche complète de la sécurité, leur permettant d'identifier les menaces potentielles, de détecter les activités malveillantes et de répondre rapidement et efficacement aux incidents.
Le défi croissant de la sécurité contre les cybermenaces
De nombreuses solutions actuelles de sécurité contre les cybermenaces sont conçues dans le but de détecter et de bloquer un seul type d'attaque. De ce fait, les entreprises adoptent généralement un éventail de solutions spécifiques pour réduire les menaces de type ransomware, attaque par déni de service distribué (DDoS), credential stuffing, hameçonnage et injection SQL.
Cependant, les cybercriminels ont de plus en plus recours à une multitude de techniques, mêlant différents types d'attaques dans des campagnes coordonnées. Ces attaques multidimensionnelles ont de plus grandes chances de réussir contre les entreprises possédant des ressources informatiques limitées et contre des solutions conçues pour traiter un seul type de sécurité contre les cybermenaces. De plus, les pirates informatiques peuvent combiner des attaques DDoS très gourmandes en bande passante avec injection SQL et d'autres vecteurs d'attaque, avec des campagnes DDoS facilement repérables pour dissimuler leur véritable objectif : le vol de données ou les menaces d'ordre financier.
Les solutions de sécurité contre les cybermenaces qui se focalisent sur un seul type de vecteurs d'attaque ne sont clairement pas aussi efficaces que les technologies qui traitent un éventail d'attaques potentielles à la fois. C'est pourquoi Akamai fournit des solutions de sécurité complètes qui offrent une approche multicouche et unifiée pour la sécurité des entreprises.
L'objectif étendu de la sécurité contre les cybermenaces
Afin d'éviter la cybercriminalité, vos programmes de sécurité contre les cybermenaces doivent défendre chaque aspect de votre écosphère informatique.
- Employés. Une grande partie des brèches les plus préjudiciables proviennent d'une erreur commise par un employé. Vos programmes de cybersécurité doivent prendre toutes les mesures possibles pour éviter à vos employés d'être victimes d'une attaque par hameçonnage ou de télécharger par inadvertance des fichiers ou des logiciels malveillants.
- Clients. La confiance de vos clients repose sur la manière dont vous réussissez à protéger leurs informations personnelles, les soldes de leurs comptes et les détails de leurs transactions.
- Applications et données d'entreprise. À mesure que le périmètre réseau traditionnel disparaît, vos solutions de cybersécurité doivent fournir un accès sécurisé aux applications d'entreprise tout en protégeant les utilisateurs finaux de menaces avancées.
- Applications Web. Quand vos sites Web sont des atouts majeurs pour votre entreprise, les attaques réussies peuvent paralyser les opérations, affecter le chiffre d'affaires et nuire à votre réputation. Protéger votre site Web et vos applications Web contre les attaques par déni de service, les attaques par bots, les injections SQL ou d'autres types de cyberattaques est donc crucial.
- API. Les API sont un élément essentiel dans la communication, la collaboration et la flexibilité d'une entreprise. Elles augmentent aussi la taille de votre surface vulnérable aux attaques. Les API doivent être protégées de la même manière que les applications Web, mais elles nécessitent différents types de défense.
- Centres de données. Les ressources informatiques de vos centres de données sont connectées à tous les aspects des opérations de l'entreprise. Afin d'éviter que des acteurs malveillants ne volent des informations confidentielles, téléchargent des logiciels malveillants ou ne lancent des attaques par ransomware, vos programmes de sécurité contre les cybermenaces doivent détecter et réduire les attaques qui s'étendent latéralement dans les réseaux dans le but de repérer des cibles de grande valeur.
- Services DNS. Vos services DNS (système de noms de domaine) garantissent un accès à vos sites Web et applications aux utilisateurs. Protéger votre DNS contre toute manipulation, contrefaçon et attaque par déni de service est crucial pour assurer la disponibilité et la vitesse des données, et garantir la confiance des clients.
Simplifiez la sécurité contre les cybermenaces avec Akamai
Les solutions de sécurité de pointe d'Akamai sont régulièrement récompensées des meilleurs prix toutes catégories confondues par les grands analystes du secteur. Au cours de ces dernières années, nous sommes passés d'un éventail de solutions de sécurité spécifiques à une plateforme complète qui fournit des défenses unifiées pour les clients qui recherchent les capacités de sécurité les plus efficaces chez le moins de fournisseurs possible.
Aujourd'hui, nos offres de sécurité contre les cybermenaces comprennent les solutions suivantes :
- Managed Security Services (MSS) vous permet d'accéder à des analystes en sécurité expérimentés et à des mécanismes de défense en ligne éprouvés afin de renforcer votre sécurité. Notre solution entièrement gérée intègre une surveillance proactive, des rapports consultatifs, une détection des menaces, une réponse rapide aux incidents, un réglage périodique et des experts en sécurité dédiés dans un service capable de protéger votre entreprise contre les menaces les plus importantes et les plus sophistiquées, et contre les vecteurs d'attaque les plus récents.
- Protection contre les attaques DDoS. Nous disposons de la plus grande plateforme de lutte contre les attaques DDoS et de technologies éprouvées qui permettent de déjouer des milliers d'attaques tous les mois, y compris les plus grandes attaques observées sur Internet.
- Web Application Firewall. Notre solution WAF leader du marché protège les applications Web sans impacter les performances et applique des règles adaptatives qui suivent le rythme des dernières menaces de cybersécurité, notamment les injections SQL et les attaques Zero Day.
- Gestion des bots. Nous pouvons vous aider à mettre en œuvre une stratégie plus efficace en matière de bots pour contrôler les scrapers, atténuer le credential stuffinget autoriser les bots bienveillants tout en contrant les bots malveillants lors de leur apparition.
- Protection contre les menaces intégrée au navigateur. Avec Akamai, vous pouvez détecter et stopper le vol de données de cartes bancaires,le détournement de formulaires et d'autres attaques intégrées au navigateur qui peuvent entraîner des violations de données.
- Protection des identités. Notre solution SaaS permet aux clients de créer des comptes personnels sur n'importe quel terminal tout en protégeant leurs informations et votre entreprise.
- Zero Trust Network Access. Notre plateforme permet un accès à distance simple, sécurisé et facile à gérer, garantissant ainsi une meilleure sécurité tout en offrant une expérience utilisateur exceptionnelle.
- Segmentation. Notre technologie de segmentation est le moyen le plus rapide de visualiser et de segmenter les ressources importantes dans votre centre de données sur site, le cloud ou l'infrastructure de cloud hybride. Les contrôles de sécurité granulaires limitent le déplacement latéral sur lequel s'appuient les logiciels malveillants, tels que les ransomwares.
- Informations sur les menaces et recherche. Akamai Hunt est un service de recherche des menaces géré qui détecte et corrige les risques de sécurité les plus évasifs dans votre environnement. Dirigé par des experts en sécurité des équipes d'analyse et d'informations sur les menaces d'Akamai, il utilise les données collectées via Akamai Guardicore Segmentation pour rechercher les menaces sur votre réseau, trouver et corriger virtuellement les vulnérabilités et renforcer votre infrastructure.
- DNS. Notre technologie offre une résolution DNS rapide pour améliorer l'expérience utilisateur et garantir une disponibilité du DNS en fournissant un accès à des milliers de serveurs DNS dans le monde entier.
- Passerelle Web sécurisée. Notre passerelle Web sécurisée et basée sur le cloud offre sécurité, contrôle et visibilité afin de protéger proactivement les utilisateurs qui accèdent à Internet, quel que soit le lieu où ils se connectent ou le terminal qu'ils utilisent.
- Authentification multifactorielle. Notre service d'authentification multifactorielle (MFA) anti-hameçonnage repose sur le protocole FIDO2. Il offre le plus haut niveau de sécurité tout en fournissant une expérience utilisateur fluide d'une simple notification push sur smartphone, ce qui évite de recourir à des clés de sécurité physique à la fois coûteuses et encombrantes.
Avantages des solutions de sécurité Akamai
Les solutions de sécurité contre les cybermenaces d'Akamai sont positionnées entre votre écosystème et les agresseurs potentiels pour bloquer les attaques dans le cloud à la périphérie du réseau, au plus près des agresseurs et avant qu'elles atteignent vos applications et votre infrastructure. Nos technologies offrent :
- Une capacité de montée en charge exponentielle. Nous stoppons les attaques directes les plus importantes et vous protégeons des dommages collatéraux avec des solutions reposant sur notre capacité de montée en charge inégalée et notre réseau de distribution mondial.
- Protection mondiale. Protégez vos ressources les plus précieuses déployées partout dans le monde, dans les centres de données, les clouds publics et les environnements multicloud.
- Assistance en temps réel. Nous fournissons un point de contact unique pour l'assistance et la réponse aux incidents en temps réel.
- Solutions intégrées. Nos solutions complètes sont conçues pour fonctionner ensemble afin d'améliorer les mesures d'atténuation et de simplifier la sécurité, tout en permettant aux administrateurs de gérer la sécurité contre les cybermenaces à partir d'un environnement de surveillance unique.
- Visibilité des attaques améliorée. Notre portail Web améliore la visibilité sur les attaques et optimise le contrôle des règles. Des tableaux de bord de haut niveau vous permettent de cibler plus précisément différents domaines de préoccupation.
- Simplification de la gestion. Grâce à notre service de sécurité géré, vos équipes n'ont plus besoin de déployer des dispositifs physiques ou des solutions logicielles. Avec Akamai, vous pouvez automatiser les modifications apportées aux configurations en intégrant votre cycle de développement des applications dans nos API de gestion.
Foire aux questions (FAQ)
La sécurité contre les cybermenaces englobe les pratiques, les programmes, les protocoles et les technologies que les entreprises et leurs équipes de sécurité utilisent pour protéger leurs écosystèmes informatiques des attaques de cybercriminels.
L'écosystème actuel des menaces est en constante évolution, avec de nouvelles menaces et de nouveaux vecteurs d'attaque qui apparaissent tous les mois. Parmi les cybermenaces les plus dangereuses, citons les attaques par ransomware, l'exploitation des vulnérabilités, les attaques par hameçonnage, les campagnes d'hameçonnage ciblé et les attaques de logiciels malveillants conçues pour voler de l'argent, des données sensibles et de la propriété intellectuelle.
La recherche des menaces correspond au processus proactif de recherche sur les réseaux et dans les systèmes pour identifier les activités malveillantes et les menaces qui sont passées entre les mailles du filet des solutions de sécurité traditionnelles. Cela implique une recherche manuelle dans des millions de journaux et d'événements de sécurité afin d'identifier ceux qui indiquent des activités malveillantes ou des menaces.
