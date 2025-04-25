Qu'est-ce que la sécurité contre les cybermenaces ?

De nombreuses solutions actuelles de sécurité contre les cybermenaces sont conçues dans le but de détecter et de bloquer un seul type d'attaque. De ce fait, les entreprises adoptent généralement un éventail de solutions spécifiques pour réduire les menaces de type ransomware, attaque par déni de service distribué (DDoS), credential stuffing, hameçonnage et injection SQL.

Cependant, les cybercriminels ont de plus en plus recours à une multitude de techniques, mêlant différents types d'attaques dans des campagnes coordonnées. Ces attaques multidimensionnelles ont de plus grandes chances de réussir contre les entreprises possédant des ressources informatiques limitées et contre des solutions conçues pour traiter un seul type de sécurité contre les cybermenaces. De plus, les pirates informatiques peuvent combiner des attaques DDoS très gourmandes en bande passante avec injection SQL et d'autres vecteurs d'attaque, avec des campagnes DDoS facilement repérables pour dissimuler leur véritable objectif : le vol de données ou les menaces d'ordre financier.

Les solutions de sécurité contre les cybermenaces qui se focalisent sur un seul type de vecteurs d'attaque ne sont clairement pas aussi efficaces que les technologies qui traitent un éventail d'attaques potentielles à la fois. C'est pourquoi Akamai fournit des solutions de sécurité complètes qui offrent une approche multicouche et unifiée pour la sécurité des entreprises.