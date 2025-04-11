O que é DNSSEC e como funciona?

Como o TCP (Transmission Control Protocol, protocolo de controle de transmissão) é um protocolo orientado por conexões, ele é lento e requer um handshake tridirecional. Dessa forma, o DNS (e, portanto, o DNSSEC) depende do UDP (User Datagram Protocol, protocolo de datagrama do usuário), um protocolo mais rápido e arriscado que não tem requisitos para abrir, manter ou encerrar uma conexão, nem pode garantir a entrega de dados assinados para seu destino. O UDP fornece apenas a funcionalidade de verificação de erros mais básica na forma de somas de verificação e, como não requer handshake, os dados transmitidos podem ser facilmente interceptados por invasores.

A falsificação de UDP ocorre quando os invasores criam um pacote de solicitação de UDP válido que lista o endereço IP de seu destino como o endereço IP de origem de UDP. O invasor pode então enviar o IP de origem falsificado para algum servidor intermediário, que enviará todos os seus pacotes de resposta UDP, gerando assim uma resposta muito maior do que o pacote de solicitação. Essa resposta é suficiente para elevar o nível de tráfego de ataque enviado ao endereço IP do destino.

Essas circunstâncias também aumentam a duração das consultas de DNS, o que amplifica a gravidade dos ataques. A extensão em que esses ataques são amplificados pode ser expressa como uma proporção do tamanho da resposta ao tamanho da solicitação. Por exemplo, se um invasor enviar uma solicitação de 64 bytes a um servidor DNS, ele poderá gerar mais de 3.400 bytes de tráfego mal-intencionado para ser direcionado a uma vítima escolhida.