

Esse grande distrito escolar nos Estados Unidos atende a mais de 180 mil alunos anualmente.



O desafio

O distrito chegou à conclusão de que era necessário tomar medidas adicionais para controlar o acesso ao seu aplicativo financeiro essencial ou correria o risco de falhar em auditorias internas de conformidade com o PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

A visibilidade granular e as políticas de segmentação reduziriam o risco de não conformidade e melhorariam a postura geral de segurança. Portanto, os líderes de TI da escola começaram a procurar a solução de segmentação certa.

A solução

O distrito escolar avaliou seus investimentos em soluções existentes, bem como outras novas soluções potenciais no mercado. Em última análise, a plataforma Akamai Guardicore Segmentation melhor atendia às suas necessidades.



A Akamai Guardicore Segmentation fornecia visibilidade granular do tráfego leste-oeste e tinha recursos de segmentação fáceis de usar. Além disso, a abordagem definida por software da plataforma significava que nenhuma alteração de rede ou aplicativo seria necessária para implementar políticas de segurança.

Uma empresa de consultoria terceirizada também participou da avaliação da Akamai Guardicore Segmentation em um ambiente experimental. Após o processo de avaliação ter sido bem-sucedido, o distrito escolar adquiriu o produto e prosseguiu com a segmentação de seu aplicativo financeiro crítico.