Líder do setor bancário

O setor bancário passou por uma transformação significativa nos últimos anos, impulsionado pela adoção de APIs (interfaces de programação de aplicativos). Essa proliferação de APIs permitiu que os bancos aproveitassem novas oportunidades, melhorassem as experiências dos clientes e impulsionassem o crescimento dos negócios.

As APIs têm desempenhado um papel fundamental para permitir a integração perfeita entre diferentes sistemas e aplicativos dentro do ecossistema bancário. Ao expor seus serviços e dados por meio de APIs, os bancos agora podem colaborar com desenvolvedores terceirizados, startups de tecnologia financeira e outras instituições financeiras para criar soluções inovadoras e expandir suas ofertas. No entanto, apesar dessas vantagens claras, expor APIs sempre envolve algum risco.

Os riscos de segurança de APIs podem representar ameaças significativas à confidencialidade, integridade e disponibilidade de uma API. Esses riscos incluem acesso não autorizado, ataques por injeção, ataques de negação de serviço, transmissão de dados insegura, autorização insuficiente e escalonamento de privilégios, falta de validação de entrada, armazenamento de credenciais inseguro e registro e monitoramento inadequados. Para lidar com esses riscos, esse líder bancário estabeleceu relações com a Noname Security (agora uma empresa Akamai).