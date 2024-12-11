Com raízes no The Washington Post, a Arc XP conhece bem o ramo da divulgação de informações. Seu sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS), plataforma de experiência digital (DXP) e ferramentas poderosas permitem que empresas de mídia e corporativas escalem suas histórias e lucros. Marcas de destaque, como Le Parisien, Reuters e The Globe and Mail, confiam na Arc XP para ajudá-las a inovar e crescer com experiências de sites marcantes. Para incrementar a otimização de imagens, reduzir custos e aumentar o desempenho, a Arc XP aproveitou as soluções da Akamai.
"Com o Akamai Image & Video Manager e o EdgeWorkers, aprimoramos a confiabilidade e o desempenho para uma experiência de conteúdo superior. É uma vitória para o nosso negócio e para os nossos clientes."– Joe Croney, diretor de tecnologia da Arc XP
Criação de histórias sofisticadas
Dificuldade em fornecer imagens otimizadas em escala
A plataforma de software como serviço (SaaS) da Arc XP combina um CMS com um DXP, além de ferramentas e serviços projetados para ajudar organizações de mídia modernas a criar e oferecer experiências de sites impressionantes em grande escala. Tão importante quanto isso, ela os ajuda a monetizar seu conteúdo.
Entregar conteúdo rapidamente é fundamental para a Arc XP e seus clientes, mas a empresa enfrentava dificuldades em fornecer imagens otimizadas em grande escala. Com os ciclos de notícias funcionando 24/7, os clientes constantemente enviam fotos para artigos e páginas da web, exigindo processamento extremamente rápido. A solução interna de imagens da Arc XP não conseguia acompanhar o ritmo. Além disso, seus engenheiros enfrentavam dificuldades com os padrões e formatos de fotos em constante evolução, e os custos de infraestrutura estavam corroendo os lucros.
"Gerenciamos milhares de sites para nossos clientes, cuidando de tudo, desde segurança até confiabilidade e desempenho. Nossa solução interna para geração e otimização de imagens dificultava a entrega de todo o valor que prometemos", explicou Joe Croney, Diretor de Tecnologia da Arc XP.
Aprimorando o gerenciamento de imagens na edge da rede
Ao avaliar opções de gerenciamento de imagens, a Arc XP queria uma experiência de desenvolvedor de primeira linha e a capacidade de ajustar e usar serviços sem degradar a qualidade das imagens. Também queria entregar conteúdo para os usuários finais em qualquer plataforma. A Arc XP encontrou sua solução no Akamai Image and Video Manager e no Akamai EdgeWorkers.
O Image & Video Manager otimizava automaticamente as imagens em tempo real para o dispositivo, navegador e conexão de rede de cada usuário, enquanto o EdgeWorkers integrava facilmente a solução de gerenciamento de imagens nos fluxos de trabalho existentes da Arc XP. Isso permitiu uma migração tranquila do tráfego de imagens dos clientes ao longo do tempo.
"A integração com o Image & Video Manager via EdgeWorkers foi sem esforço e entregou as capacidades de alto desempenho em grande escala que procurávamos", continuou Croney.
"Não se trata apenas de tecnologia de ponta, mas de colaboração especializada. A Akamai nos ajuda a alinhar a estratégia e adotar as últimas inovações para ficar à frente das tendências de mercado."— Joe Croney, diretor de tecnologia da Arc XP
Manter alto desempenho durante a migração
Alguns clientes da Arc XP receavam que a mudança da solução interna para a Akamai pudesse prejudicar a experiência dos desenvolvedores e o tráfego do site. Mas, ao fazer parceria com a Akamai, a Arc XP garantiu um desempenho de SEO perfeito. As análises feitas pela Google das imagens recém-otimizadas não mostraram impacto negativo.
Ao mesmo tempo, a Arc XP reduziu drasticamente o tempo para alcançar o primeiro byte (TTFB) e os custos. Como CTO, Croney está constantemente incentivando sua equipe a otimizar elegantemente o fluxo de dados na plataforma nativa em nuvem da empresa. "A Akamai nos ajudou a reduzir o TTFB em 30% e eliminar milhares em custos, tudo isso enquanto entregava conteúdo em grande escala", disse ele.
Entregando experiências personalizadas baseadas em dados
Hoje em dia, a Arc XP está ultrapassando limites com a IA generativa, ajudando seus clientes a oferecer experiências hiperpersonalizadas para se conectar melhor com seus públicos. Com o Akamai EdgeWorkers, a Arc XP pode entregar conteúdo personalizado com base na segmentação de usuários.
"A Akamai nos permite acessar insights profundos sobre o comportamento do usuário, selecionando de forma inteligente o conteúdo para cada visitante. Estamos empolgados com o uso da IA generativa e o EdgeWorkers para experiências ainda mais personalizadas", disse Croney.
Parceria para o crescimento
Desde que começou como uma plataforma de tecnologia dentro do The Washington Post, a Arc XP agora impulsiona milhares de sites de mídia em todo o mundo. Croney credita parte desse sucesso à parceria com a Akamai.
"Não se trata apenas de tecnologia de ponta, mas de colaboração especializada. A Akamai nos ajuda a alinhar a estratégia e adotar as últimas inovações para ficar à frente das tendências de mercado", concluiu Croney.
Sobre o Arc XP
A Arc XP é a plataforma criada para capacitar empresas de mídia a se destacarem no que fazem de melhor: contar grandes histórias. Com soluções baseadas em IA para eficiência editorial, experiências atraentes para o público e monetização de conteúdo, oferecemos tudo o que as empresas de mídia modernas precisam para alavancar o crescimento. Originalmente desenvolvida para o The Washington Post, hoje a Arc XP tem a confiança de marcas de mídia e empresas em todo o mundo, sendo a base para milhares de websites em mais de 25 países. Saiba mais em arcxp.com.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma de nuvem estende a computação em nuvem de alto desempenho do núcleo até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e, ao mesmo tempo, ofereçam segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.