A plataforma de software como serviço (SaaS) da Arc XP combina um CMS com um DXP, além de ferramentas e serviços projetados para ajudar organizações de mídia modernas a criar e oferecer experiências de sites impressionantes em grande escala. Tão importante quanto isso, ela os ajuda a monetizar seu conteúdo.

Entregar conteúdo rapidamente é fundamental para a Arc XP e seus clientes, mas a empresa enfrentava dificuldades em fornecer imagens otimizadas em grande escala. Com os ciclos de notícias funcionando 24/7, os clientes constantemente enviam fotos para artigos e páginas da web, exigindo processamento extremamente rápido. A solução interna de imagens da Arc XP não conseguia acompanhar o ritmo. Além disso, seus engenheiros enfrentavam dificuldades com os padrões e formatos de fotos em constante evolução, e os custos de infraestrutura estavam corroendo os lucros.

"Gerenciamos milhares de sites para nossos clientes, cuidando de tudo, desde segurança até confiabilidade e desempenho. Nossa solução interna para geração e otimização de imagens dificultava a entrega de todo o valor que prometemos", explicou Joe Croney, Diretor de Tecnologia da Arc XP.