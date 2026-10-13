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Background

Eurail.com

A empresa ferroviária internacional Eurail confia na Akamai para oferecer uma experiência online excepcional tanto móvel quanto em desktop

Logotipo do Eurail.com

Localização

Utrecht, Países Baixos
https://www.eurail.com/

Setor

Comércio

Produtos

ION

Sobre a Eurail.Com B.V.

O Eurail.com é o canal oficial de vendas online da Eurail Passes, com sede na Holanda. Nossos centros de atendimento estão operando nos EUA, Irlanda e Cingapura. Desde o início da empresa em 2006, ajudamos clientes de todo o mundo a ter uma inesquecível viagem de trem pela Eurail.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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