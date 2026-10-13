Qin é obcecado por monitorar a experiência do usuário, acompanhando a rapidez com que os vídeos começam a ser reproduzidos e se eles travam. A Akamai ajuda com essas duas medidas. "Nossos vídeos são transmitidos do nó da Akamai mais próximo ao assinante para que sejam carregados rapidamente e não congelem", afirma Qin. As métricas de experiência do usuário em tempo real ajudam a equipe de Qin a identificar e corrigir problemas rapidamente, idealmente antes que os assinantes os relatem.

Os provedores de conteúdo gostam de publicações rápidas e de uma segurança mais sólida. Quando um programa de auditório gravado às 16h está programado para ser transmitido à 20h, os provedores de conteúdo do iQIYI não podem tolerar velocidades lentas de carregamento. "O carregamento de novos conteúdos de vídeo para um servidor de edge da Akamai que está próximo pode poupar tempo e frustração, em comparação com a publicação em uma nuvem distante", diz Qin. Os provedores de conteúdo também gostam dos serviços de segurança da Akamai, que ajudam a proteger o conteúdo contra ciberataques.

Os desenvolvedores do iQIYI gostam de implantação automatizada, o que libera tempo para o trabalho criativo, como o refinamento do mecanismo de recomendações da empresa e a identificação de tendências de conteúdos populares. "Cada avanço da infraestrutura (dos servidores físicos às máquinas virtuais e aos contêineres) reduz o tempo que nossa equipe de operações gasta para dar suporte aos desenvolvedores", afirma Qin. "A Akamai simplifica ainda mais a implantação de novo software. Nossos desenvolvedores podem implantar em várias nuvens e centenas de milhares de servidores de edge da Akamai com um só clique. O tempo de implantação reduzido significa mais tempo para a inovação."

Agora, os desenvolvedores do iQIYI estão começando a escrever códigos diretamente nos servidores de edge, com o EdgeWorkers. A equipe de DoH (DNS over HTTPS) do iQIYI conquistou o primeiro lugar no desafio inaugural EdgeWorkers Coding Challenge com uma solução de DoH. A pequena aplicação reduz o tempo de resolução de DNS em até 40%, permitindo que os sites sejam carregados mais rapidamente. A distribuição do serviço de DNS entre milhares de servidores de edge o torna mais estável. Além disso, a aplicação ajuda a impedir que hackers redirecionem os assinantes do iQIYI para outros sites, um ataque chamado sequestro de DNS. "Um de nossos engenheiros de interface de usuário escreveu o serviço de DoH, implantando código em mais de 100 mil nós de edge globalmente em questão de minutos", afirma Qin. "Isso é incrível."