O iQIYI é um serviço inovador de entretenimento on-line líder de mercado na China. Para se expandir para outros países e continuar agradando os clientes existentes, a empresa precisava de uma CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) com servidores próximos a todos os seus clientes e provedores de conteúdo globais. A solução: a Akamai Intelligent Edge Platform. Com a Akamai, usuários do mundo todo desfrutam de uma excelente experiência do início ao fim, e os desenvolvedores podem implantar um novo código para centenas de milhares de servidores globais com um só clique.
E aquele círculo giratório que você vê enquanto o streaming de vídeo carrega? Para os assinantes do iQIYI, isso é coisa do passado: os vídeos do iQIYI começam a ser reproduzidos imediatamente.
A mente por trás dessa conquista é Jianhua Qin, diretor sênior do Infrastructure and Intelligent Content Distribution Business Group do iQIYI. Qin entrou no iQIYI em 2012. "Minha equipe é responsável pela infraestrutura de TI (servidores, armazenamento e rede) usada por nossos desenvolvedores, equipes de negócios e provedores de conteúdo", ele diz. "Nosso objetivo é garantir que os usuários tenham a infraestrutura de que precisam para oferecer uma excelente experiência com aplicações, sem ter que se preocupar com a localização da infraestrutura."
Algo que complementa o desafio do trabalho de Qin é o grande volume de operações do iQIYI; de acordo com um relatório do setor, o iQIYI tem mais de 500 milhões de usuários ativos mensais. Os desenvolvedores sempre refinam o mecanismo de recomendações baseado em IA da empresa, atualizando o software sob demanda. Todos os dias, há sempre muito conteúdo publicado. "Para sempre publicar novos códigos e conteúdos, nós precisamos de uma infraestrutura extremamente eficiente", afirma Qin.