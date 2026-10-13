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iQIYI

A gigante de streaming de vídeo entrega conteúdo a partir da edge da Akamai, criando uma experiência excelente para clientes, desenvolvedores e provedores de conteúdo globais

Logotipo do IQIYI

Localização

Pequim, China

https://www.iq.com/

Setor

Mídia

Principais impactos

  • Tempo de inicialização zero antes do início da transmissão de vídeo
  • Taxa de rebuffer muito baixa — o vídeo não trava
  • Menor tempo para resolução de DNS — as páginas da web carregam mais rapidamente

Soluções

EdgeKV EdgeWorkers
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Servidores de vídeo próximos: ótimo para espectadores e para provedores de conteúdo

O iQIYI é um serviço inovador de entretenimento on-line líder de mercado na China. Para se expandir para outros países e continuar agradando os clientes existentes, a empresa precisava de uma CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) com servidores próximos a todos os seus clientes e provedores de conteúdo globais. A solução: a Akamai Intelligent Edge Platform. Com a Akamai, usuários do mundo todo desfrutam de uma excelente experiência do início ao fim, e os desenvolvedores podem implantar um novo código para centenas de milhares de servidores globais com um só clique.

E aquele círculo giratório que você vê enquanto o streaming de vídeo carrega? Para os assinantes do iQIYI, isso é coisa do passado: os vídeos do iQIYI começam a ser reproduzidos imediatamente.

A mente por trás dessa conquista é Jianhua Qin, diretor sênior do Infrastructure and Intelligent Content Distribution Business Group do iQIYI. Qin entrou no iQIYI em 2012. "Minha equipe é responsável pela infraestrutura de TI (servidores, armazenamento e rede) usada por nossos desenvolvedores, equipes de negócios e provedores de conteúdo", ele diz. "Nosso objetivo é garantir que os usuários tenham a infraestrutura de que precisam para oferecer uma excelente experiência com aplicações, sem ter que se preocupar com a localização da infraestrutura."

 Algo que complementa o desafio do trabalho de Qin é o grande volume de operações do iQIYI; de acordo com um relatório do setor, o iQIYI tem mais de 500 milhões de usuários ativos mensais. Os desenvolvedores sempre refinam o mecanismo de recomendações baseado em IA da empresa, atualizando o software sob demanda. Todos os dias, há sempre muito conteúdo publicado. "Para sempre publicar novos códigos e conteúdos, nós precisamos de uma infraestrutura extremamente eficiente", afirma Qin. 

Uma CDN que abrange o mundo todo

Quando o iQIYI começou a se expandir globalmente, Qin procurou uma CDN para os novos assinantes fora da China. Uma nuvem centralizada criaria muita latência para o streaming de vídeo. "Nós escolhemos a CDN da Akamai para nossos usuários globais porque ela é um dos provedores de serviços com a menor latência e o maior alcance, com 325 mil servidores em todo o mundo", diz Qin. "Eu gosto do fato de a Akamai ter uma equipe local de suporte técnico. E, enquanto os provedores de nuvem tradicionais estejam começando a migrar para a edge, a Akamai tem mais de 20 anos de experiência nessa área."

Uma excelente experiência para clientes, provedores de conteúdo e desenvolvedores

Qin é obcecado por monitorar a experiência do usuário, acompanhando a rapidez com que os vídeos começam a ser reproduzidos e se eles travam. A Akamai ajuda com essas duas medidas. "Nossos vídeos são transmitidos do nó da Akamai mais próximo ao assinante para que sejam carregados rapidamente e não congelem", afirma Qin. As métricas de experiência do usuário em tempo real ajudam a equipe de Qin a identificar e corrigir problemas rapidamente, idealmente antes que os assinantes os relatem.

Os provedores de conteúdo gostam de publicações rápidas e de uma segurança mais sólida. Quando um programa de auditório gravado às 16h está programado para ser transmitido à 20h, os provedores de conteúdo do iQIYI não podem tolerar velocidades lentas de carregamento. "O carregamento de novos conteúdos de vídeo para um servidor de edge da Akamai que está próximo pode poupar tempo e frustração, em comparação com a publicação em uma nuvem distante", diz Qin. Os provedores de conteúdo também gostam dos serviços de segurança da Akamai, que ajudam a proteger o conteúdo contra ciberataques.

Os desenvolvedores do iQIYI gostam de implantação automatizada, o que libera tempo para o trabalho criativo, como o refinamento do mecanismo de recomendações da empresa e a identificação de tendências de conteúdos populares. "Cada avanço da infraestrutura (dos servidores físicos às máquinas virtuais e aos contêineres) reduz o tempo que nossa equipe de operações gasta para dar suporte aos desenvolvedores", afirma Qin. "A Akamai simplifica ainda mais a implantação de novo software. Nossos desenvolvedores podem implantar em várias nuvens e centenas de milhares de servidores de edge da Akamai com um só clique. O tempo de implantação reduzido significa mais tempo para a inovação."

Agora, os desenvolvedores do iQIYI estão começando a escrever códigos diretamente nos servidores de edge, com o EdgeWorkers. A equipe de DoH (DNS over HTTPS) do iQIYI conquistou o primeiro lugar no desafio inaugural EdgeWorkers Coding Challenge com uma solução de DoH. A pequena aplicação reduz o tempo de resolução de DNS em até 40%, permitindo que os sites sejam carregados mais rapidamente. A distribuição do serviço de DNS entre milhares de servidores de edge o torna mais estável. Além disso, a aplicação ajuda a impedir que hackers redirecionem os assinantes do iQIYI para outros sites, um ataque chamado sequestro de DNS. "Um de nossos engenheiros de interface de usuário escreveu o serviço de DoH, implantando código em mais de 100 mil nós de edge globalmente em questão de minutos", afirma Qin. "Isso é incrível."

Próximo passo: o metaverso 

Qin continua pensando em novas maneiras de usar a Akamai para ter uma vantagem competitiva. No horizonte, há o metaverso: o entretenimento imersivo baseado em realidade virtual e aumentada. "A Akamai poderia ser um de nossos parceiros importantes ao entrarmos no metaverso", afirma Qin. "Estou pensando em um anel de servidores da Akamai que seja próximo o suficiente de nossos usuários para que qualquer pessoa do mundo possa se conectar ao metaverso com latência inferior a 30 milésimos de segundos. E, como nossos desenvolvedores não precisam mais se preocupar com o local de implantação do código, eles têm mais liberdade para inovar."

Sobre o iQIYI

iQIYI, Inc. é um serviço inovador de entretenimento on-line líder de mercado na China. Seu DNA corporativo combina talento criativo com tecnologia, promovendo um ambiente para inovações contínuas e produção de conteúdos de sucesso. A plataforma do iQIYI apresenta um conteúdo original altamente popular, além de uma biblioteca abrangente de outros conteúdos produzidos profissionalmente, conteúdo gerado por usuários profissionais e conteúdo gerado por usuários. A empresa se distingue no setor de entretenimento on-line por sua principal plataforma de tecnologia, equipada com IA avançada, análise de Big Data e outras tecnologias patenteadas essenciais. O iQIYI atrai uma enorme base de usuários com um excelente engajamento e desenvolveu um modelo de monetização diversificado que inclui serviços de associação, serviços de publicidade on-line, distribuição de conteúdo, jogos on-line, transmissão ao vivo, licenciamento de IP, agência de talentos, literatura on-line e muito mais. https://www.iq.com/

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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