O ransomware como serviço envolve desenvolvedores que criam esse tipo de malware e o alugam para afiliados, permitindo que pessoas com menos conhecimento técnico realizem ataques avançados e sofisticados.
Principais conclusões:
- O atual cenário de ameaças exige uma abordagem de segurança Zero Trust baseada em IA. À medida que as empresas avançam rapidamente na inovação em IA, os agentes autônomos não podem mais ser vistos como meras ferramentas controladas por usuários — eles já estão operando dentro da rede. Se um agente tiver permissão para consultar dados entre repositórios ou analisar endpoints internos em busca de contexto, ele se tornará um meio para o movimento lateral automatizado. Agora, o modelo Zero Trust deve evoluir para uma verificação contínua não apenas das pessoas, mas também dos processos autônomos ocultos que atuam em seu nome.
- Os riscos, como aqueles representados por LLMs de ponta, exigem novas abordagens baseadas no conceito Zero Trust. À medida que os cibercriminosos lançam ataques por múltiplos vetores simultaneamente, e com a perspectiva de modelos de IA de ponta capazes de identificar vulnerabilidades em segundos e iniciar um ataque em tempo ainda menor, a necessidade de uma solução integrada torna-se ainda mais crucial. Uma estratégia Zero Trust deve ir além de uma simples coleção de ferramentas isoladas. Ameaças impulsionadas por IA podem explorar produtos de segurança isolados, agindo mais rapidamente do que a capacidade humana de monitoramento.
- A microssegmentação automatizada impede o movimento lateral em alta velocidade. As ameaças atuais exigem uma arquitetura Zero Trust que utilize defesas impulsionadas por IA para combater ameaças também alimentadas por IA. Confiar em lentas respostas a incidentes e conduzidas por humanos permite que invasões rápidas e automatizadas por IA se transformem em falhas sistêmicas catastróficas. No entanto, a microssegmentação baseada em IA automatiza a contenção de ameaças, isolando-as em células independentes, o que permite que as equipes de segurança atuais limitem o alcance dos danos e neutralizem as ameaças assim que elas surgem.
Perguntas frequentes (FAQ)
Funcionários implantam extensões de navegador não monitoradas com IA e agentes autônomos que solicitam permissões excessivas e criam canais ocultos de transferência de dados, transformando o navegador em um centro de exfiltração de informações.
Os scripts baseados em IA já são capazes de sequestrar sessões autenticadas e imitar o comportamento dos usuários em velocidade computacional, o que significa que as barreiras de verificação podem ser burladas e que as arquiteturas devem ser projetadas para resistir a uma invasão ativa.
Definir o que é considerado “bom e conhecido” significa identificar exatamente quais usuários, dispositivos e workloads precisam se comunicar para que qualquer atividade não autorizada seja bloqueada automaticamente, independentemente das táticas utilizadas pelo invasor.
Ferramentas legadas geralmente estão restritas a ambientes locais isolados e não conseguem abranger todo o ambiente híbrido, deixando lacunas como servidores antigos ou dispositivos de IoT/OT sem agentes, que se tornam vulneráveis ao movimento lateral.
O proxy fica em um endereço IP privado, inacessível diretamente pela internet. O acesso a dados confidenciais ocorre por meio de um túnel de aplicação reverso, que oculta a visibilidade do IP do perímetro.
Na era da IA, técnicas como ataques automatizados de phishing e clonagem de voz tornaram o roubo de credenciais quase totalmente automatizado. Por isso, as soluções compatíveis com FIDO2/WebAuthn são a única forma de garantir uma proteção eficaz contra esses ataques.
As organizações obtêm imediatamente uma fonte confiável e objetiva para monitorar os fluxos de tráfego ambiental, sem a necessidade de impor políticas, e podem utilizar o isolamento de aplicações para bloquear rapidamente serviços críticos em portas específicas.