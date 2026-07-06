Was ist Credential Stuffing?

Credential Stuffing ist eine lukrative Aktivität für Cyberkriminelle – und potenziell enorm kostspielig für Unternehmen. Laut dem Ponemon Institute können durch Credential Stuffing verursachte Kosten – z. B. Verluste durch Betrug, Anwendungsausfälle und Kundenabwanderung – sich auf 6–54 Millionen US-Dollar pro Jahr belaufen.

Credential Stuffing ist ein automatisierter Cyberangriff, bei dem Hacker mithilfe von Bots versuchen, mit gestohlenen Anmeldedaten auf eine Website zuzugreifen. Diese Daten werden häufig durch Phishing-Kampagnen oder groß angelegte Datenlecks erbeutet und anschließend in Untergrundforen verbreitet oder verkauft. Diese Angriffe sind oft erfolgreicher, weil viele Nutzer Passwörter für mehrere Konten wiederverwenden. Wenn Angreifer eine Reihe von funktionierenden Anmeldedaten entdecken, können sie diese verwenden, um unrechtmäßig auf Unternehmensnetzwerke zuzugreifen, oder die validierten Anmeldedaten an andere Kriminelle verkaufen, die sie dann für Datendiebstahl, Kontoübernahmen (Account Takeover, ATO) und andere betrügerische Aktivitäten nutzen können.

Leider ist es schwierig, Credential-Stuffing-Angriffe aufzuhalten, da sie kein Muster haben, das einfach zu identifizieren und zu blockieren ist. Da diese Arten von Angriffen in der Regel automatisiert sind, ist eine Echtzeit-Bot-Management-Lösung oft die beste Verteidigung.