O que é um teste de velocidade de website?

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Um teste de velocidade de website é uma tecnologia que avalia o desempenho de um website, medindo especificamente quanto tempo leva para as páginas serem carregadas e para permitir que os usuários interajam com elas. Métricas de desempenho, como tempo de carregamento da página, e métricas de experiência do usuário, como Core Web Vitals, podem ser usadas para avaliar a qualidade da experiência. Usuários frustrados com a lentidão abandonam websites e têm uma percepção negativa sobre o proprietário.
Os testes de velocidade de website analisam várias métricas relacionadas ao tempo de carregamento, ao desempenho e à experiência do usuário, fornecendo aos desenvolvedores e administradores da Web insights detalhados que podem ajudar a trazer melhorias. Muitos estudos apontam que métricas de desempenho e experiência aprimoradas levam a um aumento na satisfação, na retenção e nas taxas de conversão dos usuários.
Há várias maneiras de realizar testes de velocidade de website, sendo que as mais comuns são feitas por meio de um laboratório (testes sintéticos) ou de dados de campo (Monitoramento do usuário real, ou RUM). Cada metodologia tem seus próprios pontos fortes e fracos.
Por que os testes de velocidade de website são importantes?
Desde a conexão com os clientes até o aumento das vendas e a conscientização da marca, os websites desempenham um papel fundamental para as empresas hoje em dia. Para usuários e clientes, a qualidade e o desempenho de um website são muitas vezes sinônimo da qualidade de uma organização. Websites com carregamento lento ou com desempenho inconsistente refletem negativamente em uma empresa. Eles podem até prejudicar a percepção da marca, degradar a fidelidade do cliente e afetar negativamente os resultados.
Como os riscos são tão altos, os testes de velocidade se tornaram uma parte essencial do monitoramento do website. Ao testar continuamente a velocidade e o desempenho de websites e páginas da Web, as empresas podem detectar problemas de desempenho com antecedência e otimizar os websites para oferecer experiências excepcionais aos usuários.
Como funciona o teste de velocidade de website
Existem duas abordagens básicas para o monitoramento de websites e testes de velocidade: testes sintéticos e monitoramento de usuários reais (RUM).
Testes sintéticos
As metodologias de testes sintéticos são formas de testar e medir o desempenho que simulam as interações do usuário sob condições controladas. Esses testes usam navegadores automatizados em diferentes locais em todo o mundo para ver como um website funciona em diversos ambientes e regiões geográficas. Como são realizados de forma controlada, os testes sintéticos permitem mais consistência na medição das métricas de desempenho. Eles também permitem que desenvolvedores e administradores da Web testem o tempo de atividade, a disponibilidade e a acessibilidade de diferentes partes do mundo e executem testes antes que as alterações sejam enviadas à produção, a fim de identificar possíveis problemas de desempenho antecipadamente.
Monitoramento do usuário real
As soluções de RUM (Monitoramento do usuário real), como o mPulse da Akamai, medem o desempenho do website usando dados de sessões reais à medida que os usuários interagem com um website em tempo real. Essa abordagem captura dados sobre como os fatores do mundo real afetam a velocidade e o desempenho do website. O RUM também fornece insights sobre como o comportamento do usuário afeta o desempenho do website e revela problemas que os testes sintéticos podem não evidenciar.
Embora existam diferenças significativas entre os testes sintéticos e o RUM, ambas as abordagens oferecem insights e vantagens exclusivas. A combinação de monitoramento sintético e RUM fornece uma visão mais completa sobre a velocidade e o desempenho do website.
As métricas de um teste de velocidade de website
Os testes de velocidade de website são projetados para capturar várias métricas essenciais.
- Tempo de carregamento da página:: o tempo total que uma página leva para ser exibida totalmente na tela de um usuário, incluindo todas as imagens, CSS e arquivos JavaScript.
- Tempo até o primeiro byte (TTFB): o momento em que um navegador solicita pela primeira vez uma página da Web de um servidor até o momento em que recebe o primeiro byte de dados. Esse é um indicador de como o servidor da Web é responsivo.
- Primeira exibição de conteúdo (FCP): o momento em que o conteúdo começa a aparecer na tela, dando ao usuário uma confirmação visual de que a página está sendo carregada.
- Tempo até a interação (TTI): a quantidade de tempo que leva até uma página da Web ser totalmente interativa.
Três métricas essenciais adicionais fazem parte dos Core Web Vitals do Google. Essas métricas são cruciais para fornecer uma experiência de usuário ideal, e também ajudam a melhorar as classificações dos mecanismos de busca.
- Maior exibição de conteúdo (LCP): o tempo que leva para que o maior elemento de conteúdo de uma página (como uma imagem ou bloco de texto) fique visível.
- Mudança cumulativa de layout (CLS): uma medição de quanto o layout muda à medida que a página carrega, o que pode afetar a experiência do usuário.
- Interação com a próxima exibição (INP): uma medição da capacidade de resposta. Essa métrica mostra o tempo mais longo (maior atraso) entre uma interação do usuário e a página que responde a essa interação.
- Tempo até a primeira entrada (FID): o momento em que um usuário interage pela primeira vez com uma página clicando em um link ou inserindo dados até o momento em que o navegador é capaz de responder a essa interação. Essa métrica foi amplamente descontinuada em favor da INP.
Ao identificar gargalos, analisar a latência e medir as velocidades de carregamento do website, os administradores de IT podem resolver problemas para melhorar o desempenho da Web, aumentar a velocidade do website e, igualmente importante, melhorar a percepção do usuário sobre o desempenho do website.
Como otimizar a velocidade do website
Aumentar a velocidade do website é crucial para melhorar as experiências do usuário e as classificações dos mecanismos de busca, bem como garantir o desempenho geral. Veja algumas estratégias e práticas recomendadas para aumentar a velocidade do website de forma significativa:
- Otimizar imagens: como as imagens estão entre os maiores itens de uma página da Web, elas podem diminuir significativamente os tempos de carregamento. Compactar tamanhos de arquivos de imagem, usar formatos eficientes e fornecer uma variedade de tamanhos de imagem para várias telas e resoluções pode ajudar a melhorar os tempos de carregamento sem perda de qualidade.
- Otimizar scripts: muitas interações do usuário exigem a execução de scripts no lado do cliente. Scripts com resposta lenta impactam a experiência do usuário de forma negativa e podem fazer com que a página da Web pareça congelada. Uma pontuação INP baixa evidencia isso com mais facilidade.
- Minimizar CSS, JavaScript e HTML: o uso de plug-ins de minimização para remover caracteres desnecessários, como espaços, quebras de linha e comentários desses arquivos, pode reduzir seu tamanho.
- Habilitar a compactação: a compactação de arquivos usando ferramentas como Gzip ou Brotli pode reduzir significativamente o tamanho dos arquivos CSS, HTML e JavaScript que são transferidos a um navegador.
- Aproveitar o armazenamento em cache do navegador: quando um navegador armazena em cache arquivos comumente usados, como stylesheets, imagens e JavaScript, ele não precisa recarregar toda a página sempre que o usuário visitar o website. Dessa forma, as páginas carregam com mais rapidez. Use cabeçalhos de controle de cache para configurar por quanto tempo um navegador deve armazenar em cache cada recurso.
- Usar uma rede de entrega de conteúdo (CDN): Uma CDN armazena conteúdo em cache em servidores mais próximos dos usuários, reduzindo o tempo necessário para responder a solicitações de páginas da Web.
- Minimizar redirecionamentos: cada redirecionamento removido pode reduzir o tempo de resposta evitando ciclos adicionais de solicitação-resposta HTTP.
- Utilizar carregamento assíncrono: carregar arquivos CSS e JavaScript acelera de forma assíncrona o tempo de carregamento, permitindo que vários arquivos carreguem paralelamente uns aos outros.
- Otimizar o caminho crítico de renderização: essa técnica prioriza o carregamento dos recursos necessários para renderizar a exibição inicial do website, garantindo que o conteúdo mais importante seja carregado primeiro.
- Implementar carregamento lento: o carregamento lento atrasa o carregamento de recursos não essenciais. Em vez de serem carregados imediatamente, esses recursos são carregados apenas quando necessários.
- Usar fontes da Web com moderação: limitar o número de famílias, estilos e pesos de fontes pode melhorar o carregamento de páginas, já que as fontes da Web podem ser muito grandes e cada peso ou estilo requer um download de arquivo separado.
- Escolher o provedor de hospedagem na Web ideal: a qualidade e a velocidade dos serviços oferecidos por hosts da Web variam drasticamente. Um provedor superior integrará servidores de alto desempenho, uma CDN e armazenamento em cache para garantir um excelente TTFB.
Depois de otimizar websites, é importante verificar se as alterações de desenvolvimento produzem o resultado esperado. Ferramentas de monitoramento de usuários reais, como o Akamai mPulse , podem mostrar como as alterações afetam o desempenho de um website em larga escala, considerando todos os usuários do website.
Os benefícios de um website mais rápido
Os testes de velocidade de website melhoram os tempos de carregamento e o desempenho, o que resulta em benefícios significativos para organizações, usuários e clientes.
- Melhores experiências do usuário: websites mais rápidos inevitavelmente resultam em melhores experiências online para os usuários, bem como maior engajamento, satisfação, taxas de conversão e receita.
- Classificações mais altas de SEO: os mecanismos de busca priorizam a velocidade do website ao classificar as páginas nos resultados. Websites mais rápidos têm maior probabilidade de ficarem em uma posição mais alta, resultando em mais tráfego orgânico. Isso se aplica principalmente a websites para dispositivos móveis.
- Reputação aprimorada: um website rápido transmite legitimidade e confiabilidade para usuários e clientes. Websites lentos impactam negativamente a percepção da marca.
Práticas recomendadas para um teste de velocidade de website
Ao realizar um teste de desempenho de um website, seguir estas práticas recomendadas pode ajudar a obter resultados mais precisos.
- Usar várias ferramentas: diferentes ferramentas de teste de velocidade de website fornecem perspectivas variadas sobre o desempenho. Use várias ferramentas para obter uma compreensão abrangente da velocidade e do desempenho de um website.
- Testar em várias condições: usuários do mundo real visitam websites sob uma ampla variedade de condições. Teste a velocidade de um website em diferentes dispositivos (desktops, tablets, dispositivos móveis), navegadores (Chrome, Firefox, Safari) e tipos de conexão (fibra, 4G, 3G) para entender como o desempenho varia entre os cenários.
- Usar diferentes locais de teste: as empresas com um público global devem usar ferramentas que testam a velocidade de um website em vários locais geográficos.
- Analisar o caminho de renderização e a ordem de carregamento: ferramentas que oferecem insights sobre o caminho crítico de renderização de um website e a ordem de carregamento dos recursos podem ajudar a priorizar o carregamento de ativos essenciais. Isso melhora significativamente a forma como os usuários percebem o desempenho e a velocidade, mesmo que o tempo geral de carregamento não mude muito.
Perguntas frequentes (FAQ)
As velocidades ideais para um website normalmente ficam no intervalo de dois segundos ou menos, embora os tempos de carregamento e as expectativas do usuário variem de acordo com o tipo de conteúdo, o dispositivo em uso e a região geográfica.
Não há consenso sobre a frequência que testes sintéticos devem ser realizados. Algumas empresas realizam testes diários para garantir que seus websites atendam às expectativas dos clientes, enquanto outras aceitam testes mensais. É aconselhável agendar testes após grandes atualizações ou alterações e testar depois que os padrões de tráfego mudam significativamente.
Por outro lado, ao usar o monitoramento do usuário real, é importante monitorar continuamente os dados dos usuários. Algumas ferramentas de monitoramento de usuários reais, como o Akamai mPulse , também emitem alertas quando medições inesperadas são encontradas.