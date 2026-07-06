O que é um teste de velocidade de website?

Um teste de velocidade de website é uma tecnologia que avalia o desempenho de um website, medindo especificamente quanto tempo leva para as páginas serem carregadas e para permitir que os usuários interajam com elas. Métricas de desempenho, como tempo de carregamento da página, e métricas de experiência do usuário, como Core Web Vitals, podem ser usadas para avaliar a qualidade da experiência. Usuários frustrados com a lentidão abandonam websites e têm uma percepção negativa sobre o proprietário.

Os testes de velocidade de website analisam várias métricas relacionadas ao tempo de carregamento, ao desempenho e à experiência do usuário, fornecendo aos desenvolvedores e administradores da Web insights detalhados que podem ajudar a trazer melhorias. Muitos estudos apontam que métricas de desempenho e experiência aprimoradas levam a um aumento na satisfação, na retenção e nas taxas de conversão dos usuários.

Há várias maneiras de realizar testes de velocidade de website, sendo que as mais comuns são feitas por meio de um laboratório (testes sintéticos) ou de dados de campo (Monitoramento do usuário real, ou RUM). Cada metodologia tem seus próprios pontos fortes e fracos.