웹사이트 속도 테스트란 무엇일까요?

Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업입니다. 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 모든 곳에서 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하는 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼에서 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 자신감 있게 비즈니스를 성장시키는 데 필요한 업계 최고 수준의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 신뢰합니다.
웹사이트 속도 테스트는 웹사이트의 성능을 평가하는 기술로, 특히 페이지 로딩에 걸리는 시간과 사용자가 상호작용할 수 있도록 하는 데 걸리는 시간을 측정합니다. 페이지 로딩 시간과 같은 성능 지표와 Core Web Vitals과 같은 사용자 경험 지표를 사용해 경험의 품질을 측정할 수 있습니다. 느린 웹사이트는 사용자를 실망시켜 사이트를 떠나게 하고 사이트 소유자에 대한 부정적인 인식을 갖게 만듭니다.
웹사이트 속도 테스트는 로딩 시간, 성능, 사용자 경험과 관련된 여러 가지 지표를 분석해 웹 개발자와 관리자에게 성능과 로딩 시간을 개선하는 데 도움이 되는 심층적인 인사이트를 제공합니다. 많은 연구에 따르면 성능과 사용자 경험 지표가 개선되면 사용자 만족도, 유지율, 전환율이 높아집니다.
웹사이트 속도 테스트를 수행하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 이러한 테스트는 주로 실험실(합성 테스트) 또는 현장 데이터(실제 사용자 모니터링(Real User Monitoring, RUM))를 통해 수행됩니다. 각 방법론에는 고유한 장점과 단점이 있습니다.
웹사이트 속도 테스트가 중요한 이유는 무엇일까요?
고객과의 연결에서 판매 촉진 및 브랜드 인지도 구축에 이르기까지, 웹사이트는 오늘날 비즈니스에서 중요한 역할을 합니다. 사용자와 고객에게 웹사이트의 품질과 성능은 종종 기업의 품질과 동의어입니다. 너무 느리게 로딩되거나 의도한 대로 작동하지 않는 웹사이트는 회사에 좋지 않은 영향을 미칩니다. 이러한 사이트는 브랜드 인식을 손상시키고, 고객 충성도를 떨어뜨리고, 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
위험 부담이 너무 크기 때문에 웹사이트 속도 테스트는 웹사이트 모니터링의 중요한 부분이 되었습니다. 기업은 웹사이트와 웹 페이지의 속도와 성능을 지속적으로 테스트함으로써 성능 문제를 조기에 탐지하고 사이트를 최적화해 탁월한 사용자 경험을 제공할 수 있습니다.
웹사이트 속도 테스트의 작동 방식
웹 사이트 모니터링과 웹사이트 속도 테스트에는 합성 테스트와 실제 사용자 모니터링(Real User Monitoring)의 두 가지 기본 접근 방식이 있습니다.
합성 테스트
합성 테스트 방법론은 통제된 조건에서 사용자 상호 작용을 시뮬레이션하는 방식으로 성능을 테스트하고 측정하는 방법입니다. 합성 테스트는 전 세계 여러 지역의 자동화된 브라우저를 사용해 다양한 환경과 지역에서 웹사이트가 어떻게 작동하는지 확인합니다. 합성 테스트에서는 테스트가 통제된 방식으로 수행되기 때문에 성능 지표를 측정하는 데 있어 더 높은 일관성을 달성할 수 있습니다. 또한 웹 개발자와 관리자는 합성 테스트를 통해 전 세계 여러 지역에서 가동 시간, 가용성, 접근성을 테스트하고, 변경 사항이 프로덕션 단계로 전달되기 전에 테스트를 실행해 잠재적인 성능 문제를 조기에 파악할 수 있습니다.
실제 사용자 모니터링(Real User Monitoring)
Akamai mPulse와 같은 실제 사용자 모니터링(Real User Monitoring) 솔루션은 사용자가 웹사이트와 실시간으로 상호 작용할 때 실제 세션의 데이터를 사용해 웹사이트 성능을 측정합니다. 이 접근 방식은 실제 요인이 웹사이트 속도와 성능에 미치는 영향에 대한 데이터를 수집합니다. RUM은 또한 사용자 행동이 웹사이트 성능에 미치는 영향에 대한 인사이트를 제공하며 합성 테스트를 통해 드러나지 않을 수 있는 문제를 발견합니다.
합성 테스트와 RUM 사이에는 중요한 차이가 있지만, 두 접근 방식 모두 독특한 통찰력과 장점을 제공합니다. 합성 모니터링과 RUM을 결합하면 웹사이트 속도와 성능에 대한 보다 완전한 그림을 얻을 수 있습니다.
웹사이트 속도 테스트의 지표
웹사이트 속도 테스트는 여러 가지 필수적인 지표를 포착하도록 설계되어 있습니다.
- 페이지 로딩 시간: 모든 이미지, CSS, 자바스크립트 파일을 포함해 페이지가 사용자의 화면에 완전히 표시되기까지 걸리는 총 시간입니다.
- TTFB(Time To First Byte): 브라우저가 서버에 웹 페이지를 요청한 후 첫 번째 데이터 바이트를 수신하는 데 걸리는 시간입니다. 이 시간은 웹 서버의 응답 속도를 나타내는 지표입니다.
- FCP(First Contentful Paint): 콘텐츠가 화면에 표시되기 시작하는 시점으로 사용자에게 페이지가 로딩되고 있다는 시각적 확인을 제공합니다.
- TTI(Time To Interactive): 웹 페이지가 완전히 대화형으로 전환되기까지 걸리는 시간입니다.
이외에도 세 가지 필수 지표가 Google Core Web Vitals에 포함되어 있습니다. 이 지표들은 최적의 사용자 경험을 제공하는 데 매우 중요하며, 검색 엔진 순위를 높이는 데도 도움이 됩니다.
- LCP(Largest Contentful Paint): 페이지에서 가장 큰 콘텐츠 요소(이미지 또는 텍스트 블록 등)가 표시되기까지 걸리는 시간입니다.
- CLS(Cumulative Layout Shift): 페이지가 로딩될 때 사용자 경험에 영향을 미칠 수 있는 레이아웃이 얼마나 많이 바뀌는지를 측정합니다.
- INP(Interaction to Next Paint): 반응성 측정. 사용자 상호작용과 그 상호작용에 반응하는 페이지 사이의 가장 긴 시간(가장 큰 지연)을 보여줍니다.
- FID(First Input Delay): 사용자가 링크를 클릭하거나 데이터를 입력해 페이지와 처음으로 상호작용한 시점부터 브라우저가 그 상호작용에 반응할 수 있는 시점까지의 시간입니다. 대체로 이 지표는 INP로 대체되었습니다.
IT 관리자는 병목 현상을 파악하고, 지연 시간을 분석하고, 웹사이트 로딩 속도를 측정함으로써 문제를 해결해 웹 성능을 향상시키고, 웹사이트 속도를 높이고, 웹사이트 성능에 대한 사용자의 인식을 개선할 수 있습니다.
웹사이트 속도를 최적화하는 방법
웹사이트 속도를 향상시키는 것은 사용자 경험을 향상시키고, 검색 엔진 순위를 높이고, 전반적인 사이트 성능을 보장하는 데 매우 중요합니다. 다음은 웹사이트 속도를 크게 향상시키는 몇 가지 전략과 모범 사례입니다.
- 이미지 최적화: 이미지는 웹 페이지에서 가장 큰 항목 중 하나이기 때문에 페이지 로딩 시간을 크게 느리게 할 수 있습니다. 이미지 파일 크기를 압축하고, 효율적인 형식을 사용하고, 다양한 화면과 해상도에 맞는 다양한 이미지 크기를 제공하면 품질 저하 없이 로딩 시간을 향상시킬 수 있습니다.
- 스크립트 최적화: 많은 사용자 상호작용은 클라이언트 측 스크립트 실행이 필요합니다. 스크립트가 느리게 반응하면 사용자 경험이 저하되고 심지어 웹 페이지가 멈춘 것처럼 보입니다. 이것은 INP 점수가 낮을 때 가장 쉽게 확인할 수 있습니다.
- CSS, 트자바스크립, HTML 축소: 축소 플러그인을 사용해 공백, 줄 바꿈, 주석과 같은 불필요한 문자를 파일에서 제거하면 파일 크기를 줄일 수 있습니다.
- 압축 사용: Gzip이나 Brotli 같은 툴을 사용해 파일을 압축하면 브라우저로 전송되는 CSS, HTML, 자바스크립트 파일의 크기를 크게 줄일 수 있습니다.
- 브라우저 캐싱 활용: 브라우저가 스타일시트, 이미지, 자바스크립트와 같이 자주 사용되는 파일을 캐싱하면 사용자가 사이트를 방문할 때마다 전체 페이지를 다시 로딩할 필요가 없습니다. 그 결과, 페이지가 더 빨리 로딩됩니다. 캐시 제어 헤더를 사용해 브라우저가 각 리소스를 캐싱하는 기간을 설정합니다.
- CDN(Content Delivery Network) 사용: CDN은 사용자와 가까운 서버에 콘텐츠를 캐싱해 웹 페이지 요청에 응답하는 데 걸리는 시간을 줄입니다.
- 리디렉션 최소화: 리디렉션을 제거할 때마다 추가적인 HTTP 요청-응답 주기를 피함으로써 응답 시간을 줄일 수 있습니다.
- 비동기식 로딩 활용: CSS 파일과 자바스크립트를 비동기식으로 로딩하면 여러 파일을 동시에 로딩할 수 있어 로딩 시간이 빨라집니다.
- 중요한 렌더링 경로 최적화: 이 기법은 웹사이트의 초기 화면을 렌더링하는 데 필요한 리소스의 로딩을 우선시해 가장 중요한 콘텐츠가 먼저 로딩되도록 합니다.
- 지연 로딩 구축: 지연 로딩은 중요하지 않은 리소스의 로딩을 지연시킵니다. 이러한 리소스는 즉시 로딩되지 않고 필요할 때 로딩됩니다.
- 웹 폰트 적게 사용: 웹 폰트가 상당히 클 수 있고 용량이나 스타일별로 파일을 다운로드해야 하기 때문에 폰트 종류 수, 스타일 수, 용량을 제한하면 페이지 로딩 속도를 향상시킬 수 있습니다.
- 올바른 웹 호스팅 공급업체 선택: 웹 호스트는 그들이 제공하는 서비스의 품질과 속도에 있어 극명한 차이를 보입니다. 우수한 공급업체는 고성능 서버, CDN, 캐싱을 통합해 우수한 TTFB를 보장합니다.
웹사이트를 최적화한 후에는 개발 변경 사항이 실제 환경에서 예상한 결과를 만들어내는지 확인해야 합니다. Akamai mPulse와 같은 실제 사용자 모니터링(Real User Monitoring) 툴은 사이트의 모든 사용자를 대상으로 대규모로 변경 사항이 웹사이트의 성능을 향상 또는 저하시키는 방식을 보여줄 수 있습니다.
더 빠른 사이트의 장점
웹사이트 속도 테스트는 로딩 시간과 성능을 개선함으로써 기업, 사용자, 고객에게 상당한 혜택을 가져다 줍니다.
- 사용자 경험 개선: 사이트가 더 빠르면 필연적으로 사용자의 온라인 경험이 더욱 개선될 뿐만 아니라 몰입도, 만족도, 전환율, 매출도 증가합니다.
- SEO 순위 향상: 검색 엔진은 검색 엔진 결과 페이지에서 페이지의 순위를 매길 때 웹사이트 속도를 우선시합니다. 사이트가 더 빠를수록 순위가 더 높아질 가능성이 높고, 그 결과 더 많은 오가닉 트래픽을 얻을 수 있습니다. 특히 모바일 웹사이트에 해당되는 사실입니다.
- 평판 향상: 빠른 웹사이트는 사용자와 고객에게 정당성과 신뢰성을 전달합니다. 느린 사이트는 필연적으로 브랜드 인지도 저하로 이어집니다.
웹사이트 속도 테스트를 위한 모범 사례
웹사이트 성능 테스트를 수행할 때 이러한 모범 사례는 가장 정확한 테스트 결과를 얻는 데 도움이 됩니다.
- 여러 툴 사용: 웹사이트 속도 테스트 툴마다 웹사이트 성능에 대한 다양한 관점을 제공합니다. 사이트의 속도와 성능을 종합적으로 이해하려면 여러 툴을 사용하세요.
- 다양한 조건에서 테스트: 실제 사용자는 다양한 조건에서 웹사이트를 방문합니다. 다양한 디바이스(데스크톱, 태블릿, 모바일 디바이스), 브라우저(Chrome, Firefox, Safari), 연결 종류(광섬유, 4G, 3G)에서 웹사이트의 속도를 테스트해 다양한 시나리오에서 성능이 어떻게 달라지는지 파악하세요.
- 다양한 테스트 위치 사용: 전 세계 사용자를 대상으로 하는 회사는 여러 지리적 위치에서 사이트의 속도를 테스트하는 툴을 사용해야 합니다.
- 렌더링 경로 및 로딩 순서 분석: 사이트의 중요한 렌더링 경로와 리소스의 로딩 순서에 대한 인사이트를 제공하는 툴은 중요한 자산의 로딩 우선순위를 정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 전체 로딩 시간을 크게 바꾸지 않더라도 사용자가 성능과 속도를 인식하는 방식을 크게 개선할 수 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
일반적으로 이상적인 웹사이트 속도는 2초 이하로 간주되지만, 로딩 시간과 사용자의 기대치는 콘텐츠 종류, 사용 중인 디바이스, 지리적 지역에 따라 다릅니다.
합성 테스트의 경우, 웹사이트 속도 테스트의 빈도에 대한 표준적 합의가 없습니다. 일부 회사는 사이트가 고객의 기대치를 충족하는지 확인하기 위해 매일 테스트를 수행하는 반면, 월간 테스트에 만족하는 회사도 있습니다. 주요 업데이트 또는 변경 후 테스트를 예약하고 트래픽 패턴이 크게 변경된 후에 테스트하는 것이 좋습니다.
반대로, 실제 사용자 모니터링(Real User Monitoring)을 사용할 때는 사용자의 데이터를 지속적으로 모니터링해야 합니다. Akamai mPulse와 같은 일부 실제 사용자 모니터링(Real User Monitoring) 툴은 예상치 못한 측정값이 발견될 때도 알림을 보냅니다.