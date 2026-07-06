웹사이트 속도 테스트란 무엇일까요?

웹사이트 속도 테스트는 웹사이트의 성능을 평가하는 기술로, 특히 페이지 로딩에 걸리는 시간과 사용자가 상호작용할 수 있도록 하는 데 걸리는 시간을 측정합니다. 페이지 로딩 시간과 같은 성능 지표와 Core Web Vitals과 같은 사용자 경험 지표를 사용해 경험의 품질을 측정할 수 있습니다. 느린 웹사이트는 사용자를 실망시켜 사이트를 떠나게 하고 사이트 소유자에 대한 부정적인 인식을 갖게 만듭니다.

웹사이트 속도 테스트는 로딩 시간, 성능, 사용자 경험과 관련된 여러 가지 지표를 분석해 웹 개발자와 관리자에게 성능과 로딩 시간을 개선하는 데 도움이 되는 심층적인 인사이트를 제공합니다. 많은 연구에 따르면 성능과 사용자 경험 지표가 개선되면 사용자 만족도, 유지율, 전환율이 높아집니다.

웹사이트 속도 테스트를 수행하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 이러한 테스트는 주로 실험실(합성 테스트) 또는 현장 데이터(실제 사용자 모니터링(Real User Monitoring, RUM))를 통해 수행됩니다. 각 방법론에는 고유한 장점과 단점이 있습니다.