Che cos'è un test della velocità di un sito web?

Un test della velocità di un sito web è una tecnologia che valuta le performance di un sito web, misurando nello specifico il tempo necessario per caricare le pagine con cui gli utenti interagiscono. Per misurare la qualità dell'experience, è possibile utilizzare metriche relative alle performance, come il tempo di caricamento delle pagine, e metriche relative alle user experience, come Core Web Vitals. I siti web che funzionano lentamente sono causa di frustrazione per gli utenti, che sono indotti ad abbandonarli, maturando, nel contempo, una percezione negativa del proprietario del sito.

I test della velocità dei siti web analizzano più metriche relative a tempo di caricamento, performance e user experience, fornendo a sviluppatori e amministratori web informazioni approfondite che possono aiutare a migliorare le performance e i tempi di caricamento. Molti studi dimostrano che le metriche migliorate in termini di performance e user experience determinano un aumento dei tassi di soddisfazione, fidelizzazione e conversione degli utenti.

Esistono vari modi per eseguire i test della velocità dei siti web, principalmente in laboratorio (test sintetici) o sul campo (monitoraggio degli utenti reali o RUM). Ogni metodologia presenta propri punti di forza e punti deboli.