网站速度测试是一种评估网站性能的技术，专用于衡量页面加载所需的时间以及用户与其交互所需的时间。页面加载时间等性能指标和核心网页指标等用户体验指标可用于衡量体验质量。速度缓慢的网站会让用户感到失望，导致他们放弃访问网站并对网站所有者产生负面看法。

网站速度测试会分析与加载时间、性能和用户体验相关的多项指标，为 Web 开发人员和管理员提供帮助改善性能和缩短加载时间的深度分析洞察。许多研究表明，改进性能和用户体验指标有助于提高用户满意度、留存率和转化率。

进行网站速度测试的方法有很多种，主要是通过实验室（综合测试）或现场数据（真实用户监控，简称“RUM”）进行测试。每种方法各有优缺点。