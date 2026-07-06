¿Qué es una prueba de velocidad de un sitio web?

Una prueba de velocidad de un sitio web es una tecnología que evalúa el rendimiento de un sitio web, y mide específicamente el tiempo que tardan las páginas en cargarse y en permitir a los usuarios interactuar con ellas. Las métricas de rendimiento, como el tiempo de carga de las páginas y las métricas de experiencia del usuario, como los Core Web Vitals, se pueden utilizar para medir la calidad de la experiencia. Los sitios web lentos frustran a los usuarios, lo que les hace abandonar los sitios y tener una percepción negativa del propietario del sitio.

Las pruebas de velocidad de sitios web analizan varias métricas relacionadas con el tiempo de carga, el rendimiento y la experiencia del usuario, lo que proporciona a los desarrolladores y administradores web información detallada que puede ayudar a mejorar el rendimiento y el tiempo de carga. Muchos estudios demuestran que el rendimiento mejorado y las métricas de experiencia del usuario conllevan un aumento de la satisfacción, la retención y las tasas de conversión de los usuarios.

Existen varias formas de realizar pruebas de velocidad de sitios web, principalmente a través de un laboratorio (pruebas sintéticas) o a partir de datos de campo (supervisión de usuarios reales o RUM). Cada metodología tiene sus propios puntos fuertes y débiles.