Was ist Cyberkriminalität?

Zu den häufigsten Arten von Cyberkriminalität gehören heutzutage Hacking, Ransomware, Phishing- und Spear-Phishing-Kampagnen, die Ausnutzung von Software-Schwachstellen, Identitätsdiebstahl und Malware.
Cyberkriminalität ist eine rasant wachsende Art von kriminellen Aktivitäten, bei der Computer und das Internet zum Einsatz kommen, um illegale Handlungen zu begehen. Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über Cyberkriminalität, ihre verschiedenen Formen und wie Sie sich davor schützen können.
Die ständige Weiterentwicklung der Cyberkriminalität
Seit Unternehmen online arbeiten, sind IT-Sicherheitsteams mit der Bekämpfung von Cyberkriminalität befasst. Im Zuge der Weiterentwicklung des Internets und der digitalen Infrastruktur ändern Angreifer ständig ihre Methoden und Techniken, um neue Schwächen in der Technologie- und Sicherheitslage von Unternehmen auszunutzen.
Der Umfang und die Komplexität der Cyberkriminalität nehmen jedes Jahr zu, ebenso wie die Wiederherstellungskosten nach einem erfolgreichen Angriff. Um Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität zu schützen, benötigt Ihr Unternehmen Lösungen, die in der Lage sind, effektiv mit den sich ändernden Cyberbedrohungen und Geschäftsanforderungen Schritt halten zu können.
Akamai bietet die Lösung. Als Anbieter mit der weltweit am stärksten verteilten Computing-Plattform – von der Cloud bis zur Edge – verstehen wir, wie das Internet funktioniert und wie Sie es nutzen, um Ihr Unternehmen voranzubringen. Aufgrund unserer beispiellosen Funktionalität und Skalierbarkeit können wir leichter erkennen, wie Angreifer Schwachstellen in Ihrer Infrastruktur identifizieren und ausnutzen. Unser umfassendes Portfolio an Sicherheitslösungen bietet Bedrohungsschutz für Ihre gesamte internetbasierte Infrastruktur auch im Hinblick auf den wachsenden Umfang von Cyberkriminalität.
Die aktuellsten Arten von Cyberangriffen
Ihre Sicherheitsprogramme, -lösungen und -technologien müssen viele Arten von Cyberkriminalität abwehren, die sich auf jeden Aspekt Ihres IT-Ökosystems richten.
- Moderne DDoS-Angriffe (Distributed Denial-of-Service) setzen ständig neue Rekorde in Bezug auf Größe und Komplexität von Cyberangriffen. Stetige Innovationen in der DDoS-Bedrohungslandschaft sorgen für ständige Risiken und enorme Herausforderungen beim Schutz vor diesem sich schnell verändernden Angriffsvektor.
- Webanwendungen und APIs sind einer Vielzahl von Cyberbedrohungen ausgesetzt – von automatisierten Botnets, Injection und API-Missbrauch bis hin zu volumetrischen DDoS-Kampagnen, Zero-Day-Angriffen und Angriffen auf die Geschäftslogik von Webanwendungen. Die Sicherung dieser digitalen Vermögenswerte wird durch Cloudmigration, moderne DevOps-Verfahren sowie Anwendungen und APIs, die sich ständig weiterentwickeln, erschwert.
- Gestohlene Anmeldedaten von Mitarbeitern und per Brute-Force-Angriff erzwungene Anmeldungen spielen bei fast 80 % aller Datenschutzverletzungen eine Rolle. Gefährdete Anmeldedaten von Nutzern und mangelhafte Passworthygiene können zu Kontoübernahmen führen. Diese ermöglichen es Angreifern, unberechtigten Zugriff auf Systeme zu erlangen und sich dann lateral im Netzwerk zu bewegen, um Daten zu erkennen und zu extrahieren.
- Ransomware-Angriffe haben sich zu einem Angriffsvektor von epischen Ausmaßen entwickelt. Cyberkriminelle und Hacker mit staatlicher Rückendeckung setzen auf Ransomware, um Bundesbehörden, globale Infrastruktur, Gesundheitsorganisationen und große Unternehmen zu infiltrieren und lahmzulegen.
Darüber hinaus werden Versuche zur Bekämpfung von Cyberkriminalität durch hybride Arbeitsmodelle noch komplexer. Angesichts der raschen Umstellung auf Remote-Arbeit können ältere Netzwerksicherheitstools, die einen sicheren Netzwerkperimeter gewährleisten sollen, nicht mehr mit dem heutigen Bedürfnis nach sicherem Zugriff Schritt halten. Da Mitarbeiter, Drittanbieter, Partner und mobile Nutzer alle Zugriff auf IT-Ressourcen benötigen, stehen Unternehmen vor großen Herausforderungen, wenn sie sicherstellen möchten, dass nur befugte Nutzer zum jeweils erforderlichen Zeitpunkt Zugriff auf die benötigten Anwendungen erhalten.
Akamai: Eine einfachere Methode zur Bekämpfung von Cyberkriminalität
Akamai wurde ursprünglich gegründet, um Nutzern ein besseres Onlineerlebnis zu bieten. Im Laufe der Zeit haben wir uns jedoch zu einem führenden Anbieter von Sicherheitslösungen entwickelt, mit denen Cyberkriminalität überwacht, verhindert und abgeschwächt werden kann. Unsere umfassende Plattform bietet komplexe Schutzmaßnahmen, die die größten Bedrohungen für die digitalen Ökosysteme unserer Kunden abwehren.
Unsere Kunden sehen in Akamai einen strategischen Partner für Informationssicherheit. Dies ist zum Teil auf die Stärke und Breite unseres Portfolios zurückzuführen. Es liegt aber auch an unserer umfassenden Sicherheitsexpertise, der Breite unserer Threat Intelligence und der Größe unserer Plattform. Die Akamai Cloud verarbeitet mehr als 5 Billionen Anfragen und löst täglich mehr als 3 Billionen DNS-Abfragen. Auf diese Weise erhalten wir einen unerreichten Echtzeiteinblick in den weltweiten Internettraffic, den wir analysieren und so branchenführende Threat Intelligence bereitstellen.
Zur Bekämpfung von Cyberkriminalität bieten wir Sicherheitslösungen, die Folgendes gewährleisten:
- Schutz und Performance. Wir arbeiten stetig daran, die Bereitstellung eines optimalen und sicheren digitalen Erlebnisse für Nutzer so einfach wie möglich zu gestalten – und das unabhängig von Standort oder Gerät.
- Sicherheitsinnovationen. Von der ersten cloudbasierten Web Application Firewall bis hin zum ersten DDoS-Schutzservice – wir verfügen über innovative Lösungen, die Kunden vor einigen der größten Angriffen schützen, die jemals gestartet wurden.
- Kontinuierliche Investitionen. Wir sind bestrebt, die notwendigen Investitionen zu tätigen, damit wir Tools und Regeln entwickeln und bereitstellen können, die Angriffe heute und in Zukunft erkennen und die Abwehr orchestrieren.
- Die größte und zuverlässigste Cloud-Delivery-Plattform. Die Akamai Connected Cloud ist die erste Wahl für die 10 größten Video-Streaming-Services, die 10 größten Softwareunternehmen, 16 der 20 größten Einzelhandelsunternehmen und 16 der 20 größten Banken.
Umfassende Sicherheitslösungen
Unser Portfolio an Sicherheitslösungen dient dazu, Cyberkriminalität zu verhindern, ohne Ihr Geschäft zu beeinträchtigen.
- Anwendungs- und API-Sicherheit. Akamai App & API Protector schützt Webanwendungen und APIs mit Abwehrmechanismen, die auf die neuesten Anwendungen und Bedrohungen zugeschnitten sind – einschließlich Injection- und Zero-Day-Angriffe. Akamai Edge DNS verhindert DNS-Ausfälle und bietet ununterbrochene DNS-Verfügbarkeit mit einem SLA von 100 %. Akamai Client-Side Protection & Compliance wehrt heimtückische, versteckte clientseitige Bedrohungen ab, indem die Lösung schädlichen Code und Schwachstellen aufdeckt.
- Schutz vor Kontoübernahmen. Akamai Account Protector bekämpft Kontoübernahmen, Captcha-Farmen und andere Arten von Betrug, indem er das typische Nutzerverhalten versteht und Anomalien identifiziert, sodass Betrüger entdeckt werden können. Die Akamai Identity Cloud ermöglicht nahtlose und sichere Kundenerlebnisse durch reibungslose Abläufe bei jeder Registrierung, Authentifizierung oder Anmeldung Ihrer Kunden. Akamai Bot Manager stoppt besonders gefährliche und gut getarnte Bots, bevor sie das Vertrauen der Kunden untergraben.
- DDoS-Schutz. Akamai Prolexic bietet hohe Schutzkapazität bei den größten DDoS-Angriffen und reduziert proaktiv Ihre Angriffsfläche, indem Angriffe sofort mit einem Null-Sekunden-SLA gestoppt werden.
- Managed Security Service (MSS) bietet Kontakt zu erfahrenen Sicherheitsanalysten und Zugriff auf bewährte Cyberspace-Abwehrmechanismen, die zum Aufbau einer stärkeren Sicherheitsstrategie beitragen. Unsere vollständig verwaltete Sicherheitslösung kombiniert proaktive Überwachung, beratendes Reporting, Bedrohungserkennung, schnelle Vorfallsreaktion, regelmäßige Optimierung und dedizierte Sicherheitsexperten in einem Service, der Ihr Unternehmen vor den größten und komplexesten Bedrohungen sowie den neuesten Angriffsvektoren schützt.
- Mikrosegmentierung. Akamai Guardicore Segmentation ist eine softwarebasierte Segmentierungslösung, die Zero-Trust-Prinzipien durchsetzt und das Gesamtrisiko reduziert, indem nicht autorisierte laterale Bewegungen innerhalb des Netzwerks verhindert werden.
- Threat Intelligence und Sicherheitsforschung. Akamai Guardicore Segmentation hilft Ihnen, selbst die raffiniertesten Sicherheitsrisiken in Ihrer Umgebung aufzuspüren und zu beseitigen. Gestützt auf die erstklassigen Bedrohungsanalysen von Akamai bietet die Lösung die tiefe Netzwerktransparenz, die erforderlich ist, um Bedrohungen proaktiv aufzuspüren, Sicherheitslücken virtuell zu schließen und Ihre Infrastruktur zu härten.
- Zero-Trust-Sicherheit. Enterprise Application Access ermöglicht Ihren Remote-Mitarbeitern schnellen und sicheren Zero-Trust-Netzwerkzugriff. Akamai MFA verhindert die Übernahme von Mitarbeiterkonten und Datenschutzverletzungen mit komfortabler, phishing-sicherer Multi-Faktor-Authentifizierung, die auf FIDO2 basiert. Akamai Secure Internet Access ermöglicht Remote-Nutzern und -Geräten die sichere Verbindung mit dem Internet über ein einfach zu implementierendes cloudbasiertes Secure Web Gateway.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Cyberkriminalität ist eine kriminelle Aktivität, die in der Regel auf das IT-Netzwerk, die Computer, Geräte und andere IT-Ressourcen eines Unternehmens abzielt.
Cyberkriminalität dient in der Regel dazu, Geld, vertrauliche Informationen oder geistiges Eigentum zu stehlen, Geschäftsabläufe zu stören oder den Ruf eines Unternehmens zu schädigen.
SOC steht für Security Operations Center. Es handelt sich dabei um ein zentralisiertes Sicherheitsteam, das für die Überwachung und Reaktion auf Sicherheitsvorfälle innerhalb eines Unternehmens verantwortlich ist. Das SOC überwacht die IT-Infrastruktur, Systeme und Netzwerke auf Sicherheitsbedrohungen und Schwachstellen.
Zero Trust Security ist ein IT-Sicherheits-Framework, bei dem jeder Zugriffsversuch auf Unternehmensdaten und -Ressourcen überprüft, authentifiziert und autorisiert wird – unabhängig davon, ob der Nutzer von innerhalb oder außerhalb des Unternehmensnetzwerks darauf zugreift. Dieses Framework basiert auf dem Prinzip, dass keinem Nutzer unabhängig von seinem physischen Standort oder Status standardmäßig vertraut werden sollte. Außerdem müssen Identität, Authentifizierung und Autorisierung kontinuierlich überprüft und validiert werden.
Warum entscheiden sich Kunden für Akamai?
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Bedrohungsinformationen und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen.