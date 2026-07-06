Was ist Cyberkriminalität?

Seit Unternehmen online arbeiten, sind IT-Sicherheitsteams mit der Bekämpfung von Cyberkriminalität befasst. Im Zuge der Weiterentwicklung des Internets und der digitalen Infrastruktur ändern Angreifer ständig ihre Methoden und Techniken, um neue Schwächen in der Technologie- und Sicherheitslage von Unternehmen auszunutzen.



Der Umfang und die Komplexität der Cyberkriminalität nehmen jedes Jahr zu, ebenso wie die Wiederherstellungskosten nach einem erfolgreichen Angriff. Um Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität zu schützen, benötigt Ihr Unternehmen Lösungen, die in der Lage sind, effektiv mit den sich ändernden Cyberbedrohungen und Geschäftsanforderungen Schritt halten zu können.

Akamai bietet die Lösung. Als Anbieter mit der weltweit am stärksten verteilten Computing-Plattform – von der Cloud bis zur Edge – verstehen wir, wie das Internet funktioniert und wie Sie es nutzen, um Ihr Unternehmen voranzubringen. Aufgrund unserer beispiellosen Funktionalität und Skalierbarkeit können wir leichter erkennen, wie Angreifer Schwachstellen in Ihrer Infrastruktur identifizieren und ausnutzen. Unser umfassendes Portfolio an Sicherheitslösungen bietet Bedrohungsschutz für Ihre gesamte internetbasierte Infrastruktur auch im Hinblick auf den wachsenden Umfang von Cyberkriminalität.