Was ist DNSSEC und wie funktioniert es?

Mithilfe des NSEC-Datensatzes (Next Secure) kann festgestellt werden, ob ein Name innerhalb einer bestimmten Zone existiert. Er wurde eingeführt, um das „Authenticated-Denial-of-Existence“-Problem zu lösen, wenn Datensätze in einer Zone nicht existieren. Ein Angreifer kann diese Schwachstelle ausnutzen und eine Website unbrauchbar machen, indem er eine NXDOMAIN-Antwort für den Hostnamen der Website fälscht.

NXDOMAIN behebt diese Sicherheitsanfälligkeit, indem es einen NSEC-Datensatz einschließt, der den nächsten kanonischen Datensatz in der Zone anzeigt, der existiert, wenn eine Abfrage nach einem nicht vorhandenen Namen empfangen wird, sowie den Datensatztyp, der unter diesem Namen angezeigt wird.

Wenn beispielsweise die Zone „example.com“ sortiert würde und „beta.example.com“ der erste Datensatz wäre, würde eine Abfrage für „alpha.example.com“ zu einer NXDOMAIN-Antwort und einem NSEC-Datensatz führen, der auf „beta.example.com“ verweist. NSEC-Datensätze werden wie alle anderen Aufzeichnungen vom ZSK signiert und haben eine entsprechende RRSIG. Daher erfordert eine NXDOMAIN-Antwort einen authentifizierten RRSIG-NSEC-Datensatz, der gültig ist.

NSEC3 wurde entwickelt, um das Problem zu lösen, dass NSEC-Datensätze verwendet werden, um alle gültigen Datensätze in einer Zone aufzulisten. NSEC3 verhält sich identisch mit NSEC, außer der Tatsache, dass der nächste sichere Name in der Zone gehasht wird, anstatt ihn in Klartext anzuzeigen. Dies sichert Informationen und verhindert, dass der Zoneninhalt per Zone Walking ausgelesen wird.“