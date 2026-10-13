Heute besitzt Drugs.com eine integrierte Suite von Webperformance- und Sicherheitsprodukten von Akamai. Mit Frontend-Optimierung (FEO) und Ion hat das Unternehmen die Website-Performance maximiert, um ein besseres und schnelleres Endnutzererlebnis bereitzustellen. Zudem integrierte es vor kurzem NetStorage in seine Content-Management-Systeme, wodurch statische Inhalte näher an die Edge gerückt und die Ursprungssysteme entlastet werden konnten. Menschen, die Recherchen zu pharmazeutischen und medizinischen Themen betreiben, erhalten damit Antworten in Sekundenbruchteilen von den Websites – und das ohne Verzögerungen, die dazu führen könnten, dass Nutzer auf eine konkurrierende Website wechseln.



„Als wir das Caching dynamischer Inhalte an der Edge mit Akamai begonnen haben, konnten wir eine deutliche Verbesserung der Webseiten-Performance feststellen, insbesondere auf zentralen Märkten“, sagt Le Mouton. „Darüber hinaus hilft uns Akamai dabei, die 100%ige Verfügbarkeit unserer Websites und damit unseren Umsatz zu sichern – etwas, das andere Anbieter nicht bieten können.“



Für Le Mouton bedeutet das, dass ihm Performance- und Verfügbarkeitsprobleme keine schlaflosen Nächte mehr bereiten, selbst bei unerwarteten Trafficanstiegen. Während der COVID-19-Pandemie stiegen die Suchanfragen nach potenziellen Behandlungen stark an. Zu einem anderen Zeitpunkt verursachte eine Veränderung des Ranking-Algorithmus von Google einen plötzlichen Trafficanstieg um 75 %. Im Gegensatz zu früheren Anstiegen, die die Ursprungsserver möglicherweise überlastet hätten, verursachte keine der beiden Situationen Latenzprobleme oder Ausfallzeiten.



„Wir können uns darauf verlassen, dass die Akamai-Plattform die zusätzliche Last aufnimmt, damit wir den normalen Geschäftsbetrieb aufrechterhalten können“, so Le Mouton. „Es ist nicht mehr nötig, mitten in der Nacht aufzustehen, um Probleme zu beheben oder zu versuchen, die Ursprungsserver im letzten Moment zu skalieren.“



Dadurch konnte Drugs.com seinen Traffic in den letzten zehn Jahren verdoppeln – ohne Auswirkungen auf die Ursprungsinfrastruktur. Um die Performance noch weiter zu steigern, hat das Unternehmen Image & Video Manager für Medicine.com hinzugefügt. Die Website verfolgt einen bebilderten, verbraucherfreundlichen Ansatz, um Menschen dabei zu helfen, ihre eigene Gesundheit besser im Griff zu haben. Die Lösungen von Akamai sorgen für ein reibungsloses Besuchererlebnis, unabhängig davon, welches Gerät sie verwenden. Außerdem tragen sie dazu bei, die Suchmaschinen-Rankings der Website zu verbessern, denn visuelle Inhalte werden zunehmend bevorzugt.