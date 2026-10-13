Drugs.com registra più di 30 milioni di visitatori ogni mese e questo numero è cresciuto da quando l'azienda si è ampliata a livello globale, rafforzando la sua presenza nel suo mercato più importante, gli Stati Uniti. In qualità di CTO, Le Mouton ha la responsabilità critica di mantenere un'operatività costante dei siti, accertandosi che i contenuti siano rapidi, accessibili e sicuri.



"Se i nostri siti si bloccano, non possiamo più recuperare le conseguenti perdite di ricavi", afferma Le Mouton, che parla per esperienza. Lavorando con Drugs.com da almeno 20 anni, ha aiutato l'azienda a superare alcune delle problematiche più gravi. Poco più di dieci anni fa, era l'unico responsabile delle operazioni dei sistemi dell'azienda, pertanto spesso di notte era chiamato a gestire i picchi di traffico provenienti da tutto il mondo.



"Il traffico mostrava picchi quasi oltre i limiti del server di origine e non riuscivamo a scalare abbastanza velocemente. La situazione è giunta al culmine nel 2009, occasione della tragica morte di Michael Jackson", afferma Le Mouton. "In quel momento, abbiamo assistito a un picco di traffico del 20.900%, perché tutti cercavano informazioni sul Propofol. Il traffico rappresentato dalla ricerca di informazioni su questo farmaco da solo era aumentato passando da 650 a 135.000 visualizzazioni di pagine in un giorno e questo enorme picco di traffico ci ha costretti a restare inattivi per diverse ore".



Questo evento aveva convinto Drugs.com a cercare una rete per la distribuzione dei contenuti (CDN) in grado di alleggerire la pressione sui suoi server di origine. Sebbene all'inizio aveva tentato con diversi prodotti, l'azienda faticava a trovare una soluzione in grado di offrirle le performance e i tempi di attività del 100% che cercava finché non ha scoperto Akamai.



"Abbiamo esaminato ogni singola CDN a disposizione e Akamai è risultata la migliore", afferma Le Mouton. "Era una delle soluzioni più veloci che avevamo esaminato e ci offriva il livello di scalabilità, performance e innovazione che ci serviva per continuare a crescere a livello globale".