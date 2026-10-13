Hoje, o Drugs.com possui um conjunto integrado de produtos de desempenho e segurança na Web da Akamai. Com a otimização de front-end (FEO) e o Ion, a empresa maximizou o desempenho do website para proporcionar uma experiência melhor e mais rápida ao usuário final. E recentemente integrou o NetStorage a seus sistemas de gerenciamento de conteúdo, levando o conteúdo estático para mais perto da edge e liberando o tráfego dos sistemas de origem. Para as pessoas que pesquisam tópicos farmacêuticos e médicos, isso significa respostas em frações de segundo a partir das páginas da Web, sem atrasos que poderiam fazer com que os usuários mudassem para um website da concorrência.



"Quando começamos a armazenar conteúdo dinâmico em cache na edge com a Akamai, observamos um aumento significativo no desempenho da página, especialmente nos principais mercados", comenta Le Mouton. "Além disso, a Akamai nos ajuda a manter nossos websites atualizados e a receita fluindo com 100% de disponibilidade, algo que outros fornecedores não podem oferecer."



Para Le Mouton, isso significa que os problemas de desempenho e disponibilidade não o perturbam mais, mesmo quando o tráfego aumenta inesperadamente. De fato, durante essa pandemia de COVID-19, houve aumentos drásticos nas pesquisas por tratamentos em potencial. Em uma certa ocasião, uma mudança no algoritmo de classificação de pesquisa do Google levou a um salto repentino de 75% no tráfego. Mas, ao contrário dos picos anteriores que poderiam ter sobrecarregado os servidores de origem, nenhuma situação causou problemas de latência ou tempo de inatividade.



"Podemos confiar na plataforma da Akamai para absorver a carga extra, para que possamos fazer negócios como de costume", diz ele. "Não é mais necessário acordar no meio da noite para corrigir problemas ou tentar escalar servidores de origem no último minuto."



Isso permitiu que o Drugs.com duplicasse o tráfego nos últimos 10 anos, tudo isso sem afetar a infraestrutura de origem. Para aumentar ainda mais o desempenho, a empresa adicionou o Image & Video Manager ao Medicine.com, que adota uma abordagem rica em imagens e voltada ao consumidor para ajudar as pessoas a gerenciar sua própria saúde com maior eficácia. As soluções da Akamai são projetadas para permitir uma experiência mais suave aos visitantes, independentemente do dispositivo que estejam usando, e ajudar a aumentar a classificação do website no que se refere a mecanismos de busca, o que favorece cada vez mais o conteúdo visual.