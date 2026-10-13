Como uma fonte confiável de informações farmacêuticas e médicas, o sucesso do Drugs.com depende da qualidade, precisão e velocidade de seu conteúdo. Qualquer tempo de inatividade ou queda de desempenho pode afastar as pessoas, prejudicar classificações de mecanismos de busca e reduzir a receita de publicidade. À medida que a empresa se expande em todo o mundo, com o Drugs.com e agora com o Medicine.com, ela conta com os produtos de desempenho e segurança na Web da Akamai para manter seus websites em perfeito funcionamento.
"A Akamai lida com tudo sem problemas e sem grandes esforços, e se tornou parte integrante de nossos negócios."Nick Le Mouton, CTO, Drugs.com
Informações de saúde confiáveis em escala global
O conteúdo impulsiona os negócios no Drugs.com
O Drugs.com fornece a maior e mais precisa biblioteca de conhecimento farmacêutico na Internet, com informações com potencial de salvar vidas para consumidores e profissionais médicos. Seu website filiado, o recém-lançado Medicine.com, concentra-se em educar as pessoas no que se refere a patologias e tratamentos médicos. Juntos, os websites fornecem aos consumidores os fatos de que precisam para consumir medicamentos com segurança, gerenciar melhor a saúde e ter conversas mais informadas com seus provedores de serviços de saúde.
Impulsionado por importantes provedores de informações médicas e conteúdo das principais publicações, como a Harvard Health e a Mayo Clinic, o conteúdo de alta qualidade é primordial para o Drugs.com e o Medicine.com. Os consumidores sabem que podem confiar nos dados que encontram nos websites e continuam a voltar para obter mais informações. Mas o conteúdo também é crucial para otimizar o desempenho do mecanismo de busca, a via principal que direciona as pessoas aos websites, em primeiro lugar.
"A maior parte do nosso tráfego vem da busca orgânica, o que significa que o nosso sucesso está relacionado à publicação do conteúdo certo no website", afirma Nick Le Mouton, CTO do Drugs.com. "Temos uma equipe de editores, farmacêuticos e criadores de conteúdo trabalhando para gerar conteúdo de qualidade com a chance de ser bem classificado pelos mecanismos de busca."
Isso significa, por exemplo, que se alguém digitar "amoxicilina" no Google ou em outro mecanismo de busca, essa pessoa verá um link do Drugs.com na parte superior da página de resultados da busca. Quanto melhor o conteúdo e mais rápida a entrega, mais visível o Drugs.com será para os consumidores e profissionais médicos que procuram informações. E fazer com que as pessoas acessem os websites é prioridade, pois a empresa depende da publicidade como sua fonte de receita.
O Drugs.com aprende a importância da escalabilidade
O Drugs.com conta com mais de 30 milhões de visitas todos os meses, e esse número cresceu à medida que a empresa expandiu seu alcance globalmente e fortaleceu sua presença no seu principal mercado, os Estados Unidos. Como CTO, Le Mouton tem a responsabilidade fundamental de manter tudo funcionando o tempo todo, garantindo que o conteúdo seja rápido, acessível e seguro.
"Se os nossos websites caírem, isso significa perda de receitas que nunca poderemos recuperar", diz Le Mouton. Ele fala por experiência própria. Trabalhando com o Drugs.com por quase 20 anos, ele ajudou a empresa a superar alguns problemas significativos de crescimento. Há pouco mais de uma década, ele foi o único responsável pelas operações de sistemas da empresa, o que significava que ele estava sempre no meio da noite lidando com picos de tráfego vindos de todo o mundo.
"O tráfego estava beirando os limites do servidor de origem e não podíamos expandir com a rapidez suficiente. O ápice ocorreu em 2009, quando Michael Jackson morreu tragicamente", informou Le Mouton. "Durante esse período, observamos um aumento de 20.900% no tráfego, enquanto as pessoas procuravam informações sobre o Propofol. O tráfego relacionado a esse medicamento sozinho subiu de 650 para 135 mil visualizações de página em um único dia, e todo esse aumento de tráfego fez com que ficássemos offline por várias horas."
Esse evento convenceu o Drugs.com a procurar uma CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) para aliviar a pressão de seus servidores de origem. Embora tenha tentado alguns produtos diferentes logo no início, a empresa teve dificuldades para identificar o desempenho e o tempo de atividade de 100% necessários, até encontrar a Akamai.
"Analisamos praticamente todas as CDNs que poderíamos implementar, e a da Akamai foi a líder", lembra Le Mouton. "Foi uma das soluções mais rápidas que analisamos e que nos proporcionou a escalabilidade, o desempenho e a inovação de que precisávamos para continuar crescendo globalmente."
Os websites permanecem online 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas não a equipe de TI
Hoje, o Drugs.com possui um conjunto integrado de produtos de desempenho e segurança na Web da Akamai. Com a otimização de front-end (FEO) e o Ion, a empresa maximizou o desempenho do website para proporcionar uma experiência melhor e mais rápida ao usuário final. E recentemente integrou o NetStorage a seus sistemas de gerenciamento de conteúdo, levando o conteúdo estático para mais perto da edge e liberando o tráfego dos sistemas de origem. Para as pessoas que pesquisam tópicos farmacêuticos e médicos, isso significa respostas em frações de segundo a partir das páginas da Web, sem atrasos que poderiam fazer com que os usuários mudassem para um website da concorrência.
"Quando começamos a armazenar conteúdo dinâmico em cache na edge com a Akamai, observamos um aumento significativo no desempenho da página, especialmente nos principais mercados", comenta Le Mouton. "Além disso, a Akamai nos ajuda a manter nossos websites atualizados e a receita fluindo com 100% de disponibilidade, algo que outros fornecedores não podem oferecer."
Para Le Mouton, isso significa que os problemas de desempenho e disponibilidade não o perturbam mais, mesmo quando o tráfego aumenta inesperadamente. De fato, durante essa pandemia de COVID-19, houve aumentos drásticos nas pesquisas por tratamentos em potencial. Em uma certa ocasião, uma mudança no algoritmo de classificação de pesquisa do Google levou a um salto repentino de 75% no tráfego. Mas, ao contrário dos picos anteriores que poderiam ter sobrecarregado os servidores de origem, nenhuma situação causou problemas de latência ou tempo de inatividade.
"Podemos confiar na plataforma da Akamai para absorver a carga extra, para que possamos fazer negócios como de costume", diz ele. "Não é mais necessário acordar no meio da noite para corrigir problemas ou tentar escalar servidores de origem no último minuto."
Isso permitiu que o Drugs.com duplicasse o tráfego nos últimos 10 anos, tudo isso sem afetar a infraestrutura de origem. Para aumentar ainda mais o desempenho, a empresa adicionou o Image & Video Manager ao Medicine.com, que adota uma abordagem rica em imagens e voltada ao consumidor para ajudar as pessoas a gerenciar sua própria saúde com maior eficácia. As soluções da Akamai são projetadas para permitir uma experiência mais suave aos visitantes, independentemente do dispositivo que estejam usando, e ajudar a aumentar a classificação do website no que se refere a mecanismos de busca, o que favorece cada vez mais o conteúdo visual.
A Akamai facilita a proteção dos dois websites e dos milhões dos visitantes
A empresa também implementou o Edge DNS e o Kona Site Defender para proteção contra ameaças de segurança, incluindo ataques DDoS (negação de serviço distribuído) e invasões de rede. As soluções da Akamai simplificaram amplamente o monitoramento e o gerenciamento diários de um ambiente cada vez maior e mais complexo.
"No passado, passávamos horas todos os dias procurando alertas de queda, bloqueando endereços IP em nossa origem e lidando com falsos positivos", conta Le Mouton. "Com a Akamai, recebemos alertas quando a atividade ultrapassa um determinado limite, portanto, embora tenhamos mais tráfego, gastamos muito menos tempo gerenciando a segurança."
O Drugs.com também se inscreveu no Enterprise Application Access da Akamai para fornecer aos seus funcionários acesso remoto a sistemas de back-end. Esse acesso seguro se tornou ainda mais valioso durante a pandemia de COVID-19 à medida que os membros da equipe começaram a trabalhar em casa com maior frequência.
Drugs.com cresce globalmente com a Akamai
O Drugs.com e o Medicine.com cresceram em popularidade, investindo na qualidade e velocidade de seu conteúdo para melhorar sua classificação relacionada a mecanismos de busca, atrair visitantes e conseguir receitas com publicidade. Tendo visto o que acontece quando o crescimento sobrecarrega a infraestrutura de origem, Le Mouton agora sabe que não se pode voltar aos dias anteriores à adoção da Akamai, e ele vê a plataforma integrada de produtos de desempenho e segurança como um benefício poderoso para a empresa.
"Tínhamos um emaranhado de ferramentas no passado, e isso simplesmente não funcionava; cada ferramenta adicionava um gargalo e uma camada extra de latência", diz Le Mouton. "A Akamai lida com tudo sem problemas e sem grandes esforços, e se tornou parte integrante de nossos negócios."
A confiança da empresa na Akamai é fruto de uma profunda familiaridade com a Akamai e seus concorrentes. Le Mouton não é receoso quanto à sua abordagem na avaliação da tecnologia. Seu objetivo é encontrar as ferramentas mais eficazes para manter seus websites em funcionamento. "Experimentamos produtos concorrentes regularmente para conferir o que há no mercado e sempre preferimos a Akamai", diz Le Mouton. "É uma empresa que conhecemos e confiamos, e achamos que ela é a melhor.”
Essa abordagem tem sido boa para o resultado final do Drugs.com, pois ela mantém os custos de infraestrutura baixos à medida que a empresa aumenta sua receita com publicidade dentro e fora dos Estados Unidos. Isso é bom para consumidores e profissionais médicos, que dependem cada vez mais do Drugs.com e do Medicine.com para obter as informações de que precisam para se manterem seguros e saudáveis.
Sobre a Akamai
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