Drugs.com 每月的访问量超过 3,000 万次，随着该公司在全球范围内扩大业务，并加强自身在美国这一关键市场的影响力，这一数字也在不断增长。作为 CTO，Le Mouton 肩负着保持所有服务全天候正常运行的重要责任——确保内容的快速交付、可访问性和安全性。



“如果我们的网站停机，将会造成我们永远无法挽回的收入损失。”Le Mouton 说道。他说的是经验之谈。在 Drugs.com 工作了近 20 年，他帮助公司克服了一些重大的成长难题。十多年前，他是该公司唯一的系统运营人员，所以他经常要半夜起来处理来自世界各地的流量高峰。



“流量已经达到了源站服务器的极限，而我们无法足够快速地进行扩展。当 Michael Jackson 在 2009 年不幸去世时，流量达到了顶峰。”Le Mouton 说道。“在这段时间里，随着人们搜索有关异丙酚的信息，我们看到了 20,900% 的流量激增。仅与此药物相关的流量在一天内就从 650 次页面访问增加到 135,000 次，巨大的流量激增使我们离线了几个小时。”



该事件让 Drugs.com 开始寻找内容分发网络 (CDN)，以减轻其源站服务器的压力。虽然该公司在早期尝试了一些不同的产品，但他们仍然难以获得所需的性能和 100% 的正常运行时间 - 直到 Akamai 出现。



“我们几乎评估了所有能找到的 CDN，Akamai 是其中的佼佼者。”Le Mouton 说道。“它是我们评测的最快的解决方案之一，为我们提供了在全球范围内继续增长所需的可扩展性、性能和创新。”