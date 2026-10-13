作为值得信赖的药品和医疗信息来源，Drugs.com 的成功取决于其内容的质量、准确性和速度。任何停机或性能滞后都会导致用户流失，损害搜索引擎排名，并降低广告所带来的收入。由于该公司需要通过原有的 Drugs.com 和现在的 Medicine.com 两个网站在全球范围内进行扩张，因此它更加依赖 Akamai 的 Web 性能和安全产品来保证网站顺利运行。
“Akamai 可以轻松无缝地处理各种事情，它已成为我们业务不可或缺的一部分。”Drugs.com 首席技术官 Nick Le Mouton
在全球范围内提供可靠的医疗信息
内容驱动 Drugs.com 业务发展
Drugs.com 提供了互联网上最大、最准确的医药知识库，为消费者和医疗专业人员提供了有可能拯救生命的信息。它的姐妹网站 Medicine.com 于最近推出，专注于为大众科普病况与治疗方法方面的知识。两个网站共同为消费者提供了必要的真实信息，以帮助消费者安全服药，更好地管理自己的健康，以及与医疗服务提供商进行更明智的对话。
由 Harvard Health 和 Mayo Clinic 等出色的医疗信息提供商和优秀刊物内容提供支持的高质量内容是 Drugs.com 和 Medicine.com 最为重视的资产。消费者知道，他们可以信任他们在这些网站上看到的信息，他们会继续回来寻找更多信息。但是，内容对于优化搜索引擎性能也至关重要 - 搜索引擎是最初将人们带到网站的主要途径。
“我们的大部分流量来自于有机搜索，这意味着，我们的成功关键在于网站上包含正确的内容。”Drugs.com 的 CTO Nick Le Mouton 说道。“我们有一个由编辑、药剂师和内容写手组成的团队，致力于创造有机会获得良好搜索引擎排名的优质内容。”
这意味着，例如，如果有人在 Google 或其他搜索引擎中键入“amoxicillin”，他们将在搜索结果页面的顶部看到 Drugs.com 的链接。内容越好，交付速度越快，查找信息的消费者和医疗专业人员就越容易看到 Drugs.com。让人们访问网站是首要任务，因为该公司的收入来源依赖于广告。
Drugs.com 深知可扩展性的重要性
Drugs.com 每月的访问量超过 3,000 万次，随着该公司在全球范围内扩大业务，并加强自身在美国这一关键市场的影响力，这一数字也在不断增长。作为 CTO，Le Mouton 肩负着保持所有服务全天候正常运行的重要责任——确保内容的快速交付、可访问性和安全性。
“如果我们的网站停机，将会造成我们永远无法挽回的收入损失。”Le Mouton 说道。他说的是经验之谈。在 Drugs.com 工作了近 20 年，他帮助公司克服了一些重大的成长难题。十多年前，他是该公司唯一的系统运营人员，所以他经常要半夜起来处理来自世界各地的流量高峰。
“流量已经达到了源站服务器的极限，而我们无法足够快速地进行扩展。当 Michael Jackson 在 2009 年不幸去世时，流量达到了顶峰。”Le Mouton 说道。“在这段时间里，随着人们搜索有关异丙酚的信息，我们看到了 20,900% 的流量激增。仅与此药物相关的流量在一天内就从 650 次页面访问增加到 135,000 次，巨大的流量激增使我们离线了几个小时。”
该事件让 Drugs.com 开始寻找内容分发网络 (CDN)，以减轻其源站服务器的压力。虽然该公司在早期尝试了一些不同的产品，但他们仍然难以获得所需的性能和 100% 的正常运行时间 - 直到 Akamai 出现。
“我们几乎评估了所有能找到的 CDN，Akamai 是其中的佼佼者。”Le Mouton 说道。“它是我们评测的最快的解决方案之一，为我们提供了在全球范围内继续增长所需的可扩展性、性能和创新。”
网站全天候正常运行，无需 IT 团队全天值守
如今，Drugs.com 已经从 Akamai 购买了一套集成的 Web 性能和安全产品。借助前端优化 (FEO) 和 Ion，该公司可以最大限度地提高网站性能，从而实现更好、更快的最终用户体验。最近，该公司将 NetStorage 与内容管理系统集成在一起，将静态内容移至更加靠近边缘的位置，并从源站系统分载流量。对于调查医药和医疗主题的用户来说，这意味着网页可以实现瞬间响应，消除了可能使用户跳转到竞争对手网站的滞后时间。
“当我们开始使用 Akamai 服务在边缘缓存动态内容时，我们发现页面性能显著提高，尤其是在关键市场。”Le Mouton 说道。“此外，Akamai 帮助我们保持网站正常运行和收入流入，并提供 100% 的可用性，这是其他供应商无法做到的。”
对于 Le Mouton 来说，这意味着性能和可用性问题不再让他夜不能寐，即使是在流量意外上升的时候也能安心无忧。确实，在新冠疫情期间，寻找潜在治疗方法的搜索量急剧增加。另一方面，Google 搜索排名算法的更改导致流量突然激增了 75%。但是，与以前可能会使源站服务器过载的激增不同，这两种情况均没有引起任何延迟问题或停机。
“我们可以依靠 Akamai 平台来吸收额外的负载，因此我们可以照常开展业务。”他说道。“不再需要在半夜起床解决问题，或在最后一刻尝试扩大源站服务器的规模。”
这使 Drugs.com 在过去 10 年中将流量增加了一倍，并且完全没有对其源站基础架构造成影响。为了进一步提高性能，该公司为 Medicine.com 添加了 Image & Video Manager，它采用具有丰富图像的易用策略来帮助人们更有效地管理自己的健康。无论访问者使用哪种设备，Akamai 的解决方案旨在为他们提供更顺畅的体验，并提高越来越重视视觉内容的网站的搜索引擎排名。
Akamai 帮助该公司轻松保护这两个网站和数百万访问者
该公司还部署了 Edge DNS 和 Kona Site Defender 来防御安全威胁，包括分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击和网络入侵。Akamai 解决方案极大地简化了对日益庞大和复杂的环境的日常监控和管理。
“过去，我们每天花费数小时来追踪警报，在源站阻止 IP 地址并处理误报。”Le Mouton 说道。“借助 Akamai 服务，当活动超过一定阈值时，我们会收到警报，因此，即使我们的流量增加，我们在安全管理上花费的时间仍大大减少。”
Drugs.com 还注册了 Akamai 的 Enterprise Application Access，以帮助员工远程访问后端系统。在新冠疫情期间，随着员工开始更频繁地在家中工作，这种安全访问变得更有价值。
Drugs.com 借助 Akamai 服务在全球范围内实现扩展
Drugs.com 和 Medicine.com 的知名度不断提高，他们依靠内容质量和交付速度来提高搜索引擎排名，吸引访问者并增加广告收入。Le Mouton 曾见过增长使源站基础架构不堪重负时导致的后果，因此知道，他们无法回到采用 Akamai 服务之前的状态。他认为，性能和安全产品组成的集成平台为该公司带来了巨大的好处。
“过去，我们采用了很多工具，但行不通。每个工具都增加了瓶颈，并增加了延迟。”Le Mouton 说道。“Akamai 可以轻松无缝地处理各种事情，它已成为我们业务不可或缺的一部分。”
该公司对 Akamai 的依赖来自他们对 Akamai 及其竞品的深入了解。Le Mouton 毫不隐瞒他所采用的技术评估方法，他的目标是找到最有效的工具来保持自己的网站正常运行。“我们会定期试用竞品，以了解市面上的其他产品，但最终，我们始终选择的是 Akamai。”Le Mouton 说道。“Akamai 是我们了解并信任的公司，我们认为它就是最好的。”
随着该公司在美国及其他地区扩大广告收入，这种方法对 Drugs.com 的最终效益有利，这有助于保持较低的基础架构成本。此方法对于消费者和医疗专业人员也有益，他们越来越依赖于 Drugs.com 和 Medicine.com 来查找保持安全和健康所需的信息。
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