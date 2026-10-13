現在、Drugs.comはAkamaiからWebパフォーマンス製品とセキュリティ製品の統合スイートを購入しています。フロントエンド最適化（FEO）とIonにより、同社はサイトのパフォーマンスを最大限に高め、より優れたエンドユーザー体験を実現します。最近では、NetStorageと自社のコンテンツ管理システムと統合し、静的コンテンツをエッジの近くに移動し、オリジンシステムからトラフィックを軽減しました。この結果、医薬品や医療に関するトピックを調査する利用者は、一瞬でWebページの応答を得ることができます。競合サイトに移動するきっかけになり得る遅延時間は発生しません。



Le Mouton氏は次のように述べています。「Akamaiを使用してエッジで動的コンテンツをキャッシュし始めると、特に主要市場においてページパフォーマンスが大幅に向上しました。さらにAkamaiは、他のベンダーでは提供できない100%の可用性によって、当社がWebサイトをアップし続けることを可能にし、収益の流入を支えてくれます」



このことは、Le Mouton氏にとっては、トラフィックが突然増加した場合でもパフォーマンスと可用性の問題に夜中まで対応する必要がない、ということです。実際に、COVID-19（新型コロナウイルス感染症）のパンデミック中には、治療に使える可能性に関する検索において劇的な増加がありました。Googleの検索ランキングアルゴリズムの変更という別のケースでは、トラフィックが急激に75%増加しました。しかし、オリジンサーバーが過負荷状態になっていたと考えられる以前の急増とは異なり、いずれの状況でもレイテンシーの問題やダウンタイムは発生していません。



「負荷の増加を吸収するAkamaiプラットフォームが信頼できるため、通常どおりビジネスを進めることができます」と、Le Mouton氏は言います。「真夜中に起きて問題に対処することや、土壇場でオリジンサーバーを拡張しようとするようなことはもうありません」



その結果、Drugs.comは、オリジンインフラに影響を与えずに、トラフィックを過去10年間で2倍に増やすことができました。同社は、パフォーマンスをさらに向上させるために、Medicine.com用のImage & Video Managerを追加しました。これは、人々がより効果的に自身の健康を管理できるよう支援する、画像が豊富で消費者フレンドリーなアプローチを取っています。Akamaiのソリューションは、使用しているデバイスを問わず、訪問者がよりスムーズな体験ができるように設計されており、ますますビジュアルコンテンツが有利になってきている検索エンジンでのサイトのランキングを上げるのに役立ちます。