医薬品および医療情報の信頼できる情報源としてのDrugs.comの成功は、コンテンツの品質、正確性、迅速さにかかっています。ダウンタイムやパフォーマンスの遅れが生じることで、利用者が離れ、検索エンジンのランキングが低下し、広告収入が減少する可能性があります。Drugs.comとMedicine.comにより世界規模で拡大している同社は、AkamaiのWebパフォーマンス製品とセキュリティ製品を利用して、Webサイトのスムーズな運営を維持しています。
「Akamaiは難なくすべてをシームレスに処理します。これは当社のビジネスに不可欠な要素となっています」Nick Le Mouton氏、Drugs.com、CTO
世界規模で信頼性の高い健康情報を提供
Drugs.comではコンテンツがビジネスを促進
Drugs.comは、インターネット上で大規模かつ正確な医薬品知識のライブラリを提供しており、消費者や医療専門家に命を救う可能性のある情報を提供しています。最近開設された姉妹サイトのMedicine.comでは、疾患や治療法に関する情報を提供することに重点を置いています。これらのWebサイトはともに、消費者が医薬品を安全に服用し、より良い健康管理を行い、ヘルスケア提供機関とより多くの情報に基づくやり取りを行うために必要な事実を提供します。
Harvard HealthやMayo Clinicなどの主要な医療情報プロバイダーや出版物を基盤とする高品質なコンテンツは、Drugs.comとMedicine.comの要です。消費者は、これらのWebサイトで読んだ情報が信用できるものであると知っており、さらなる情報を求めて繰り返し訪れます。しかし、コンテンツは、検索エンジンのパフォーマンス最適化にとっても非常に重要です。利用者に最初にWebサイトにアクセスしてもらう主要な手段だからです。
「当社のトラフィックの大半はオーガニック検索によるものです。つまり、当社の成功はサイトに適切なコンテンツを配置できるかどうかにかかっています」と、Drugs.comのCTO、Nick Le Mouton氏は述べています。「当社には編集者、薬剤師、コンテンツライターのチームがあり、検索エンジンで高いランク付けを得る可能性がある高品質なコンテンツの制作に取り組んでいます」
つまり、Googleなどの検索エンジンに例えば「amoxicillin（アモキシシリン）」と入力すると、検索結果ページの上部にDrugs.comのリンクが表示されます。コンテンツが優れており、配信が高速化するほど、Drugs.comは情報を探している消費者や医療専門家にとって見つけやすくなります。また、同社はその収益源として広告に頼っているため、Webサイト利用者を増やすことは最優先事項です。
Drugs.comはスケーラビリティの重要性を認識
Drugs.comには毎月3,000万人を超える訪問者がアクセスしています。このアクセス数は、同社がグローバルに事業範囲を拡大し、主要市場である米国でのプレゼンスを強化したことでさらに増加しています。CTOとして、Le Mouton氏は、すべてを24時間体制で稼働させ、高速でアクセス性と安全性に優れたコンテンツを確保するという重要な責務を負っています。
「サイトがダウンすると、取り戻すことができない収益減につながります」と、Le Mouton氏は言います。同氏はその経験に基づいて語ります。20年近くDrugs.comで勤務してきたLe Mouton氏は、同社が大きな成長の痛みを克服するのを助けてきました。10数年前、氏は同社唯一のシステム運用担当者で、急増する世界中からのトラフィックに真夜中まで対処することも珍しくありませんでした。
「トラフィックはオリジンサーバーの限界にぶつかっており、十分な速度で拡張できませんでした。マイケル・ジャクソン氏が悲劇的な死を迎えた2009年に、そのすべてが顕在化しました」と、Le Mouton氏は続けます。「この時期、プロポフォールに関する情報が検索された結果、トラフィックが20,900%急増しました。この薬剤に関するトラフィックだけで、ページビューが1日に650件から135,000件へと増加しました。この大規模なトラフィックの急増により、数時間オフラインに陥りました」
このイベントがきっかけとなり、Drugs.comでは、オリジンサーバーの負担を取り除くために、コンテンツ・デリバリー・ネットワーク（CDN）を探すことになりました。当初、同社はいくつかの異なる製品を試しましたが、必要なパフォーマンスと100%のアップタイムを見つけるのに苦労していました。そんな中、出会ったのがAkamaiでした。
「入手可能だったCDNはほぼすべて検討しましたが、Akamaiが最も優れていました」と、Le Mouton氏。「当社が検討した中で最も高速なソリューションの1つであり、世界規模で成長し続けるために必要なスケーラビリティ、パフォーマンス、革新性を提供してくれたのがAkamaiのソリューションでした」
ITチームではなく、Webサイトが24時間365日稼働
現在、Drugs.comはAkamaiからWebパフォーマンス製品とセキュリティ製品の統合スイートを購入しています。フロントエンド最適化（FEO）とIonにより、同社はサイトのパフォーマンスを最大限に高め、より優れたエンドユーザー体験を実現します。最近では、NetStorageと自社のコンテンツ管理システムと統合し、静的コンテンツをエッジの近くに移動し、オリジンシステムからトラフィックを軽減しました。この結果、医薬品や医療に関するトピックを調査する利用者は、一瞬でWebページの応答を得ることができます。競合サイトに移動するきっかけになり得る遅延時間は発生しません。
Le Mouton氏は次のように述べています。「Akamaiを使用してエッジで動的コンテンツをキャッシュし始めると、特に主要市場においてページパフォーマンスが大幅に向上しました。さらにAkamaiは、他のベンダーでは提供できない100%の可用性によって、当社がWebサイトをアップし続けることを可能にし、収益の流入を支えてくれます」
このことは、Le Mouton氏にとっては、トラフィックが突然増加した場合でもパフォーマンスと可用性の問題に夜中まで対応する必要がない、ということです。実際に、COVID-19（新型コロナウイルス感染症）のパンデミック中には、治療に使える可能性に関する検索において劇的な増加がありました。Googleの検索ランキングアルゴリズムの変更という別のケースでは、トラフィックが急激に75%増加しました。しかし、オリジンサーバーが過負荷状態になっていたと考えられる以前の急増とは異なり、いずれの状況でもレイテンシーの問題やダウンタイムは発生していません。
「負荷の増加を吸収するAkamaiプラットフォームが信頼できるため、通常どおりビジネスを進めることができます」と、Le Mouton氏は言います。「真夜中に起きて問題に対処することや、土壇場でオリジンサーバーを拡張しようとするようなことはもうありません」
その結果、Drugs.comは、オリジンインフラに影響を与えずに、トラフィックを過去10年間で2倍に増やすことができました。同社は、パフォーマンスをさらに向上させるために、Medicine.com用のImage & Video Managerを追加しました。これは、人々がより効果的に自身の健康を管理できるよう支援する、画像が豊富で消費者フレンドリーなアプローチを取っています。Akamaiのソリューションは、使用しているデバイスを問わず、訪問者がよりスムーズな体験ができるように設計されており、ますますビジュアルコンテンツが有利になってきている検索エンジンでのサイトのランキングを上げるのに役立ちます。
Akamaiにより2つのWebサイトと数百万の来訪者の保護が容易に
同社は、分散型サービス妨害（DDoS）攻撃やネットワーク侵入などのセキュリティ脅威に備えるために、Edge DNSとKona Site Defenderも実装しました。Akamaiのソリューションによって、ますます大規模になり複雑化する環境の日常的な監視と管理が大幅にシンプル化されました。
「これまでは、アラートを追跡したり、オリジンでIPアドレスをブロックしたり、誤検知に対処したりするために毎日何時間も費やしていました」と、Le Mouton氏は言います。「Akamaiによって、アクティビティが特定のしきい値を超えるとアラートを受け取ることができるため、トラフィックが増加しても、セキュリティの管理にかかる時間が大幅に短縮されます」
さらにDrugs.comは、AkamaiのEnterprise Application Accessにサインアップして、従業員にバックエンドシステムへのリモートアクセスを提供しています。COVID-19のパンデミックの中、スタッフが頻繁に在宅勤務するようになったため、この安全なアクセスはさらにいっそう有益になりました。
Drugs.comはAkamaiを使用してグローバルな拡大を実現
Drugs.comとMedicine.comの人気は高まっており、コンテンツの品質と速度によって、検索エンジンのランキング向上、訪問者の呼び込み、広告収入の促進を実現しています。成長によってオリジンインフラが崩壊すると何が起こるかを見てきたLe Mouton氏は、Akamaiを採用する以前の頃にはもう戻ることはできないと確信しています。また、パフォーマンス製品とセキュリティ製品の統合プラットフォームが、同社にとって強力なメリットであると考えています。
「以前は数多くの異なるツールを組み合わせて使用していましたが、それでは機能しませんでした。すべてのツールによって、ボトルネックと余計なレイテンシーが加わりました」と、Le Mouton氏は述べています。「Akamaiは難なくすべてをシームレスに処理します。これは当社のビジネスに不可欠な要素となっています」
同社のAkamaiに対する信頼は、Akamaiとその競合他社の両方に精通している立場から来ています。Le Mouton氏は、自身のテクノロジー評価へのアプローチにためらいを感じていません。氏の目標は、サイトを稼働させ続ける最も効果的なツールを見つけることです。Le Mouton氏は次のように述べています。「当社は競合他社の製品を定期的に試して、他に製品がないか確認しています。その結果、変わらずにAkamaiを使い続けています。Akamaiこそ、当社が知る、信頼すべき会社であり、最良の選択肢と考えています」
このアプローチはDrugs.comの利益に有効で、同社は米国やその他の国々での広告収入を拡大するとともに、インフラの低コスト維持を実現しています。また、安全で健康的な状態を維持するために必要な情報について、ますますDrugs.comとMedicine.comに頼っている消費者や医療専門家にとっても有効です。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。