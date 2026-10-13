A día de hoy, Drugs.com cuenta con un conjunto integrado de productos de seguridad y rendimiento web de Akamai. Gracias a la optimización front-end (FEO) e Ion, la empresa ha aumentado al máximo el rendimiento del sitio para ofrecer una experiencia mejor y más rápida al usuario final. Recientemente, han integrado NetStorage con sus sistemas de administración de contenidos, acercando los contenidos estáticos al borde de Internet y descongestionando el tráfico en los sistemas de origen. Para quienes buscan temas farmacéuticos y médicos, esto se traduce en respuestas de una fracción de segundo de las páginas web y sin retrasos que podrían hacer que los usuarios se fueran a un sitio de la competencia.



"Cuando comenzamos a almacenar contenido dinámico en caché en el Edge con Akamai, observamos que el rendimiento de las páginas mejoró en gran medida, especialmente en mercados clave", sostiene Le Mouton. Además, Akamai nos ayuda a mantener nuestros sitios web activos y a que fluyan los ingresos con una disponibilidad del 100 %, algo que otros proveedores no pueden ofrecer".



Para Le Mouton, eso significa que los problemas de rendimiento y disponibilidad ya no le hacen levantarse por la noche, incluso cuando el tráfico aumenta de forma inesperada. De hecho, durante la pandemia de la COVID-19, se produjo un drástico aumento de búsquedas de posibles tratamientos. En otra ocasión, un cambio en el algoritmo de clasificación de búsquedas de Google provocó un incremento repentino del 75 % en el tráfico. Sin embargo, a diferencia de los picos anteriores, en los que podrían haberse sobrecargado los servidores de origen, ninguna de las situaciones provocó problemas de latencia o de tiempo de inactividad.



"Podemos confiar en la plataforma de Akamai para absorber la carga adicional y seguir trabajando como de costumbre", comenta. "Se acabó el levantarme en mitad de la noche para solucionar problemas o intentar adaptar los servidores de origen en el último minuto".



Esto ha permitido a Drugs.com duplicar su tráfico en los últimos 10 años sin ningún impacto en su infraestructura de origen. Para aumentar aún más el rendimiento, la empresa adquirió Image & Video Manager para Medicine.com, que adopta un enfoque muy gráfico y fácil de usar para el consumidor, y que además ayuda a las personas a cuidar su propia salud de manera más efectiva. Las soluciones de Akamai están diseñadas para ofrecer una experiencia más fluida a los visitantes, sin importar el dispositivo que utilicen, y para ayudar a impulsar la clasificación del sitio en los motores de búsqueda, que cada vez favorecen más los contenidos visuales.