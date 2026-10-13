Al ser una fuente fiable de información farmacéutica y médica, el éxito de Drugs.com depende de la calidad, precisión y velocidad de sus contenidos. Cualquier tiempo de inactividad o demora en el rendimiento puede ahuyentar a la gente, afectar a su clasificación en los motores de búsqueda y reducir los ingresos por publicidad. Para expandirse por todo el mundo con Drugs.com y ahora Medicine.com, la empresa ha recurrido a los productos de rendimiento y seguridad de Akamai a fin de mantener el buen funcionamiento de sus sitios web.
"Akamai gestiona todo a la perfección de forma sencilla y se ha convertido en una parte integral de nuestro negocio".Nick Le Mouton, director de Tecnología en Drugs.com
Información de salud fiable a escala global
El contenido impulsa el negocio en Drugs.com
Drugs.com ofrece la biblioteca más grande y precisa de conocimientos farmacéuticos en Internet, con información para consumidores y profesionales médicos que puede salvar vidas. Su sitio hermano, el recientemente lanzado Medicine.com, se centra en educar a las personas sobre enfermedades y tratamientos. En conjunto, ambos sitios web ofrecen a los consumidores la información que necesitan para tomar medicamentos de forma segura, cuidar mejor de su salud y hablar de manera más informada con sus proveedores de atención sanitaria.
Con datos procedentes de importantes proveedores de información médica y contenidos de destacadas publicaciones, como Harvard Health y la Clínica Mayo, lo más importante para Drugs.com y Medicine.com es contar con un contenido de alta calidad. Los consumidores saben que pueden confiar en la información que leen en estos sitios web y vuelven a por más. Sin embargo, el contenido también es fundamental para optimizar el rendimiento en los motores de búsqueda: la principal vía que lleva a la gente a los sitios web.
"La mayor parte de nuestro tráfico proviene de búsquedas orgánicas, lo que significa que nuestro éxito depende de tener el contenido correcto en el sitio", afirma Nick Le Mouton, director de tecnología de Drugs.com. "Tenemos un equipo de editores, farmacéuticos y redactores que trabajan para crear contenidos de calidad que puedan alcanzar una buena clasificación en los motores de búsqueda".
Esto significa que, por ejemplo, si alguien escribe "amoxicilina" en Google u otro motor de búsqueda, verá el enlace a Drugs.com en la parte superior de la página de resultados correspondiente. Cuanto mejor sea el contenido y más rápido se muestre, más visible estará Drugs.com para los consumidores y profesionales médicos que buscan información. Y hacer que las personas visiten estos sitios web es la prioridad número uno, ya que la empresa depende de la publicidad como fuente de ingresos.
Drugs.com aprende la importancia de la adaptabilidad
Drugs.com recibe más de 30 millones de visitas cada mes, y ese número ha ido creciendo a medida que la empresa ha ido ampliando su alcance a nivel mundial y fortaleciendo su presencia en el mercado clave, Estados Unidos. Como CTO, Le Mouton tiene la responsabilidad esencial de mantener un correcto funcionamiento del sitio las 24 horas del día, garantizando un acceso fácil, rápido y seguro al contenido.
"Si nuestros sitios caen, eso supone una pérdida de ingresos que nunca podremos recuperar", cuenta Le Mouton. Habla desde la experiencia. Tras haber trabajado con Drugs.com durante casi 20 años, ha ayudado a la empresa a superar algunos problemas importantes relacionados con su crecimiento. Hace poco más de una década era el único responsable de las operaciones de sistemas de la empresa, lo que significaba que a menudo se tenía que levantar en mitad de la noche porque había picos de tráfico procedentes de todo el mundo.
"El tráfico superaba los límites del servidor de origen y no podíamos adaptarnos lo suficientemente rápido. La cota máxima se alcanzó en 2009, cuando murió Michael Jackson de manera trágica", cuenta Le Mouton. "Durante este tiempo, observamos un pico de tráfico del 20 900 % al buscar las personas información sobre el propofol. El tráfico relacionado con este medicamento por sí solo aumentó de 650 a 135 000 visitas en un solo día y todo ese gran aumento de tráfico nos dejó fuera de servicio durante unas horas".
Esto convenció a Drugs.com de que tenía que buscar una red de distribución de contenido (CDN) que le permitiera eliminar la presión en sus servidores de origen. Aunque al principio probó distintos productos, la empresa no lograba encontrar el rendimiento y el 100 % de tiempo de actividad que necesitaba, hasta que dio con Akamai.
"Revisamos casi cada CDN a la que pudimos acceder, y Akamai fue la mejor", explica Le Mouton. "Fue una de las soluciones más rápidas que evaluamos, y nos dio la adaptabilidad, el rendimiento y la innovación que necesitábamos para seguir creciendo a nivel global".
Los sitios web están constantemente activos, no el equipo de TI
A día de hoy, Drugs.com cuenta con un conjunto integrado de productos de seguridad y rendimiento web de Akamai. Gracias a la optimización front-end (FEO) e Ion, la empresa ha aumentado al máximo el rendimiento del sitio para ofrecer una experiencia mejor y más rápida al usuario final. Recientemente, han integrado NetStorage con sus sistemas de administración de contenidos, acercando los contenidos estáticos al borde de Internet y descongestionando el tráfico en los sistemas de origen. Para quienes buscan temas farmacéuticos y médicos, esto se traduce en respuestas de una fracción de segundo de las páginas web y sin retrasos que podrían hacer que los usuarios se fueran a un sitio de la competencia.
"Cuando comenzamos a almacenar contenido dinámico en caché en el Edge con Akamai, observamos que el rendimiento de las páginas mejoró en gran medida, especialmente en mercados clave", sostiene Le Mouton. Además, Akamai nos ayuda a mantener nuestros sitios web activos y a que fluyan los ingresos con una disponibilidad del 100 %, algo que otros proveedores no pueden ofrecer".
Para Le Mouton, eso significa que los problemas de rendimiento y disponibilidad ya no le hacen levantarse por la noche, incluso cuando el tráfico aumenta de forma inesperada. De hecho, durante la pandemia de la COVID-19, se produjo un drástico aumento de búsquedas de posibles tratamientos. En otra ocasión, un cambio en el algoritmo de clasificación de búsquedas de Google provocó un incremento repentino del 75 % en el tráfico. Sin embargo, a diferencia de los picos anteriores, en los que podrían haberse sobrecargado los servidores de origen, ninguna de las situaciones provocó problemas de latencia o de tiempo de inactividad.
"Podemos confiar en la plataforma de Akamai para absorber la carga adicional y seguir trabajando como de costumbre", comenta. "Se acabó el levantarme en mitad de la noche para solucionar problemas o intentar adaptar los servidores de origen en el último minuto".
Esto ha permitido a Drugs.com duplicar su tráfico en los últimos 10 años sin ningún impacto en su infraestructura de origen. Para aumentar aún más el rendimiento, la empresa adquirió Image & Video Manager para Medicine.com, que adopta un enfoque muy gráfico y fácil de usar para el consumidor, y que además ayuda a las personas a cuidar su propia salud de manera más efectiva. Las soluciones de Akamai están diseñadas para ofrecer una experiencia más fluida a los visitantes, sin importar el dispositivo que utilicen, y para ayudar a impulsar la clasificación del sitio en los motores de búsqueda, que cada vez favorecen más los contenidos visuales.
Akamai facilita la protección de dos sitios web y millones de visitantes
La empresa también implementó Edge DNS y Kona Site Defender para protegerse ante amenazas de seguridad, como los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) e intrusiones en la red. Las soluciones de Akamai simplificaron enormemente la supervisión y la gestión diarias de un entorno cada vez más grande y complejo.
"En el pasado, dedicábamos varias horas al día a buscar alertas, bloquear direcciones IP en nuestro origen y abordar falsos positivos", afirma Le Mouton. "Gracias a Akamai, recibimos alertas cuando la actividad sobrepasa un umbral determinado, así que, aunque tenemos más tráfico, dedicamos mucho menos tiempo a gestionar la seguridad".
Drugs.com también se registró en Enterprise Application Access de Akamai para ofrecer a los empleados acceso remoto a los sistemas back-end. Dicho acceso seguro se volvió aún más valioso durante la pandemia de la COVID-19, ya que el personal pasó a trabajar desde casa cada vez más.
Drugs.com se extiende a todo el mundo con Akamai
Drugs.com y Medicine.com han aumentado su popularidad, mejorando su clasificación en los motores de búsqueda gracias a la calidad y la velocidad de sus contenidos, lo que les ha permitido atraer visitantes e incrementar los ingresos por publicidad. Después de ver lo que sucede cuando el crecimiento sobrecarga la infraestructura de origen, Le Mouton sabe que no podría prescindir de Akamai, y considera que la plataforma integrada de productos de rendimiento y seguridad supone un activo importante para la empresa.
"Teníamos numerosas herramientas en el pasado, pero la cosa no funcionaba; cada herramienta añadía un cuello de botella y una capa adicional de latencia", indica Le Mouton. "Akamai gestiona todo a la perfección de forma sencilla y se ha convertido en una parte integral de nuestro negocio".
La confianza de la empresa en Akamai se debe al buen conocimiento que tienen de esta y de sus competidores. Le Mouton no duda en evaluar otras tecnologías para lograr su objetivo de encontrar las herramientas más eficaces para mantener sus sitios en funcionamiento. "Probamos constantemente productos de la competencia para ver qué más hay ahí fuera, y acabamos siempre quedándonos con Akamai", comenta Le Mouton. "Es una empresa que conocemos y en la que confiamos, y creemos que es la mejor".
Ese enfoque ha resultado rentable para Drugs.com, ya que han logrado mantener bajos los costes de infraestructuras a medida que han aumentado los ingresos publicitarios en Estados Unidos y otros países. Y eso es bueno para los consumidores y profesionales médicos, que cada vez confían más en Drugs.com y Medicine.com para obtener la información que necesitan para mantenerse sanos y seguros.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.