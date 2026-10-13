현재 Drugs.com은 Akamai의 웹 성능 향상 및 보안이 통합된 제품을 구매했습니다. FEO(Front End Optimization) 및 Ion을 통해 사이트 성능을 극대화하며 빠르고 쾌적한 사용자 경험을 제공합니다. 또한 최근에는 NetStorage를 콘텐츠 관리 시스템과 통합해 정적 콘텐츠를 엣지에 가깝게 배치하고 오리진 시스템의 트래픽 부하를 분산했습니다. 제약 및 의료 주제를 연구하는 사람들은 웹페이지에서 1초 미만의 응답 시간을 제공받을 수 있고 사용자가 경쟁 사이트로 이탈하는 원인이 되는 지연 시간도 제거할 수 있었습니다.



르 무통은 "Akamai를 통해 엣지에서 동적 콘텐츠를 캐싱하기 시작했을 때 페이지 성능이 크게 향상되었고, 특히 주요 시장에서 더욱 향상 폭이 컸습니다."라며, "또한 Akamai는 다른 벤더가 제공하지 못하는 100% 가용성을 통해 웹사이트를 지속적으로 가동하고 매출을 증대시킬 수 있도록 지원합니다."라고 말합니다.



르 무통은 트래픽이 예상치 못하게 급증할 때에도 성능과 가용성 문제로 인해 더 이상 밤을 새우지 않아도 됩니다. 실제로 코로나19 팬데믹 기간 동안에 잠재적인 치료법에 대한 검색량이 대폭 증가하였습니다. 또한, Google의 검색 순위 알고리즘이 변경되면서 트래픽이 갑자기 75% 증가할 때도 있었습니다. 예전에는 오리진 서버의 과부하로 이어질 수 있는 상황이지만 지금은 어떤 상황에서도 지연 문제나 다운타임이 발생하지 않았습니다.



르 무통은 "우리는 Akamai 플랫폼이 부하를 추가적으로 흡수할 수 있고 우리가 평소와 같이 비즈니스를 운영할 수 있다고 믿고 있습니다."라며, "문제를 해결하기 위해 밤중에 일어나거나 마지막 순간에 아슬아슬하게 오리진 서버를 확장하려고 노력하는 일은 더 이상 하지 않아도 됩니다."라고 말합니다.



덕분에 Drugs.com은 오리진 인프라에 끼치는 영향 없이 지난 10년 동안 트래픽을 두 배로 늘릴 수 있었습니다. 또한 성능을 더욱 높이기 위해 Medicine.com에 Image & Video Manager를 추가로 도입했습니다. 해당 웹사이트는 이미지를 많이 사용하고 소비자 친화적인 접근 방식을 통해 사람들이 건강을 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다. Akamai 솔루션은 사용자 디바이스에 상관없이 방문자에게 보다 원활한 경험을 제공하고, 시각적 콘텐츠를 점차 선호하는 검색 엔진의 특성에 맞춰 사이트 순위를 높일 수 있도록 설계되었습니다.