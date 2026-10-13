Drugs.com이 신뢰할 수 있는 제약 및 의료 정보 기관으로 성공하려면 무엇보다 콘텐츠의 품질, 정확도, 속도가 중요합니다. 다운타임이나 성능 지연이 발생하면 사용자는 이탈하게 되고 검색 엔진 순위가 하락하며 광고 매출이 감소할 수 있습니다. Drugs.com과 최근 출시된 Medicine.com을 통해 비즈니스를 확장하면서, 웹사이트를 원활하게 운영하기 위해 Akamai 웹 성능 향상 솔루션과 보안 제품을 고려했습니다.
"Akamai는 모든 업무를 쉽고 빠르게 처리해 주며 우리 비즈니스에 없어서는 안 될 중요한 부분으로 자리 잡았습니다."닉 르 무통(Nick Le Mouton), Drugs.com CTO
신뢰할 수 있는 건강 정보를 글로벌한 규모로 제공
콘텐츠는 Drugs.com의 원동력
Drugs.com은 인터넷에서 가장 방대하고 정확한 제약 지식 라이브러리를 운영함으로써 소비자와 의료 전문가에게 생명을 구할 수 있는 정보를 제공합니다. 최근 출시된 자매 사이트인 Medicine.com은 사람들에게 의료 상황 및 치료에 대한 내용을 학습시키는 데 중점을 두고 있습니다. 이 웹사이트를 통해 고객은 의약품을 안전하게 복용하고, 건강을 관리하고, 의료 서비스 공급업체와 보다 많은 정보를 바탕으로 대화를 나눌 수 있습니다.
Drugs.com 및 Medicine.com은 Harvard Health와 Mayo Clinic 등 대표적인 의료 정보 공급업체와 콘텐츠의 지원을 받으면서 고품질 콘텐츠를 제공합니다. 소비자들은 웹사이트 정보를 신뢰할 수 있다고 생각하기 때문에 더 많은 정보를 찾기 위해 재방문합니다. 콘텐츠는 검색 엔진 성능을 최적화할 때에도 매우 중요합니다. 처음에 사람들을 웹사이트로 유도하는 역할을 하기 때문입니다.
Drugs.com CTO인 닉 르 무통(Nick Le Mouton)은 "대부분의 트래픽은 자연 검색(organic search)로 인해 발생합니다. 즉, 우리 회사의 성공을 좌우하는 것은 사이트 콘텐츠의 품질입니다. 우리는 검색 엔진에서 높은 순위를 차지할 수 있는 고품질 콘텐츠를 만들기 위해 편집자, 약사, 콘텐츠 작성자로 구성된 팀을 보유하고 있습니다."라고 말합니다.
예를 들어 Google이나 다른 검색 엔진에 'amoxicillin'을 입력하면 검색 결과 페이지의 상단에 Drugs.com 링크가 표시됩니다. 콘텐츠 품질이 좋을수록, 전송이 빠를수록 Drugs.com은 정보를 찾는 소비자와 의료 전문가에게 자주 노출됩니다. 또한 Drugs.com은 광고 수입에 의존하기 때문에 사람들이 웹사이트를 방문하도록 유도하는 것이 가장 중요한 우선순위입니다.
확장성의 중요성을 깨달은 Drugs.com
Drugs.com의 방문자 수는 매달 3천만 명이 넘습니다. 비즈니스를 전 세계로 확장하고 주요 시장인 미국에서 기반이 탄탄해지면서 방문자 수가 증가했습니다. 르 무통은 Drugs.com의 CTO로서 콘텐츠를 빠르게 업데이트하고 접속과 보안을 유지함으로써 모든 것이 24시간 내내 원활하게 운영되도록 하는 중요한 책임을 맡고 있습니다.
르 무통은 "우리 사이트가 다운돼서 잃은 매출은 절대 다시 회복할 수 없습니다."라고 말합니다. 이것은 경험에서 나오는 말입니다. 르 무통은 약 20년 동안 Drugs.com에서 일해왔으며, 회사가 겪는 상당한 어려움을 함께 극복해 왔습니다. 약 10년 전에는 Drugs.com의 유일한 시스템 운영 담당자였기 때문에 한밤중에 일어나 전 세계에서 발생하는 트래픽 급증에 대처하는 경우도 많았습니다.
르 무통은 "트래픽이 오리진 서버의 한계를 넘어서면 우리는 충분히 빠르게 확장할 수 없었습니다. 2009년 마이클 잭슨이 비극적으로 사망한 당시 발생했던 위기입니다."라고 말합니다. 르 무통은 "이 기간 동안 사람들이 프로포폴에 대한 정보를 검색하면서 트래픽이 2만900% 급증했습니다. 프로포폴과 관련된 트래픽이 하루 만에 650페이지뷰에서 135,000페이지로 증가했으며, 막대한 트래픽 급증으로 인해 몇 시간 동안 오프라인 상태가 지속되었습니다."라고 밝혔습니다.
이 사건으로 인해 Drugs.com은 오리진 서버의 부하를 덜 수 있는 CDN(콘텐츠 전송 네트워크)을 찾아야겠다고 판단했습니다. Drugs.com은 초반에 몇 가지 다른 제품을 사용해 보았지만, 원하는 성능과 100% 가동 시간을 찾지 못하다가 Akamai를 알게 되었습니다.
르 무통은 "우리는 이용 가능한 CDN을 모두 검토했으며, 그 중 Akamai가 단연 최고였습니다."라며, "우리가 검토한 솔루션 중 가장 빠른 솔루션 중 하나였고, 전 세계적으로 성장을 지속하는 데 필요한 확장성, 성능, 혁신을 제공했습니다."라고 말합니다.
연중무휴 24시간 가동되는 웹사이트
현재 Drugs.com은 Akamai의 웹 성능 향상 및 보안이 통합된 제품을 구매했습니다. FEO(Front End Optimization) 및 Ion을 통해 사이트 성능을 극대화하며 빠르고 쾌적한 사용자 경험을 제공합니다. 또한 최근에는 NetStorage를 콘텐츠 관리 시스템과 통합해 정적 콘텐츠를 엣지에 가깝게 배치하고 오리진 시스템의 트래픽 부하를 분산했습니다. 제약 및 의료 주제를 연구하는 사람들은 웹페이지에서 1초 미만의 응답 시간을 제공받을 수 있고 사용자가 경쟁 사이트로 이탈하는 원인이 되는 지연 시간도 제거할 수 있었습니다.
르 무통은 "Akamai를 통해 엣지에서 동적 콘텐츠를 캐싱하기 시작했을 때 페이지 성능이 크게 향상되었고, 특히 주요 시장에서 더욱 향상 폭이 컸습니다."라며, "또한 Akamai는 다른 벤더가 제공하지 못하는 100% 가용성을 통해 웹사이트를 지속적으로 가동하고 매출을 증대시킬 수 있도록 지원합니다."라고 말합니다.
르 무통은 트래픽이 예상치 못하게 급증할 때에도 성능과 가용성 문제로 인해 더 이상 밤을 새우지 않아도 됩니다. 실제로 코로나19 팬데믹 기간 동안에 잠재적인 치료법에 대한 검색량이 대폭 증가하였습니다. 또한, Google의 검색 순위 알고리즘이 변경되면서 트래픽이 갑자기 75% 증가할 때도 있었습니다. 예전에는 오리진 서버의 과부하로 이어질 수 있는 상황이지만 지금은 어떤 상황에서도 지연 문제나 다운타임이 발생하지 않았습니다.
르 무통은 "우리는 Akamai 플랫폼이 부하를 추가적으로 흡수할 수 있고 우리가 평소와 같이 비즈니스를 운영할 수 있다고 믿고 있습니다."라며, "문제를 해결하기 위해 밤중에 일어나거나 마지막 순간에 아슬아슬하게 오리진 서버를 확장하려고 노력하는 일은 더 이상 하지 않아도 됩니다."라고 말합니다.
덕분에 Drugs.com은 오리진 인프라에 끼치는 영향 없이 지난 10년 동안 트래픽을 두 배로 늘릴 수 있었습니다. 또한 성능을 더욱 높이기 위해 Medicine.com에 Image & Video Manager를 추가로 도입했습니다. 해당 웹사이트는 이미지를 많이 사용하고 소비자 친화적인 접근 방식을 통해 사람들이 건강을 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다. Akamai 솔루션은 사용자 디바이스에 상관없이 방문자에게 보다 원활한 경험을 제공하고, 시각적 콘텐츠를 점차 선호하는 검색 엔진의 특성에 맞춰 사이트 순위를 높일 수 있도록 설계되었습니다.
웹사이트와 수백만 명의 방문자를 더욱 간편하게 보호하는 Akamai
또한 DDoS(Distributed Denial-of-Service) 공격과 네트워크 침입을 비롯한 보안 위협을 방어하기 위해 Edge DNS와 Kona Site Defender를 구축했습니다. Akamai 솔루션은 점점 규모가 커지고 복잡해지는 환경을 매일 모니터링하고 관리하는 업무를 대폭 간소화시킵니다.
르 무통은 "과거에는 알림을 추적하고 오리진에서 IP 주소를 차단하며 오탐률을 처리하는 데 매일 몇 시간을 사용했습니다. Akamai를 통해 특정 임계값을 초과하는 활동에 대한 알림을 받게 되므로 트래픽이 더 많아져도 보안 관리에 소요되는 시간은 훨씬 줄어듭니다."라고 말합니다.
또한 Drug.com은 Akamai의 Enterprise Application Access를 이용해 직원들에게 백엔드 시스템에 대한 원격 접속을 제공합니다. COVID-19 팬데믹 기간 동안 직원들이 이전보다 자주 재택 근무를 하게 되면서 보안 접속은 더욱 중요해졌습니다.
Akamai와 함께 전 세계적으로 비즈니스를 확장하는 Drugs.com
Drugs.com 및 Medicine.com은 콘텐츠의 품질과 속도를 기반으로 검색 엔진 순위를 높이고, 방문자를 유치하고, 광고 매출을 늘리면서 인기가 상승하고 있습니다. 오리진 인프라가 부하로 인해 압도되는 경우 어떤 일이 발생하는지 경험한 르 무통은 Akamai 솔루션을 도입하기 이전으로 돌아가는 일은 없을 것이며, 성능과 보안 제품으로 이루어진 통합된 플랫폼이 Drugs.com에 상당한 이익을 가져다준다는 사실을 잘 알고 있습니다.
르 무통은 "과거에 여러 가지 툴을 사용했으나 소용이 없었습니다. 모든 툴에 병목 현상이 발생하고 지연 시간이 증가했습니다."라고 말합니다. "Akamai는 모든 업무를 쉽고 빠르게 처리해 주며 우리 비즈니스에 없어서는 안 될 중요한 부분으로 자리 잡았습니다."
Akamai에 대한 이러한 의존도는 Akamai와 Akamai의 경쟁사 모두에 대한 깊은 이해도에서 비롯됩니다. 르 무통은 기술 평가에 대한 자신의 접근 방식에 대해 자랑스럽게 생각합니다. 그의 목표는 사이트를 원활하게 운영하는 가장 효과적인 툴을 찾는 것입니다. 르 무통은 "우리는 경쟁 제품을 정기적으로 시험해 다른 제품은 무엇이 있는지 확인하고, 항상 Akamai와 함께 합니다. Akamai는 우리가 잘 알고 신뢰하는 회사이며 최고의 회사라고 생각합니다."라고 말합니다.
이러한 접근 방식은 Drugs.com의 매출을 높이는 데 도움이 되었으며, 미국 및 기타 지역에서 광고 매출은 늘리면서 인프라 비용은 낮게 유지할 수 있었습니다. 또한, 안전하고 건강한 상태를 유지하는 데 필요한 정보를 얻기 위해 Drugs.com과 Medicine.com을 더 많이 이용하는 소비자 및 의료 전문가에게도 좋은 일입니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.