Aujourd'hui, Drugs.com a acheté une suite intégrée de produits de sécurité et de performances Web d'Akamai. Grâce à l'optimisation frontale et à Ion, l'entreprise a optimisé les performances du site pour une expérience utilisateur plus rapide et plus efficace. Enfin, elle a récemment intégré NetStorage à ses systèmes de gestion de contenu, en rapprochant le contenu statique en bordure de l'Internet et en délestant le trafic des systèmes d'origine. Les internautes à la recherche de contenus pharmaceutiques et médicaux obtiennent ainsi des réponses en une fraction de seconde depuis les pages Web, sans délai qui pourrait renvoyer les utilisateurs vers un site concurrent.



« Lorsque nous avons commencé à mettre en cache du contenu dynamique en bordure de l'Internet avec Akamai, nous avons constaté une amélioration significative des performances des pages, en particulier sur les marchés clés », explique-t-il. « De plus, Akamai nous aide à garder nos sites Web opérationnels et à générer des revenus avec une disponibilité de 100 %, ce que les autres fournisseurs ne peuvent pas assurer. »



Pour lui, cela signifie que les problèmes de performances et de disponibilité ne le contraignent plus à travailler de nuit, même lorsque le trafic augmente de manière inattendue. En effet, pendant la pandémie de COVID-19, on a pu observer une augmentation spectaculaire des recherches de traitements potentiels. À une autre occasion, un changement dans l'algorithme de classement de recherche Google a conduit à une hausse soudaine du trafic de 75 %. Mais contrairement aux pics précédents qui auraient pu surcharger les serveurs d'origine, aucune de ces situations n'a causé de problèmes de latence ou d'indisponibilité.



« Nous pouvons faire confiance à la plateforme Akamai pour absorber la charge supplémentaire afin que nous puissions continuer à travailler comme d'habitude », explique-t-il. « Je n'ai plus à me lever au milieu de la nuit pour résoudre des problèmes ou à essayer de faire évoluer les serveurs d'origine à la dernière minute. »



Cela a permis à Drugs.com de doubler son trafic au cours des 10 dernières années, sans impact sur son infrastructure d'origine. Pour améliorer encore davantage les performances, l'entreprise a intégré Image & Video Manager à Medicine.com, qui adopte une approche conviviale et abondamment illustrée pour aider les gens à gérer leur propre santé plus efficacement. Les solutions d'Akamai sont conçues pour offrir aux visiteurs une expérience plus fluide, quel que soit le terminal qu'ils utilisent, et pour aider à améliorer le classement du site vis-à-vis des moteurs de recherche qui favorisent de plus en plus le contenu visuel.