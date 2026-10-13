Le succès de Drugs.com repose sur la qualité, l'exactitude et la rapidité de son contenu en tant que source fiable d'informations pharmaceutiques et médicales. Tout temps d'arrêt ou baisse de performances peut faire fuir les internautes, nuire au référencement dans les moteurs de recherche et réduire les revenus publicitaires. Alors que l'entreprise se développe dans le monde entier avec Drugs.com puis Medicine.com, elle s'est tournée vers les performances Web et les produits de sécurité d'Akamai pour assurer le bon fonctionnement de ses sites Web.
« Akamai gère tout très facilement, de manière fluide, et fait désormais partie intégrante de notre activité. »Nick Le Mouton, directeur technique, Drugs.com
Des informations sanitaires fiables à l'échelle mondiale
Le contenu est le moteur de l'activité de Drugs.com
Drugs.com constitue la bibliothèque de connaissances pharmaceutiques la plus importante et la plus précise du Web. L'entreprise fournit des informations susceptibles d'aider les internautes et les professionnels de santé. Medicine.com, son site jumeau récemment lancé, a pour vocation d'éduquer les internautes aux différentes pathologies et aux traitements. Ensemble, ces sites Web offrent aux internautes les informations dont ils ont besoin pour prendre des médicaments en toute sécurité, mieux gérer leur santé et avoir des conversations plus éclairées avec les professionnels de santé.
Alimentés par des ressources d'informations de premier plan, comme Harvard Health et Mayo Clinic, ainsi que par du contenu issu de publications majeures, Drugs.com et Medicine.com privilégient un contenu de qualité. Les internautes savent qu'ils peuvent faire confiance aux informations qu'ils lisent sur ces sites Web et les visitent régulièrement pour consulter plus de contenu. Le contenu est également essentiel pour optimiser les performances des moteurs de recherche. Ce sont eux qui dirigent les internautes vers les sites Web.
« La majeure partie de notre trafic provient de la recherche organique. Cela signifie que notre réussite repose sur la pertinence du contenu du site », déclare Nick Le Mouton, directeur de la technologie chez Drugs.com. « Notre équipe est constituée d'éditeurs, de pharmaciens et de rédacteurs qui travaillent pour créer du contenu de qualité disposant de tous les éléments pour être bien classé par les moteurs de recherche. »
Par exemple, cela signifie que si quelqu'un recherche « amoxicilline » sur Google ou sur autre moteur de recherche, il trouvera un lien vers Drugs.com en haut de la page des résultats de la recherche. Plus le contenu est de qualité et plus l'offre est rapide, plus Drugs.com est visible pour les internautes et les professionnels de santé à la recherche d'informations. Faire venir les internautes sur les sites Web est la priorité de l'entreprise car elle dépend de la publicité qui est sa source de revenus.
Drugs.com apprend l'importance de l'évolutivité
Drugs.com reçoit plus de 30 millions de visites chaque mois. Ce chiffre continue d'augmenter à mesure que l'entreprise se développe à l'international et renforce sa présence sur son marché clé, les États-Unis. En tant que directeur technique, Nick Le Mouton a la responsabilité essentielle de maintenir les sites opérationnels 24 h/24 en veillant à ce qu'ils soient rapides, accessibles et sécurisés.
« Si nos sites tombent en panne, cela entraine une perte de revenus que nous ne pourrons jamais compenser », explique-t-il. Il parle en connaissance de cause. Nick Le Mouton travaille pour Drugs.com depuis près de 20 ans et a aidé l'entreprise à surmonter d'importantes difficultés liées à son expansion. Il y a un peu plus de dix ans, il était le seul employé de l'entreprise affecté à l'exploitation des systèmes. Il lui arrivait donc souvent de devoir gérer au milieu de la nuit des pics de trafic en provenance du monde entier.
« Le trafic se heurtait aux limites du serveur d'origine et nous n'arrivions pas à évoluer assez rapidement. Nous avons ensuite fait face à un point critique en 2009, lors du décès brutal de Michael Jackson », explique-t-il. « Nous avons en effet assisté à une hausse de 20 900 % du trafic, car les internautes cherchaient des informations sur le propofol. Le trafic lié à ce seul médicament est passé de 650 à 135 000 pages vues en une seule journée. Cet important pic de trafic nous a mis hors service pendant plusieurs heures. »
Cet événement a convaincu Drugs.com de rechercher un réseau de diffusion de contenu (CDN) pour soulager ses serveurs d'origine. Avant de faire appel à Akamai, Drugs.com avait essayé différents produits mais l'entreprise avait du mal à trouver les performances et la disponibilité totale dont le site avait besoin.
« Nous avons examiné presque tous les CDN dont nous avions connaissance et Akamai s'est avéré être le leader », explique Nick Le Mouton. « C'était l'une des solutions les plus rapides que nous avions trouvées, et elle nous a fourni l'évolutivité, les performances et l'innovation dont nous avions besoin pour continuer à croître à l'échelle mondiale. »
Les sites Web sont opérationnels 24 h/24, 7 j/7, pas l'équipe informatique
Aujourd'hui, Drugs.com a acheté une suite intégrée de produits de sécurité et de performances Web d'Akamai. Grâce à l'optimisation frontale et à Ion, l'entreprise a optimisé les performances du site pour une expérience utilisateur plus rapide et plus efficace. Enfin, elle a récemment intégré NetStorage à ses systèmes de gestion de contenu, en rapprochant le contenu statique en bordure de l'Internet et en délestant le trafic des systèmes d'origine. Les internautes à la recherche de contenus pharmaceutiques et médicaux obtiennent ainsi des réponses en une fraction de seconde depuis les pages Web, sans délai qui pourrait renvoyer les utilisateurs vers un site concurrent.
« Lorsque nous avons commencé à mettre en cache du contenu dynamique en bordure de l'Internet avec Akamai, nous avons constaté une amélioration significative des performances des pages, en particulier sur les marchés clés », explique-t-il. « De plus, Akamai nous aide à garder nos sites Web opérationnels et à générer des revenus avec une disponibilité de 100 %, ce que les autres fournisseurs ne peuvent pas assurer. »
Pour lui, cela signifie que les problèmes de performances et de disponibilité ne le contraignent plus à travailler de nuit, même lorsque le trafic augmente de manière inattendue. En effet, pendant la pandémie de COVID-19, on a pu observer une augmentation spectaculaire des recherches de traitements potentiels. À une autre occasion, un changement dans l'algorithme de classement de recherche Google a conduit à une hausse soudaine du trafic de 75 %. Mais contrairement aux pics précédents qui auraient pu surcharger les serveurs d'origine, aucune de ces situations n'a causé de problèmes de latence ou d'indisponibilité.
« Nous pouvons faire confiance à la plateforme Akamai pour absorber la charge supplémentaire afin que nous puissions continuer à travailler comme d'habitude », explique-t-il. « Je n'ai plus à me lever au milieu de la nuit pour résoudre des problèmes ou à essayer de faire évoluer les serveurs d'origine à la dernière minute. »
Cela a permis à Drugs.com de doubler son trafic au cours des 10 dernières années, sans impact sur son infrastructure d'origine. Pour améliorer encore davantage les performances, l'entreprise a intégré Image & Video Manager à Medicine.com, qui adopte une approche conviviale et abondamment illustrée pour aider les gens à gérer leur propre santé plus efficacement. Les solutions d'Akamai sont conçues pour offrir aux visiteurs une expérience plus fluide, quel que soit le terminal qu'ils utilisent, et pour aider à améliorer le classement du site vis-à-vis des moteurs de recherche qui favorisent de plus en plus le contenu visuel.
Akamai facilite la protection de deux sites Web et de millions d'internautes
La société a également mis en œuvre Edge DNS et Kona Site Defender pour se protéger contre les menaces de sécurité, y compris les attaques par déni de service distribué (DDoS) et les intrusions réseau. Les solutions d'Akamai ont considérablement simplifié la surveillance et la gestion quotidiennes d'un environnement de plus en plus vaste et complexe.
« Par le passé, nous passions plusieurs heures chaque jour à rechercher les alertes, à bloquer les adresses IP à notre origine et à faire face à de faux positifs », explique Nick Le Mouton. « Grâce à Akamai, nous recevons des alertes lorsque l'activité dépasse un certain seuil. Ainsi, même si nous avons plus de trafic, nous passons beaucoup moins de temps à gérer la sécurité. »
Drugs.com a également souscrit à Enterprise Application Access d'Akamai pour permettre à ses employés d'accéder à distance aux systèmes back-end. Cet accès sécurisé est devenu encore plus précieux pendant la pandémie de COVID-19 lorsque les membres du personnel ont commencé à télétravailler plus fréquemment.
Drugs.com évolue à l'échelle mondiale avec Akamai
Drugs.com et Medicine.com sont de plus en plus populaires. Grâce à la qualité et à la rapidité de leurs contenus, ils améliorent leur classement dans les moteurs de recherche, attirent des visiteurs et génèrent des recettes publicitaires. Après avoir constaté ce qui se passe lorsque la croissance submerge l'infrastructure d'origine, Nick Le Mouton sait qu'il ne pourrait plus se passer d'Akamai. Il considère la plateforme intégrée de produits de performances et de sécurité comme un atout majeur pour l'entreprise.
« Avant, nous avions différents outils et cela ne fonctionnait pas. Chaque outil ajoutait un goulot d'étranglement et une couche de latence supplémentaire », explique-t-il. « Akamai gère tout très facilement, de manière fluide, et fait désormais partie intégrante de notre activité. »
La confiance de l'entreprise envers Akamai vient de la connaissance approfondie d'Akamai et de ses concurrents. Nick Le Mouton ne cache pas son approche d'évaluation de la technologie : son objectif est de trouver les outils les plus efficaces pour maintenir ses sites opérationnels. « Nous essayons régulièrement des produits concurrents pour voir ce qui se fait d'autre, mais nous gardons toujours Akamai », explique-t-il. « Nous connaissons cette entreprise et nous avons confiance en elle. Pour nous, c'est la meilleure. »
Cette approche s'est révélée être rentable pour Drugs.com. En effet, les coûts d'infrastructure restent bas tandis que l'entreprise augmente ses revenus publicitaires aux États-Unis et dans le reste du monde. Elle est aussi idéale pour les internautes et les professionnels de santé qui comptent de plus en plus sur Drugs.com et Medicine.com pour obtenir les informations dont ils ont besoin pour rester en sécurité et en pleine forme.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.