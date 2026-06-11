Kharitonov wollte eine wachsende Sicherheitsbedrohung abwehren: Malware, die von Hackern in Webseiten-Skripten versteckt wird, um persönliche Käuferinformationen wie Passwörter zu stehlen. „Wir verwenden die Analysetools eines großen Cloudanbieters, um Einblicke in den Website-Traffic zu erhalten“, erklärt er. „Ich schätze diesen Cloudanbieter, aber wenn sein Tool kompromittiert würde, wäre unsere Website anfällig und die Transparenz wäre gering.“ Manuelle Analysen vermuteter Skriptangriffe dauern zu lange. „Selbst wenn Sie in der Analyse bereits ein bestimmtes Skript oder eine bestimmte Situation herausgefiltert haben, können manuelle Analysen trotzdem ein bis zwei Tage in Anspruch nehmen. Damit werden Bedrohungen immer noch leicht übersehen“, so Kharitonov.

Warnung bei verdächtigem Verhalten

Kharitonov entschied sich für Akamai Client-Side Protection & Compliance. „Mit [Client-Side Protection & Compliance] kann ich das Verhalten von Tools und Bibliotheken von Drittanbietern auf unserer Website einsehen und Schwachstellen mit nur einem Klick beheben“, erklärt er. „Und da [Client-Side Protection & Compliance] mit jedem CDN kompatibel ist, mussten wir weder Zeit noch Geld für größere Änderungen aufwenden.“

iCanvas war eines der ersten Unternehmen, die Client-Side Protection & Compliance mit einem anderen CDN als der Akamai Intelligent Edge verwendeten. Kharitonov arbeitete daher mit Akamai zusammen, um verschiedene Anwendungsfälle zu testen. Client-Side Protection & Compliance war ein voller Erfolg bei der Erkennung und Abwehr von verdächtigem Verhalten in Skripten von iCanvas sowie von Drittanbietern. „Die Installation von [Client-Side Protection & Compliance] war ein Kinderspiel“, so Kharitonov. „Es war so einfach, wie die JavaScript-Referenz in die Vorlagen unseres Tools zu injizieren – wirklich bemerkenswert für ein Tool mit so hohem Mehrwert.“

Höhere Sicherheit, das gleiche großartige Kundenerlebnis und keine zusätzliche Belastung der IT

iCanvas führte gleichzeitig Client-Side Protection & Compliance, eine neue Web Application Firewall und einen sichereren Zahlungsabwickler ein. Für Kharitonov ist es eine unschlagbare Kombination. „Ich messe den Erfolg von [Client-Side Protection & Compliance] an dem, was nicht mehr passiert“, sagt er. „Keine zeitraubenden manuellen Analysen mehr. Keine Änderungen am unkomplizierten Erlebnis beim Einkaufen und Bezahlen, das unsere Kunden schätzen. Und keine zusätzliche Belastung der IT. [Client-Side Protection & Compliance] läuft im Grunde von selbst.“ Durch die ausbleibende Verwaltung von Client-Side Protection & Compliance konnte das IT-Team andere Initiativen mit Volldampf umsetzen und so das Geschäft von iCanvas im Jahr 2021 vergrößern.

Kharitonov fasst den Wert von Client-Side Protection & Compliance für iCanvas folgendermaßen zusammen: „Wenn eine Sicherheitslösung gut funktioniert, bemerkt man sie gar nicht. Das Geschäft läuft wie gewohnt, und man kann im Hintergrund bleiben.“ Anders ausgedrückt: Wenn Kunden iCanvas besuchen, sind Kunstwerke zur Aufhellung ihrer Räume und ihrer Stimmung das einzige, was sie mitnehmen.