Kharitonov quería mitigar una amenaza de seguridad cada vez mayor: el malware que los hackers esconden en los scripts de los sitios web para robar la información personal de los compradores, por ejemplo, las contraseñas. "Utilizamos herramientas de análisis de uno de los principales proveedores de nube para comprender el tráfico del sitio web", explica. "Tengo mucho respeto por este proveedor de nube, pero si la herramienta estuviera en situación de riesgo, nuestro sitio web sería vulnerable y tendríamos muy poca visibilidad del problema". La investigación manual de los presuntos ataques de scripts lleva demasiado tiempo. "Incluso aunque se haya delimitado la investigación a un script o una situación específicos, la investigación manual llevará uno o dos días, y es fácil pasar por alto alguna amenaza", sostiene.

Hacemos sonar la alarma cuando encontramos comportamientos sospechosos en una página

Kharitonov encontró su solución en Akamai Client-Side Protection & Compliance. "Con [Client-Side Protection & Compliance] puedo ver el comportamiento de las herramientas y bibliotecas de terceros en nuestro sitio web, así como mitigar las vulnerabilidades con tan solo un clic", explica. "Además, dado que [Client-Side Protection & Compliance] funciona con cualquier red de distribución de contenido (CDN), no tuvimos que emplear tiempo ni dinero en realizar cambios importantes".

iCanvas fue una de las primeras empresas en utilizar Client-Side Protection & Compliance con una red de distribución de contenido (CDN) que no era Akamai Intelligent Edge, por lo que Kharitonov trabajó con Akamai para probar varios casos de uso. Client-Side Protection & Compliance cumplió con las expectativas y detectó y mitigó comportamientos sospechosos en scripts desarrollados por iCanvas, así como en scripts de terceros. "Fue muy fácil instalar [Client-Side Protection & Compliance]", afirma Kharitonov. "Tan sencillo como insertar la referencia de JavaScript en la herramienta de nuestras plantillas, lo que resulta muy llamativo para tratarse de una herramienta que aporta tanto valor".

Ofrecemos una seguridad más sólida, la misma gran experiencia para el cliente sin carga de TI adicional

iCanvas introdujo Client-Side Protection & Compliance, un nuevo firewall de aplicaciones web y un procesador de pagos más seguro a la vez. Kharitonov cree que fue una combinación ganadora. "Mido el éxito de [Client-Side Protection & Compliance] por lo que no está pasando", explica. "Hemos eliminado las lentas investigaciones manuales. No hay cambios en la sencilla experiencia de compra y pago que tanto gusta a nuestros clientes. Y no supone una carga adicional para el equipo de TI. [Client-Side Protection & Compliance] básicamente se ejecuta automáticamente". Al no tener que gestionar Client-Side Protection & Compliance, el equipo de TI quedó libre para avanzar con otras iniciativas a toda velocidad, lo que hizo que creciera el negocio de iCanvas en 2021.

Al resumir el valor de Client-Side Protection & Compliance para iCanvas, Kharitonov defiende que "Si todo va bien con una solución de seguridad, no se sabrá nada al respecto. La actividad proseguirá de la forma habitual, sin sobresaltos". Dicho de otra manera, cuando los clientes visitan iCanvas, con lo único que salen es con una obra de arte para iluminar su entorno y levantar el ánimo.