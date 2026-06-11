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Creamos una experiencia segura de compra para los amantes del arte
iCanvas ayuda a los clientes a encontrar magníficos lienzos impresos que les alegren, les inspiren y les hagan pensar, o que simplemente consigan que su entorno sea más agradable. Para garantizar una experiencia de compra fácil y segura, la empresa quería asegurarse de que las herramientas y bibliotecas de terceros que se usaban en el sitio web no contuvieran malware. En la actualidad, iCanvas utiliza Akamai Client-Side Protection & Compliance para supervisar continuamente el comportamiento de los scripts en su sitio web. Cuando Client-Side Protection & Compliance detecta alguna actividad sospechosa, indica cuál es el script infractor en un panel y permite que el equipo de TI mitigue la vulnerabilidad con tan solo un clic.
Cerramos las puertas de las galerías a los hackers que intentan colarse por el código web
Comprar lienzos impresos de calidad en iCanvas es como visitar una galería de arte diseñada especialmente para usted. Con tan solo un clic, puede ordenar las obras de arte por tema, estilo, artista o color, e incluso por habitación específica del hogar. "Nos hemos esforzado mucho por investigar las distintas y cambiantes preferencias y por adaptar nuestras obras de arte a estas preferencias", comenta Paul Kharitonov, director de tecnología, que se unió a iCanvas en 2014. La empresa contacta con los artistas que exponen sus obras en las galerías de arte con el argumento de que, al vender reproducciones en iCanvas, alcanzarán una mayor notoriedad. Las ventas se mantuvieron durante la pandemia de COVID-19, ya que la gente buscaba arte para decorar sus nuevas oficinas en casa.
Para crear una experiencia de compra segura, iCanvas invierte en seguridad avanzada y formación para empleados. "Las transgresiones de la seguridad son costosas para los marchantes online como iCanvas, ya que pueden perturbar la actividad, dañar la reputación de la marca y ocupar al equipo de TI en la mitigación", observa Kharitonov. "Siempre buscamos el equilibrio ideal entre seguridad y una experiencia sencilla de compra y pago".
Con [Client-Side Protection & Compliance], puedo ver el comportamiento de las herramientas y bibliotecas de terceros en nuestro sitio web, así como mitigar las vulnerabilidades, con tan solo un clic.Paul Kharitonov, director de tecnología de iCanvas
Kharitonov quería mitigar una amenaza de seguridad cada vez mayor: el malware que los hackers esconden en los scripts de los sitios web para robar la información personal de los compradores, por ejemplo, las contraseñas. "Utilizamos herramientas de análisis de uno de los principales proveedores de nube para comprender el tráfico del sitio web", explica. "Tengo mucho respeto por este proveedor de nube, pero si la herramienta estuviera en situación de riesgo, nuestro sitio web sería vulnerable y tendríamos muy poca visibilidad del problema". La investigación manual de los presuntos ataques de scripts lleva demasiado tiempo. "Incluso aunque se haya delimitado la investigación a un script o una situación específicos, la investigación manual llevará uno o dos días, y es fácil pasar por alto alguna amenaza", sostiene.
Hacemos sonar la alarma cuando encontramos comportamientos sospechosos en una página
Kharitonov encontró su solución en Akamai Client-Side Protection & Compliance. "Con [Client-Side Protection & Compliance] puedo ver el comportamiento de las herramientas y bibliotecas de terceros en nuestro sitio web, así como mitigar las vulnerabilidades con tan solo un clic", explica. "Además, dado que [Client-Side Protection & Compliance] funciona con cualquier red de distribución de contenido (CDN), no tuvimos que emplear tiempo ni dinero en realizar cambios importantes".
iCanvas fue una de las primeras empresas en utilizar Client-Side Protection & Compliance con una red de distribución de contenido (CDN) que no era Akamai Intelligent Edge, por lo que Kharitonov trabajó con Akamai para probar varios casos de uso. Client-Side Protection & Compliance cumplió con las expectativas y detectó y mitigó comportamientos sospechosos en scripts desarrollados por iCanvas, así como en scripts de terceros. "Fue muy fácil instalar [Client-Side Protection & Compliance]", afirma Kharitonov. "Tan sencillo como insertar la referencia de JavaScript en la herramienta de nuestras plantillas, lo que resulta muy llamativo para tratarse de una herramienta que aporta tanto valor".
Ofrecemos una seguridad más sólida, la misma gran experiencia para el cliente sin carga de TI adicional
iCanvas introdujo Client-Side Protection & Compliance, un nuevo firewall de aplicaciones web y un procesador de pagos más seguro a la vez. Kharitonov cree que fue una combinación ganadora. "Mido el éxito de [Client-Side Protection & Compliance] por lo que no está pasando", explica. "Hemos eliminado las lentas investigaciones manuales. No hay cambios en la sencilla experiencia de compra y pago que tanto gusta a nuestros clientes. Y no supone una carga adicional para el equipo de TI. [Client-Side Protection & Compliance] básicamente se ejecuta automáticamente". Al no tener que gestionar Client-Side Protection & Compliance, el equipo de TI quedó libre para avanzar con otras iniciativas a toda velocidad, lo que hizo que creciera el negocio de iCanvas en 2021.
Al resumir el valor de Client-Side Protection & Compliance para iCanvas, Kharitonov defiende que "Si todo va bien con una solución de seguridad, no se sabrá nada al respecto. La actividad proseguirá de la forma habitual, sin sobresaltos". Dicho de otra manera, cuando los clientes visitan iCanvas, con lo único que salen es con una obra de arte para iluminar su entorno y levantar el ánimo.
Acerca de iCanvas
iCanvas vende lienzos impresos de la mayor calidad a precios para todos los bolsillos. Desde el bastidor hasta el marco, los lienzos se confeccionan a mano en la planta de la empresa en Morton Grove (Illinois). La compañía trabaja con cientos de artistas importantes para ofrecer una selección exhaustiva de estilos artísticos y ayudar a todos los amantes del arte a encontrar su obra ideal. www.icanvas.com