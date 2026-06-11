카리토노프는 해커가 웹페이지 스크립트에 숨어 비밀번호 등 쇼핑객의 개인정보를 훔칠 수 있게 만드는 보안 위협인 멀웨어를 방어하고자 했습니다. 카리토노프는 “iCanvas는 주요 클라우드 사업자의 애널리틱스 툴을 사용해 웹사이트 트래픽을 파악합니다. 클라우드 사업자를 존중하지만 만약 이들의 툴이 손상되면 iCanvas의 웹사이트가 취약해질 수 있고 가시성을 거의 확보하지 못하게 됩니다.”라고 설명합니다. 의심스러운 스크립트 공격을 수동으로 조사하는 데 너무 많은 시간이 걸렸습니다. 카리토노프는 “특정 스크립트나 상황만 선별해 조사하더라도 수동 조사에 하루나 이틀이 걸릴 수 있기 때문에 위협을 놓치기 쉽습니다.”라고 말합니다.

페이지에서 의심스러운 행동이 발생할 때 울리는 알림

카리토노프는 Akamai Client-Side Protection & Compliance에서 해답을 찾았습니다. 그는 “[Client-Side Protection & Compliance]를 통해 웹사이트에서 써드파티 툴과 라이브러리의 행동을 볼 수 있고 한 번의 클릭으로 취약점을 완화할 수 있습니다. [Client-Side Protection & Compliance]는 모든 CDN과 연동되기 때문에 주요 변경사항을 적용하는 데 시간과 비용을 들이지 않아도 됩니다.”라고 말합니다.

iCanvas는 Akamai Intelligent Edge 외에도 CDN과 함께 Client-Side Protection & Compliance를 처음 사용하는 기업 중 한 곳이었습니다. 따라서 카리토노프는 Akamai와 함께 다양한 사용 사례를 테스트했습니다. iCanvas는 Client-Side Protection & Compliance로 자체 개발한 스크립트는 물론 써드파티 스크립트의 의심스러운 행동을 탐지하고 방어했습니다. 카리토노프는 “[Client-Side Protection & Compliance]를 설치하는 것은 템플릿 내의 툴에 자바스크립트 레퍼런스를 삽입하는 것처럼 매우 간단했습니다. 고급 기능을 제공하는 툴이라는 것을 고려하면 상당히 놀라웠습니다.”라고 말합니다.

보안 강화, 사용자 경험의 품질 유지, IT 부담 절감

iCanvas는 새로운 웹 애플리케이션 방화벽인 Client-Side Protection & Compliance와 안전한 결제 프로세서를 동시에 도입했습니다. 카리토노프는 이러한 조합이 탁월한 선택이라고 말합니다. “지금 아무 일도 일어나지 않는다는 점이 바로 [Client-Side Protection & Compliance]가 탁월한 선택이었다는 것을 증명합니다. 더이상 수동 조사에 많은 시간을 들이지 않아도 됩니다. 고객이 좋아하는 간편한 쇼핑 및 결제 경험을 변경하지 않아도 됩니다. 또한 IT에 부담이 없습니다. [Client-Side Protection & Compliance]가 거의 자동으로 작동하는 것이나 마찬가지기 때문입니다.”라고 말합니다. IT팀은 Client-Side Protection & Compliance를 관리하지 않아도 되기 때문에 다른 이니셔티브에 온 역량을 집중해 2021년에 iCanvas 비즈니스를 성장시킬 수 있었습니다.

카리토노프는 Client-Side Protection & Compliance를 통해 얻은 가치에 대해 “보안 솔루션이 제대로 작동하면 아무런 문제가 발생하지 않습니다. 비즈니스가 평소와 다름없이 운영됩니다."라고 말합니다. iCanvas를 방문한 고객은 자신의 공간을 멋지게 꾸밀 아트워크를 안전하게 구매할 수 있습니다.