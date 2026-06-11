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A arte de dominar uma excelente experiência de compras online

Com a Akamai, a iCanvas oferece aos clientes uma maneira segura de comprar telas decorativas inspiradoras para sua casa ou escritório

Como criar uma experiência de compras segura para os amantes da arte

A iCanvas ajuda os clientes a encontrar belas telas decorativas para deixá-los felizes, incentivar o pensamento ou apenas para renovar seus espaços. Para manter a experiência de compra segura e conveniente, a empresa queria ter certeza de que ferramentas e bibliotecas de terceiros usadas no website não continham malware. Hoje, a iCanvas usa o Akamai Client-Side Protection & Compliance para monitorar continuamente o comportamento do script em seu site. Quando o Client-Side Protection & Compliance detecta algo suspeito, ela sinaliza o script ofensivo em um painel e permite que a equipe de TI mitigue a vulnerabilidade com apenas um clique.

Fechando as portas da galeria para hackers que entram sorrateiramente por meio de código da Web

Comprar prints em tela de qualidade na iCanvas é como visitar uma galeria projetada apenas para você. Com apenas um clique, você pode classificar as obras de arte por assunto, estilo, artista ou cor, e até mesmo por cômodo específico da sua casa. “Dedicamos muito esforço à pesquisa de mudanças de preferências e à curadoria da nossa arte para atender às preferências”, diz Paul Kharitonov, CTO, que se uniu à iCanvas em 2014. A empresa entra ativamente em contato com artistas cujo trabalho é exibido em galerias, fazendo com que a venda de reproduções por meio da iCanvas proporcione a eles uma maior exposição. As vendas permaneceram fortes durante a pandemia da COVID-19, conforme as pessoas procuravam itens de arte para renovar seus espaços de trabalho domésticos.

Para criar uma experiência de compra segura, a iCanvas investe na educação dos funcionários e em segurança avançada. “Violações são dispendiosas para comerciantes que atuam online, como a iCanvas, porque podem interromper os negócios, prejudicar a reputação da marca e forçar a TI a gastar tempo na mitigação dessas violações”, comenta Kharitonov. “Estamos sempre à procura do equilíbrio ideal entre segurança e uma experiência simples de compra e pagamento.”

[com o Client-Side Protection & Compliance], posso ver o comportamento de ferramentas e bibliotecas de terceiros em nosso site e mitigar vulnerabilidades com um clique.

Paul Kharitonov, CTO, iCanvas

Kharitonov queria mitigar uma ameaça de segurança crescente: o malware ocultado por hackers em scripts de páginas da Web para roubar informações pessoais dos compradores, como senhas. “Usamos as principais ferramentas de análise do provedor de nuvem para entender o tráfego do website”, explica. “Tenho muito respeito pelo provedor de nuvem, mas se sua ferramenta fosse comprometida, nosso website ficaria vulnerável e eu teria pouca visibilidade.” As investigações manuais de ataques suspeitos de script levam muito tempo. “Mesmo reduzindo a investigação a um script ou situação específica, as investigações manuais ainda podem levar um ou dois dias, e ainda é fácil perder ameaças de vista”, diz ele.

Soar o alerta quando uma página se comportar de forma suspeita

Kharitonov encontrou sua solução no Akamai Client-Side Protection & Compliance. “[com o Client-Side Protection & Compliance], posso ver o comportamento de ferramentas e bibliotecas de terceiros em nosso site e mitigar vulnerabilidades com um clique”, diz ele. “E como [o Client-Side Protection & Compliance] funciona com qualquer CDN, não precisamos perder tempo e dinheiro com grandes mudanças”.

A iCanvas estava entre as primeiras empresas a usar o Client-Side Protection & Compliance com uma CDN diferente do Akamai Intelligent Edge, portanto, Kharitonov trabalhou com a Akamai para testar vários casos de uso. Client-Side Protection & Compliance garantido, detectando e mitigando comportamentos suspeitos em scripts que a iCanvas desenvolveu, bem como em scripts de terceiros. “A instalação [do Client-Side Protection & Compliance] foi muito fácil”, diz Kharitonov. “Foi tão fácil como injetar referência JavaScript na ferramenta em nossos modelos: algo notável para uma ferramenta que agrega tanto valor.”

Segurança mais robusta e a mesma excelente experiência do cliente, sem sobrecarga adicional de TI

A iCanvas introduziu o Client-Side Protection & Compliance, um novo firewall de aplicações web e um processador de pagamento mais seguro simultaneamente, o que Kharitonov considera uma combinação vencedora. “Eu meço o sucesso [do Client-Side Protection & Compliance] pelo que não está acontecendo”, diz ele. “Sem investigações manuais demoradas. Sem alterações na experiência simples de compra e finalização que nossos clientes adoram. E nenhuma carga adicional de TI. [O Client-Side Protection & Compliance] basicamente funciona sozinho”. O fato de não precisarmos gerenciar o Client-Side Protection & Compliance liberou a equipe de TI para avançar com velocidade total em outras iniciativas, fazendo os negócios da iCanvas crescerem em 2021.

Para resumir o valor do Client-Side Protection & Compliance para a iCanvas, Kharitonov diz: “se tudo corre bem com uma solução de segurança, não ouvimos falar dela. Os negócios funcionam como de costume e você sai do centro das atenções.” Ou seja, quando os clientes visitam a iCanvas, eles lidam apenas com a arte para iluminar seus espaços e espíritos.

Sobre a iCanvas

A iCanvas vende prints em tela da mais alta qualidade, com preços para todos os amantes da arte. De esticadores de tela a molduras, as telas são confeccionadas manualmente na fábrica da empresa em Morton Grove, Illinois. A empresa trabalha com centenas de artistas de renome para fazer seleções minuciosas dentre todos os estilos de arte, ajudando as pessoas de todo o mundo a encontrar as obras que elas amam. www.icanvas.com

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