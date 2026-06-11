Kharitonov queria mitigar uma ameaça de segurança crescente: o malware ocultado por hackers em scripts de páginas da Web para roubar informações pessoais dos compradores, como senhas. “Usamos as principais ferramentas de análise do provedor de nuvem para entender o tráfego do website”, explica. “Tenho muito respeito pelo provedor de nuvem, mas se sua ferramenta fosse comprometida, nosso website ficaria vulnerável e eu teria pouca visibilidade.” As investigações manuais de ataques suspeitos de script levam muito tempo. “Mesmo reduzindo a investigação a um script ou situação específica, as investigações manuais ainda podem levar um ou dois dias, e ainda é fácil perder ameaças de vista”, diz ele.

Soar o alerta quando uma página se comportar de forma suspeita

Kharitonov encontrou sua solução no Akamai Client-Side Protection & Compliance. “[com o Client-Side Protection & Compliance], posso ver o comportamento de ferramentas e bibliotecas de terceiros em nosso site e mitigar vulnerabilidades com um clique”, diz ele. “E como [o Client-Side Protection & Compliance] funciona com qualquer CDN, não precisamos perder tempo e dinheiro com grandes mudanças”.

A iCanvas estava entre as primeiras empresas a usar o Client-Side Protection & Compliance com uma CDN diferente do Akamai Intelligent Edge, portanto, Kharitonov trabalhou com a Akamai para testar vários casos de uso. Client-Side Protection & Compliance garantido, detectando e mitigando comportamentos suspeitos em scripts que a iCanvas desenvolveu, bem como em scripts de terceiros. “A instalação [do Client-Side Protection & Compliance] foi muito fácil”, diz Kharitonov. “Foi tão fácil como injetar referência JavaScript na ferramenta em nossos modelos: algo notável para uma ferramenta que agrega tanto valor.”

Segurança mais robusta e a mesma excelente experiência do cliente, sem sobrecarga adicional de TI

A iCanvas introduziu o Client-Side Protection & Compliance, um novo firewall de aplicações web e um processador de pagamento mais seguro simultaneamente, o que Kharitonov considera uma combinação vencedora. “Eu meço o sucesso [do Client-Side Protection & Compliance] pelo que não está acontecendo”, diz ele. “Sem investigações manuais demoradas. Sem alterações na experiência simples de compra e finalização que nossos clientes adoram. E nenhuma carga adicional de TI. [O Client-Side Protection & Compliance] basicamente funciona sozinho”. O fato de não precisarmos gerenciar o Client-Side Protection & Compliance liberou a equipe de TI para avançar com velocidade total em outras iniciativas, fazendo os negócios da iCanvas crescerem em 2021.

Para resumir o valor do Client-Side Protection & Compliance para a iCanvas, Kharitonov diz: “se tudo corre bem com uma solução de segurança, não ouvimos falar dela. Os negócios funcionam como de costume e você sai do centro das atenções.” Ou seja, quando os clientes visitam a iCanvas, eles lidam apenas com a arte para iluminar seus espaços e espíritos.