Paul Kharitonov souhaitait atténuer une menace de sécurité croissante : des logiciels malveillants cachés par des hackers dans les scripts de pages Web pour dérober les informations personnelles des acheteurs, comme les mots de passe. « Nous utilisons les outils d'analyse d'un grand fournisseur de services cloud pour comprendre le trafic des sites Web », explique-t-il. « J'ai beaucoup de respect pour notre fournisseur, mais si son outil venait à être compromis, notre site Web serait vulnérable et j'aurais très peu de visibilité sur le problème. » Les enquêtes manuelles sur des attaques de script présumées prenaient trop de temps. « Même en réduisant l'enquête à un scénario ou à une situation spécifique, les enquêtes manuelles peuvent tout de même prendre un ou deux jours, sans compter qu'on peut facilement passer à côté de certaines menaces », affirme-t-il.

Donner l'alerte lorsqu'une page se comporte de manière suspecte

Paul Kharitonov a trouvé sa solution avec Client-Side Protection & Compliance. « Avec [Client-Side Protection & Compliance], je peux observer le comportement des outils et des bibliothèques tiers de notre site Web et atténuer les vulnérabilités en un clic », explique-t-il. « De plus, comme [Client-Side Protection & Compliance] fonctionne avec n'importe quel réseau de diffusion de contenu, nous n'avons même pas eu besoin de consacrer du temps et de l'argent à des changements majeurs. »

iCanvas a été l'une des premières entreprises à adopter Client-Side Protection & Compliance sur un réseau de diffusion de contenu (CDN) non répertorié sur la plateforme Intelligent Edge d'Akamai. Paul Kharitonov a donc dû collaborer avec Akamai pour tester divers cas d'utilisation et Client-Side Protection & Compliance a assuré. En effet, la solution a détecté et atténué des comportements suspects qui s'étaient immiscés dans les scripts développés par iCanvas, ainsi que dans des scripts tiers. « L'installation de [Client-Side Protection & Compliance] a été un véritable jeu d'enfant », explique Paul Kharitonov. « Il a suffi d'injecter dans nos modèles la référence JavaScript vers l'outil, ce qui est remarquable pour un outil qui apporte tant de valeur. »

Sécurité renforcée et expérience client exceptionnelle, sans charge supplémentaire sur le service informatique

En parallèle d'un système de paiement plus sécurisé, iCanvas intègre Client-Side Protection & Compliance, un nouveau pare-feu d'application Web. Pour Paul Kharitonov, il s'agit d'une combinaison gagnante. « Pour moi, la meilleure façon de savoir si [Client-Side Protection & Compliance] est efficace, c'est de ne rien avoir à rapporter », dit-il. « Plus d'investigations manuelles fastidieuses. Pas de changement en ce qui concerne l'expérience d'achat et de paiement appréciée de nos clients. Et enfin, pas de charge supplémentaire sur notre équipe informatique. [Client-Side Protection & Compliance] est presque autonome. » Comme il n'y a pas besoin de gérer Client-Side Protection & Compliance, l'équipe informatique peut se consacrer pleinement à d'autres initiatives pour développer l'activité d'iCanvas en 2021.

Paul Kharitonov résume ainsi les avantages de Client-Side Protection & Compliance pour iCanvas : « une bonne solution de sécurité, c'est une solution de sécurité qui se fait oublier. Les affaires tournent comme d'habitude et l'équipe informatique reste dans l'ombre. » Autrement dit, lorsque les clients visitent le site d'iCanvas, ils repartent uniquement avec des œuvres d'art pour égayer leur environnement et leur esprit.