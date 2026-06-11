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Créer une expérience d'achat sûre pour les amateurs d'art
iCanvas aide ses clients à trouver de magnifiques impressions sur toile pour les rendre heureux, les faire réfléchir, les inspirer ou simplement égayer leur intérieur. Pour garantir la sécurité et la commodité de l'expérience d'achat, l'entreprise souhaitait s'assurer que les outils et les bibliothèques tiers utilisés sur le site Web ne contenaient pas de programmes malveillants. Aujourd'hui, iCanvas utilise la solution Client-Side Protection & Compliance d'Akamai pour surveiller le comportement du script sur son site Web en permanence. Lorsque Client-Side Protection & Compliance détecte un élément suspect, il affiche le script incriminé dans le tableau de bord pour permettre à l'équipe informatique d'atténuer la vulnérabilité en un clic.
Fermer les portes de la galerie aux hackers qui s'infiltrent via le code Web
L'achat d'impressions sur toile de qualité sur iCanvas s'apparente à la visite d'une galerie conçue spécialement pour vous. D'un simple clic, vous pouvez filtrer les œuvres par sujet, style, artiste ou couleur, et même pour une pièce spécifique de votre maison. « Nous avons effectué de longues recherches pour analyser l'évolution des goûts et adapter nos œuvres en conséquence », explique Paul Kharitonov, directeur de la technologie, qui a rejoint iCanvas en 2014. La société contacte les artistes dont le travail est présenté dans les galeries. Leur argument : vendre des reproductions de leurs œuvres via iCanvas leur offrira une meilleure visibilité. Les ventes sont restées stables pendant la pandémie de COVID-19, car les clients se sont mis à la recherche d'œuvres d'art pour mettre en valeur leurs nouveaux espaces de travail à domicile.
Afin de proposer une expérience d'achat sûre, iCanvas investit dans la formation des employés et la sécurité avancée. « Les violations sont coûteuses pour les marchands en ligne comme iCanvas, parce qu'elles peuvent perturber les affaires, nuire à la réputation de la marque et obliger le service informatique à consacrer du temps aux mesures de neutralisation », explique Paul Kharitonov. « Nous sommes toujours à la recherche de l'équilibre idéal entre la sécurité et la simplicité de l'expérience d'achat et de paiement. »
Avec [Client-Side Protection & Compliance], je peux observer le comportement des outils et des bibliothèques tiers de notre site Web et atténuer les vulnérabilités en un clic.Paul Kharitonov, directeur de la technologie, iCanvas
Paul Kharitonov souhaitait atténuer une menace de sécurité croissante : des logiciels malveillants cachés par des hackers dans les scripts de pages Web pour dérober les informations personnelles des acheteurs, comme les mots de passe. « Nous utilisons les outils d'analyse d'un grand fournisseur de services cloud pour comprendre le trafic des sites Web », explique-t-il. « J'ai beaucoup de respect pour notre fournisseur, mais si son outil venait à être compromis, notre site Web serait vulnérable et j'aurais très peu de visibilité sur le problème. » Les enquêtes manuelles sur des attaques de script présumées prenaient trop de temps. « Même en réduisant l'enquête à un scénario ou à une situation spécifique, les enquêtes manuelles peuvent tout de même prendre un ou deux jours, sans compter qu'on peut facilement passer à côté de certaines menaces », affirme-t-il.
Donner l'alerte lorsqu'une page se comporte de manière suspecte
Paul Kharitonov a trouvé sa solution avec Client-Side Protection & Compliance. « Avec [Client-Side Protection & Compliance], je peux observer le comportement des outils et des bibliothèques tiers de notre site Web et atténuer les vulnérabilités en un clic », explique-t-il. « De plus, comme [Client-Side Protection & Compliance] fonctionne avec n'importe quel réseau de diffusion de contenu, nous n'avons même pas eu besoin de consacrer du temps et de l'argent à des changements majeurs. »
iCanvas a été l'une des premières entreprises à adopter Client-Side Protection & Compliance sur un réseau de diffusion de contenu (CDN) non répertorié sur la plateforme Intelligent Edge d'Akamai. Paul Kharitonov a donc dû collaborer avec Akamai pour tester divers cas d'utilisation et Client-Side Protection & Compliance a assuré. En effet, la solution a détecté et atténué des comportements suspects qui s'étaient immiscés dans les scripts développés par iCanvas, ainsi que dans des scripts tiers. « L'installation de [Client-Side Protection & Compliance] a été un véritable jeu d'enfant », explique Paul Kharitonov. « Il a suffi d'injecter dans nos modèles la référence JavaScript vers l'outil, ce qui est remarquable pour un outil qui apporte tant de valeur. »
Sécurité renforcée et expérience client exceptionnelle, sans charge supplémentaire sur le service informatique
En parallèle d'un système de paiement plus sécurisé, iCanvas intègre Client-Side Protection & Compliance, un nouveau pare-feu d'application Web. Pour Paul Kharitonov, il s'agit d'une combinaison gagnante. « Pour moi, la meilleure façon de savoir si [Client-Side Protection & Compliance] est efficace, c'est de ne rien avoir à rapporter », dit-il. « Plus d'investigations manuelles fastidieuses. Pas de changement en ce qui concerne l'expérience d'achat et de paiement appréciée de nos clients. Et enfin, pas de charge supplémentaire sur notre équipe informatique. [Client-Side Protection & Compliance] est presque autonome. » Comme il n'y a pas besoin de gérer Client-Side Protection & Compliance, l'équipe informatique peut se consacrer pleinement à d'autres initiatives pour développer l'activité d'iCanvas en 2021.
Paul Kharitonov résume ainsi les avantages de Client-Side Protection & Compliance pour iCanvas : « une bonne solution de sécurité, c'est une solution de sécurité qui se fait oublier. Les affaires tournent comme d'habitude et l'équipe informatique reste dans l'ombre. » Autrement dit, lorsque les clients visitent le site d'iCanvas, ils repartent uniquement avec des œuvres d'art pour égayer leur environnement et leur esprit.
À propos d'iCanvas
iCanvas vend des impressions sur toile de qualité supérieure à un prix abordable pour tous les amateurs d'art. Toutes les toiles sont intégralement fabriquées à la main dans l'usine de Morton Grove, en Illinois. L'entreprise travaille avec des centaines d'artistes de premier plan pour proposer une sélection exhaustive de tous les styles d'art et aider les clients du monde entier à trouver leur bonheur. www.icanvas.com