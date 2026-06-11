Kharitonov voleva mitigare una crescente minaccia alla sicurezza: malware nascosto dagli hacker negli script delle pagine web per rubare le informazioni personali degli acquirenti, come le password. "Utilizziamo gli strumenti di analisi di un importante fornitore di servizi cloud per comprendere il traffico del sito web", spiega. "Ho molto rispetto per il fornitore di servizi cloud, ma se il suo strumento venisse compromesso, il nostro sito web sarebbe vulnerabile e avrei una visibilità molto ridotta". Le indagini manuali sui sospetti attacchi basati su script hanno richiesto troppo tempo. "Anche se avendo già ristretto l'indagine a uno script o una situazione specifica, le indagini manuali possono comunque richiedere un giorno o due ed è comunque facile non rilevare le minacce", afferma.

Dare l'allarme quando una pagina si comporta in modo sospetto

Kharitonov ha trovato la sua soluzione in Akamai Client-Side Protection & Compliance. "Con [Client-Side Protection & Compliance], posso vedere il comportamento di strumenti e librerie di terze parti sul nostro sito web e mitigare le vulnerabilità con un clic", afferma. "Inoltre, poiché [Client-Side Protection & Compliance] funziona con qualsiasi CDN, non abbiamo avuto bisogno di impiegare tempo e denaro per apportare grandi cambiamenti".

iCanvas è stata tra le prime aziende a utilizzare Client-Side Protection & Compliance con una CDN diversa dall'Akamai Intelligent Edge, quindi Kharitonov ha collaborato con Akamai per sottoporre a test i vari casi d'uso. Client-Side Protection & Compliance ha conseguito i risultati attesi: rilevamento e mitigazione dei comportamenti sospetti negli script sviluppati da iCanvas, nonché negli script di terze parti. "L'installazione di [Client-Side Protection & Compliance] è stata un gioco da ragazzi", afferma Kharitonov. "È bastato inserire il riferimento JavaScript nello strumento nei nostri modelli, davvero notevole per uno strumento che apporta così tanto valore".

Maggiore sicurezza, stessa eccellente customer experience, nessun onere aggiuntivo per l'IT

iCanvas ha introdotto Client-Side Protection & Compliance, una nuova soluzione WAF (Web Application Firewall) e, nello stesso tempo, un processore di pagamento più sicuro. Kharitonov considera questa una combinazione vincente. "Misuro il successo di [Client-Side Protection & Compliance] in base a ciò che non sta accadendo", afferma. Basta lunghe indagini manuali. Nessuna modifica alle semplici experience di acquisto e pagamento che i nostri clienti amano e non è richiesto alcun onere IT aggiuntivo. La soluzione [Client-Side Protection & Compliance] funziona praticamente da sola". Non dover gestire Client-Side Protection & Compliance ha permesso al team IT di sviluppare a tutta velocità altre iniziative, facendo crescere l'attività di iCanvas nel 2021.

Riassumendo il valore di Client-Side Protection & Compliance per iCanvas, Kharitonov afferma: "Se una soluzione di sicurezza funziona bene, non se ne sente parlare. Le attività proseguono come al solito e tu non vieni tirato in causa”. In altre parole, dopo aver visitato il sito di iCanvas, l'unica cosa che i clienti portano con sé è un'opera d'arte per abbellire i propri ambienti e rallegrare il proprio spirito.