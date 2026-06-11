Kharitonov氏は、拡大するセキュリティ上の脅威、特に、買い物客の個人情報（パスワードなど）を盗むためにWebページのスクリプトにひそかに仕掛けられるマルウェアを緩和したいと考えていました。「当社は、ある大手クラウドプロバイダーの分析ツールを使用してWebサイトのトラフィックを把握しています。このクラウドプロバイダーのツールはとても便利ですが、このツールが侵害されると、当社のWebサイトは脆弱になります。しかし、当社は状況をほとんど把握できません。」スクリプト攻撃が疑われる場合、手作業での調査に多大な時間がかかっていました。「特定のスクリプトや状況のみに絞って調査しても、手作業で調べるには1～2日かかる可能性があります。しかも、脅威を見逃すおそれもあります。」

疑わしいページ動作があれば警告を鳴らす

Kharitonovは、Akamai Client-Side Protection & Complianceに解決策を見いだしました。「（Client-Side Protection & Complianceを使用すると、）当社のWebサイトでのサードパーティのツールやライブラリのふるまいが可視化され、ワンクリックで脆弱性を緩和できます。Client-Side Protection & ComplianceはあらゆるCDNに対応できるので、大きな変更に時間やコストをかける必要もありませんでした。

iCanvasは、Akamai Intelligent Edge以外のCDNでClient-Side Protection & Complianceを使用した初めての企業の中の1社であったため、Kharitonov氏はAkamaiと協力してさまざまなユースケースをテストしました。Client-Side Protection & Complianceは、iCanvasが開発したスクリプトだけでなく、サードパーティのスクリプトについても、疑わしいふるまいの検知と緩和が可能です。Kharitonov氏は次のように述べています。「Client-Side Protection & Complianceの導入は本当に簡単でした。ツールへのJavaScript参照を当社のテンプレートに挿入するようなものでした。このように価値の高いツールとしては驚くほど簡単です。」

ITの負荷を増やすことなく、優れた顧客体験を維持し、セキュリティを強化

iCanvasは、Client-Side Protection & Compliance、新しいWebアプリケーションファイアウォール、セキュリティが強化された支払いプロセッサーを同時に導入しました。Kharitonov氏はこれが勝利のための組合せだと考えています。「私はClient-Side Protection & Complianceの成果を、発生しないことによって判断しています。時間のかかる手作業での調査は不要になりました。以前からお客様が高く評価していた当社のショッピング体験や会計体験に変更はありません。IT部門の負荷が増えることもありません。Client-Side Protection & Complianceは基本的に自動で稼働します」と同氏は述べています。Client-Side Protection & Complianceを管理する必要がないため、ITチームは他の活動に全力で取り組むことが可能となり、2021年にiCanvasの事業は大きく成長しています。

Kharitonov氏はClient-Side Protection & Complianceを利用することでiCanvasが得られた価値を要約して次のように述べています。「すべてがうまくいっているとしたら、セキュリティソリューションに関して何も耳にすることはありません。 通常どおりに事業が進んでいるので気にかける必要がないのです。」つまり、iCanvasを訪れた顧客も、何も気にすることなく、空間や心を明るくするアート作品だけを持ち帰ることができるのです。