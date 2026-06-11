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为艺术爱好者缔造安全的购物体验
iCanvas 帮助客户找到精美油画印刷艺术品，让客户感到快乐、激发他们思考、赋予他们灵感 - 或者是让他们的空间看起来更酷。为了保持购物体验的安全和便利，该公司希望确保其网站上使用的第三方工具和库不含有恶意软件。如今，iCanvas 采用 Akamai Client-Side Protection & Compliance 来对其网站上的脚本行为进行持续监控。当 Client-Side Protection & Compliance 检测到可疑情况时，会在仪表板上标记出违规脚本，并允许 IT 团队只需一键即可缓解该漏洞风险。
对企图通过网页代码潜入的黑客，坚决关上画廊大门
在 iCanvas 上购买油画印刷艺术品的体验犹如参观专为您而设计的画廊。只要单击一下，您就可以按主题、风格、艺术家甚至颜色对艺术品进行排序，还能按家中的特定房间进行排序。2014 年加入 iCanvas 的首席技术官 Paul Kharitonov 说：“我们投入了大量精力来研究客户不断变化的喜好，并相应地策划我们的艺术品。”该公司积极接洽在画廊中展出作品的艺术家，证明通过 iCanvas 销售其作品的复制版有助于提高他们的曝光度。在新冠疫情期间，许多人都会选购艺术品来装点自己的新家庭办公空间，因此该公司的销售业绩一直保持强劲。
为了打造安全的购物体验，iCanvas 投资于加强员工教育以及改善安全技术。Kharitonov 说：“违规事件会给 iCanvas 这样的线上商家造成高昂的代价，因为这类事件可能造成业务中断、损害品牌声誉，还会迫使 IT 部门耗费时间去抵御问题。""我们一直设法在安全性与便捷购买和结账体验之间达到比较理想的平衡。”
使用 Client-Side Protection & Compliance，我可以看到第三方工具和库在我们的网站上的行为，而且只需单击一下即可抵御漏洞。iCanvas 首席技术官 Paul Kharitonov
Kharitonov 希望抵御日益严重的安全威胁，即黑客为窃取购物者个人信息（如密码）而隐藏在网页脚本中的恶意软件。他解释说：“我们使用主要云提供商的分析工具来了解网站流量。我非常尊重云提供商，但如果他们的工具遭到攻击，我们的网站将很容易遭遇入侵，我的监测能力也会被大幅削弱。”手动调查疑似脚本攻击的情况需要耗费太多时间。他说：“即便已经将调查范围缩小到特定的脚本或情况，手动调查可能还是需要一到两天时间，而且仍然很容易漏掉威胁。”
在页面行为可疑时发出警报
Kharitonov 在 Akamai Client-Side Protection & Compliance 中找到了理想的解决方案。他表示：“使用 Client-Side Protection & Compliance，我可以看到第三方工具和库在我们的网站上的行为，而且只需单击一下即可抵御漏洞。此外，由于 Client-Side Protection & Compliance 可以与任何 CDN 配合，因此我们不需要花费时间和资金去做出重大变更。”
iCanvas 是首批在非 Akamai Intelligent Edge 的第三方 CDN 上部署使用 Client-Side Protection & Compliance 的企业之一，因此 Kharitonov 与 Akamai 紧密合作，对各种应用场景进行了全面测试。Client-Side Protection & Compliance 不负众望——不仅成功检测并缓解了 iCanvas 自研脚本中的可疑行为，同样精准应对了第三方脚本中的潜在风险。Kharitonov 表示：“Client-Side Protection & Compliance 的安装过程简直易如反掌。只要在我们的模板中注入对该工具的 JavaScript 引用就可以了，考虑到这款工具有着如此之高的价值，这种便捷程度令人赞叹。”
更可靠的安全性、同样出色的客户体验，而且不会增加 IT 负担
iCanvas 同时引入了 Client-Side Protection & Compliance、一款全新的 Web 应用防火墙（WAF）以及一个更安全的支付处理系统。Kharitonov 认为这是一种十分成功的组合。他表示：“对于 Client-Side Protection & Compliance 的成效，我是通过‘什么都没有发生’来衡量的——没有风波，就是最大的成功。我们不再需要耗时的手动调查，对客户青睐的轻松购物和结账体验没有任何改变，也没有额外的 IT 负担。Client-Side Protection & Compliance 基本上能够自行运行。”IT 团队不必费心去管理 Client-Side Protection & Compliance，能够全力以赴去推进其他举措，这促使 iCanvas 的业务在 2021 年实现了增长。
在总结 Client-Side Protection & Compliance 为 iCanvas 带来的价值时，Kharitonov 表示：“对于一款安全解决方案而言，如果一切运行顺畅，你甚至会感知不到它的存在。业务会保持正常运转，你也不必频频成为人们关注的焦点。”换句话说，在客户访问 iCanvas 后，他们留下的印象只有点亮生活空间、让他们心灵愉悦的艺术品。
关于 iCanvas
iCanvas 销售高品质油画印刷艺术品，经济实惠的价格让每一位艺术爱好者都有机会用艺术装点生活。从画架撑具到画框，这些艺术品均在该公司位于伊利诺伊州莫顿格罗夫的工厂中手工制作而成。公司与数百位顶尖艺术家携手合作，精心打造了涵盖各种艺术风格的丰富藏品，致力于帮助全球各地的人们觅得心中所爱。www.icanvas.com