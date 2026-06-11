为艺术爱好者缔造安全的购物体验

iCanvas 帮助客户找到精美油画印刷艺术品，让客户感到快乐、激发他们思考、赋予他们灵感 - 或者是让他们的空间看起来更酷。为了保持购物体验的安全和便利，该公司希望确保其网站上使用的第三方工具和库不含有恶意软件。如今，iCanvas 采用 Akamai Client-Side Protection & Compliance 来对其网站上的脚本行为进行持续监控。当 Client-Side Protection & Compliance 检测到可疑情况时，会在仪表板上标记出违规脚本，并允许 IT 团队只需一键即可缓解该漏洞风险。

对企图通过网页代码潜入的黑客，坚决关上画廊大门

在 iCanvas 上购买油画印刷艺术品的体验犹如参观专为您而设计的画廊。只要单击一下，您就可以按主题、风格、艺术家甚至颜色对艺术品进行排序，还能按家中的特定房间进行排序。2014 年加入 iCanvas 的首席技术官 Paul Kharitonov 说：“我们投入了大量精力来研究客户不断变化的喜好，并相应地策划我们的艺术品。”该公司积极接洽在画廊中展出作品的艺术家，证明通过 iCanvas 销售其作品的复制版有助于提高他们的曝光度。在新冠疫情期间，许多人都会选购艺术品来装点自己的新家庭办公空间，因此该公司的销售业绩一直保持强劲。

为了打造安全的购物体验，iCanvas 投资于加强员工教育以及改善安全技术。Kharitonov 说：“违规事件会给 iCanvas 这样的线上商家造成高昂的代价，因为这类事件可能造成业务中断、损害品牌声誉，还会迫使 IT 部门耗费时间去抵御问题。""我们一直设法在安全性与便捷购买和结账体验之间达到比较理想的平衡。”