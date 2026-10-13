Brandon Beck y Marc Merrill fundaron Riot Games en 2006 con el objetivo de cambiar la forma en la que se crean y se ofrecen los videojuegos a los jugadores. En 2009, Riot presentó su juego debut League of Legends, con el que obtuvo el reconocimiento internacional. Desde entonces, este juego se ha convertido en el juego para ordenador más jugado del mundo y en un factor clave del crecimiento explosivo de los deportes electrónicos. Los jugadores son la base de nuestra comunidad, por lo que continuamos desarrollando y mejorando la experiencia de League of Legends pensando en ellos. Riot Games tiene su sede en Los Ángeles, California, y cuenta con 23 oficinas repartidas por todo el mundo.