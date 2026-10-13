En Riot Games, la experiencia de juego es lo primero y más importante. Necesitaban que sus usuarios de todo el mundo pudiesen disfrutar de una experiencia de juego de gran calidad, uniforme, rápida y disponible en todo momento. Asimismo, debían ser capaces de realizar actualizaciones frecuentes de los contenidos de sus juegos, así como grandes actualizaciones anuales, sin que ello afectara a la experiencia del usuario. Gracias al uso de varias soluciones que cuentan con el respaldo de Akamai Intelligent Edge Platform, Riot Games puede cumplir su objetivo de ofrecer experiencias de juego de gran calidad de manera uniforme a sus usuarios globales.
Acerca de Riot Games
Brandon Beck y Marc Merrill fundaron Riot Games en 2006 con el objetivo de cambiar la forma en la que se crean y se ofrecen los videojuegos a los jugadores. En 2009, Riot presentó su juego debut League of Legends, con el que obtuvo el reconocimiento internacional. Desde entonces, este juego se ha convertido en el juego para ordenador más jugado del mundo y en un factor clave del crecimiento explosivo de los deportes electrónicos. Los jugadores son la base de nuestra comunidad, por lo que continuamos desarrollando y mejorando la experiencia de League of Legends pensando en ellos. Riot Games tiene su sede en Los Ángeles, California, y cuenta con 23 oficinas repartidas por todo el mundo.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.