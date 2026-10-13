A Riot Games foi fundada em 2006 por Brandon Beck e Marc Merrill com a intenção de mudar a forma como os videogames são desenvolvidos e o suporte é oferecido aos jogadores. Em 2009, Riot lançou o jogo League of Legends, que acabou levando a marca a ser reconhecida internacionalmente. Desde então, o jogo se tornou o jogo de PC mais jogado do mundo e um fator-chave para o crescimento explosivo dos esportes eletrônicos. Os jogadores são a base da nossa comunidade e, para eles, continuamos a evoluir e melhorar a experiência do League of Legends. A sede da Riot Games fica em Los Angeles, CA, e conta com 23 escritórios ao redor do mundo.