Na Riot Games, a experiência do jogador vem em primeiro lugar, sempre. A empresa precisava que seus usuários ao redor do mundo tivessem uma experiência consistente, rápida e sempre disponível e com alta qualidade. Ao mesmo tempo, eles precisavam ser capazes de oferecer suporte a atualizações frequentes de conteúdo em seus jogos, bem como grandes atualizações anuais, sem afetar a experiência do usuário. Com o uso de várias soluções suportadas pela Akamai Intelligent Edge Platform, a Riot Games consegue atender às suas metas, permitindo experiências de alta qualidade aos jogadores de forma consistente para seus usuários em todo o mundo.
Sobre a Riot Games
A Riot Games foi fundada em 2006 por Brandon Beck e Marc Merrill com a intenção de mudar a forma como os videogames são desenvolvidos e o suporte é oferecido aos jogadores. Em 2009, Riot lançou o jogo League of Legends, que acabou levando a marca a ser reconhecida internacionalmente. Desde então, o jogo se tornou o jogo de PC mais jogado do mundo e um fator-chave para o crescimento explosivo dos esportes eletrônicos. Os jogadores são a base da nossa comunidade e, para eles, continuamos a evoluir e melhorar a experiência do League of Legends. A sede da Riot Games fica em Los Angeles, CA, e conta com 23 escritórios ao redor do mundo.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.