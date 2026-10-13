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Background

Riot Games

Grazie ad Akamai, la società di gaming ha potuto assicurare experience di alta qualità agli utenti globali

Logo di RIOT Games

Sede

Los Angeles, CA (USA) https://www.riotgames.com/en

Settore

Gaming

Prodotti

Site Shield Ion NetStorage Download Delivery

Per Riot Games, l'experience dei giocatori viene prima di tutto. L'azienda desiderava offrire ai propri utenti globali un'experience di gioco coerente, veloce, di alta qualità e sempre disponibile, mettendoli, nel contempo, nella condizione di poter supportare frequenti aggiornamenti ai contenuti dei propri giochi, nonché consistenti aggiornamenti annuali, senza incidere sulla user experience. Utilizzando le varie soluzioni supportate dall'Akamai Intelligent Edge Platform, Riot Games è stata in grado di raggiungere i suoi obiettivi, offrendo experience di gioco di alta qualità e coerenti ai suoi utenti globali.

Informazioni su Riot Games

Riot Games è stata fondata nel 2006 da Brandon Beck e Marc Merrill, con l'intento di cambiare il modo in cui i videogiochi venivano realizzati e supportati per i giocatori. Nel 2009, Riot ha rilasciato il suo primo gioco, League of Legends, che ha riscontrato successo in tutto il mondo. Da allora, è diventato il gioco per PC più giocato al mondo ed è stato determinante per l'esplosiva diffusione degli eSport. I giocatori sono la base della nostra community ed è per loro che continuiamo a perfezionare e migliorare l'experience di League of Legends. Con sede centrale a Los Angeles (CA), Riot Games è dislocata in 23 uffici in tutto il mondo.

 

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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