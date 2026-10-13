Riot Games è stata fondata nel 2006 da Brandon Beck e Marc Merrill, con l'intento di cambiare il modo in cui i videogiochi venivano realizzati e supportati per i giocatori. Nel 2009, Riot ha rilasciato il suo primo gioco, League of Legends, che ha riscontrato successo in tutto il mondo. Da allora, è diventato il gioco per PC più giocato al mondo ed è stato determinante per l'esplosiva diffusione degli eSport. I giocatori sono la base della nostra community ed è per loro che continuiamo a perfezionare e migliorare l'experience di League of Legends. Con sede centrale a Los Angeles (CA), Riot Games è dislocata in 23 uffici in tutto il mondo.