Die richtige Verwaltung der Infrastrukturkosten ist für Start-ups von entscheidender Bedeutung – und es war auch einer der Hauptgründe für die Pinnacle Group, sich an Akamai zu wenden. „Akamai bietet große Vorteile im Vergleich zu Hyperscalern wie AWS, GCP und Azure“, so Vipul Dave, Product Manager bei der Pinnacle Group. „Denn diese Hyperscaler sind für Start-ups mit hohen Kosten verbunden.“

Die kosteneffiziente, global verteilte Architektur von Akamai bietet dagegen erschwingliche Skalierbarkeit und eine Performance, die näher am Endnutzer ist. Dave betont, dass die vorhersehbare Preisgestaltung von Akamai für die Startup-Kunden von Pinnacle einen entscheidenden Vorteil darstellt. „Sie brauchen einen klaren Überblick über ihre Kosten. Dank Akamai können wir ihre Infrastruktur skalieren, ohne uns Sorgen machen zu müssen, dass das ihr Budget übersteigen könnte.“

Darüber hinaus macht die Möglichkeit, Rechnungen in lokaler Währung auszustellen, Akamai für ein Unternehmen, das außerhalb Indiens tätig ist, sogar noch attraktiver. „Wir sparen uns die Umrechnung von Rupien in US-Dollar und zurück – und können so noch leichter vorhersehbare Kosten und Rechnungen anbieten“, erklärt Dave.