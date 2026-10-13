Seit 2006 unterstützt die Pinnacle Group Unternehmen dabei, ihre digitalen Ziele zu verwirklichen. Das Unternehmen, das ursprünglich als Anbieter von Hosting-Diensten gegründet wurde, hat sich in den folgenden Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und unterstützt jetzt eine stetig wachsende Zahl von Kunden – vornehmlich Start-ups aus den Bereichen FinTech, EDTech und Streaming – mit Infrastruktur und verwalteten Lösungen. Während sich der Kundenstamm von Pinnacle weiterentwickelte, begannen viele Unternehmen, Multicloudarchitekturen oder Hyperscaler einzuführen, um ihr Wachstum zu fördern. Pinnacle war auf der Suche nach einer Möglichkeit, um wettbewerbsfähig zu bleiben, die Infrastrukturkosten zu senken und das Serviceangebot zu erweitern – und all das ohne Abstriche bei Performance oder Skalierbarkeit.
Dann entschied sich das Unternehmen zur Teilnahme am Programm Akamai Partner Connect und erhielt dadurch Zugang zu den erstklassigen Cloud-Computing-Diensten von Akamai, die über die weltweit am weitesten verteilte Plattform bereitgestellt werden.