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Background

Pinnacle Group erreicht smartere Skalierung mit Akamai

Eine indische IT-Firma wollte sich nicht länger mit komplexen und kostenintensiven Hyperscalern zufriedengeben und setzte stattdessen auf Akamai, um eine globale Reichweite zu ermöglichen, das Onboarding zu beschleunigen und Preise vorhersehbarer zu gestalten

The Pinnacle Group Logo

Standort

Jaipur, Indien
thepinnaclegroup.in

Branche

Serviceanbieter

Die wichtigsten Vorteile

  • Reduzierung der Infrastrukturkosten um 60 %
  • Vorhersehbare Preisgestaltung
  • Vergrößerung des Kundenstamms um 30 %

Lösung

Cloud Computing
Partnerbericht herunterladen

Vom Hosting-Pionier zum herausragenden Anbieter für skalierbare Infrastruktur

Seit 2006 unterstützt die Pinnacle Group Unternehmen dabei, ihre digitalen Ziele zu verwirklichen. Das Unternehmen, das ursprünglich als Anbieter von Hosting-Diensten gegründet wurde, hat sich in den folgenden Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und unterstützt jetzt eine stetig wachsende Zahl von Kunden – vornehmlich Start-ups aus den Bereichen FinTech, EDTech und Streaming – mit Infrastruktur und verwalteten Lösungen. Während sich der Kundenstamm von Pinnacle weiterentwickelte, begannen viele Unternehmen, Multicloudarchitekturen oder Hyperscaler einzuführen, um ihr Wachstum zu fördern. Pinnacle war auf der Suche nach einer Möglichkeit, um wettbewerbsfähig zu bleiben, die Infrastrukturkosten zu senken und das Serviceangebot zu erweitern – und all das ohne Abstriche bei Performance oder Skalierbarkeit.

Dann entschied sich das Unternehmen zur Teilnahme am Programm Akamai Partner Connect und erhielt dadurch Zugang zu den erstklassigen Cloud-Computing-Diensten von Akamai, die über die weltweit am weitesten verteilte Plattform bereitgestellt werden.

Smarter als Hyperscaler: Vorhersehbare Preisgestaltung auf globaler Ebene

Die richtige Verwaltung der Infrastrukturkosten ist für Start-ups von entscheidender Bedeutung – und es war auch einer der Hauptgründe für die Pinnacle Group, sich an Akamai zu wenden. „Akamai bietet große Vorteile im Vergleich zu Hyperscalern wie AWS, GCP und Azure“, so Vipul Dave, Product Manager bei der Pinnacle Group. „Denn diese Hyperscaler sind für Start-ups mit hohen Kosten verbunden.“

Die kosteneffiziente, global verteilte Architektur von Akamai bietet dagegen erschwingliche Skalierbarkeit und eine Performance, die näher am Endnutzer ist. Dave betont, dass die vorhersehbare Preisgestaltung von Akamai für die Startup-Kunden von Pinnacle einen entscheidenden Vorteil darstellt. „Sie brauchen einen klaren Überblick über ihre Kosten. Dank Akamai können wir ihre Infrastruktur skalieren, ohne uns Sorgen machen zu müssen, dass das ihr Budget übersteigen könnte.“

Darüber hinaus macht die Möglichkeit, Rechnungen in lokaler Währung auszustellen, Akamai für ein Unternehmen, das außerhalb Indiens tätig ist, sogar noch attraktiver. „Wir sparen uns die Umrechnung von Rupien in US-Dollar und zurück – und können so noch leichter vorhersehbare Kosten und Rechnungen anbieten“, erklärt Dave.

60 % Einsparungen, 30 % Wachstum: blitzschnelle Skalierung

Durch den Wechsel zu Akamai Cloud konnte Pinnacle seine eigene Marge deutlich verbessern. „In den ersten drei Monaten konnten wir durch die Nutzung der Akamai-Plattform unsere Kunden dabei unterstützen, ihre Infrastrukturkosten um 60 % zu senken“, sagt Dave.

Die Umstellung ermöglichte außerdem ein schnelleres Wachstum. „Egal wo auf der Welt ein Kunde tätig werden möchte, das verteilte Netzwerk von Akamai macht es problemlos möglich. Wir konnten innerhalb von zwei Monaten fünf Kunden in die Akamai Cloud migrieren – damit ist unser Kundenstamm in kürzester Zeit um 30 % gewachsen“, erklärt er weiter.

Das einfache Onboarding spielte dabei eine große Rolle. „Als IT-Experten haben wir mit den unterschiedlichsten Hyperscalern wie AWS zu tun. Die Bereitstellung auf der Akamai-Plattform ist besonders einfach“, fügt Dave hinzu.

Workloads mit höchster Performance zur Unterstützung von Start-ups

Heute setzt Pinnacle hauptsächlich auf Akamai, um CPU-intensive Workloads für Startup-Unternehmen aus dem FinTech-Sektor anzubieten. Dank der dynamischen Computing-Services von Akamai kann das Unternehmen die hohen Performanceanforderungen erfüllen und gleichzeitig für vorhersehbare Kosten sorgen. „So erleichtern wir unseren Kunden die kosteneffiziente Verwaltung ihrer Infrastruktur“, sagt Dave.

Auch im Hinblick auf die technische Zusammenarbeit ist Akamai vorbildlich. In einem Fall konnten die Ingenieure von Akamai Pinnacle dabei unterstützen, ein anhaltendes Problem mit der Datenbank eines Kunden zu beheben. „Die Experten von Akamai haben uns geholfen, ein Problem, das uns selbst große Schwierigkeiten bereitet hat, schnell zu identifizieren und zu lösen“, erinnert sich Dave. „Ob technischer oder anderweitiger Support, auf Akamai können wir uns immer verlassen.“

Vertrauen, Transparenz und Reichweite steigern mit Akamai

Die Partnerschaft erstreckt sich auch auf das gemeinsame Marketing. Dave erklärt, dass die Markenbekanntheit von Akamai dazu beigetragen hat, dass Pinnacle seinen Kundenstamm erweitern konnte. „Der gute Ruf von Akamai in den Bereichen Cloud Computing und Sicherheit stärkt auch unsere eigene Glaubwürdigkeit“, sagt er.

Den Wert der Partnerschaft zwischen der Pinnacle Group und Akamai fasst er ohne zu zögern folgendermaßen zusammen: „Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit. Wir wollen unser Unternehmen weltweit etablieren und dabei werden die zuverlässigen Lösungen, die globale Reichweite und die vorhersehbare Preisgestaltung von Akamai maßgeblich zu unserem Erfolg beitragen.

Über die Pinnacle Group

Die Pinnacle Group hat sich in den Bereichen digitale Transformation und Cloud-Innovation einen Namen gemacht und bietet mehr als 18 Jahre Erfahrung bei der Bereitstellung zuverlässiger Lösungen für Web-Hosting, Cloud Computing und Unternehmens-IT. Wir verfügen über ISO- und CMMI-Level-3-Zertifizierungen und unterstützen weltweit Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen.

Pinnacle blickt mit Freude in die Zukunft der digitalen Transformation, wo Cloud-, Automatisierungs- und KI-Funktionen die Arbeitsweise von Unternehmen neu definieren werden. Dieser Wandel bietet enorme Chancen, um Innovationen zu entwickeln, Prozesse zu optimieren, Kosten zu senken und sichere, leistungsstarke digitale Ökosysteme aufzubauen. Mit jeder unserer Handlungen können wir echte Veränderungen bewirken und unsere Kunden dabei unterstützen, ihre Geschäftsziele schneller zu erreichen. Pinnacle bietet mehr als nur Technologie – wir bieten Vertrauen, Performance und langfristigen Mehrwert. Mit fundierten technischen Fachkenntnissen, branchenrelevanten Zertifizierungen und einer kundenorientierten Denkweise entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen, die zuverlässig, kosteneffizient und skalierbar sind.

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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