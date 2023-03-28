Cómo protege VTG su infraestructura con la ayuda de Akamai

VTG, con sede en Hamburgo, es una empresa internacional de activos y logística centrada en el ferrocarril. Además de arrendar vagones de mercancías y contenedores cisterna, el grupo proporciona servicios logísticos multimodales y soluciones digitales integradas. Su flota comprende alrededor de 88 500 vagones de mercancías por ferrocarril y 5000 contenedores cisterna. Esta cartera altamente diversificada ofrece a los clientes de VTG una excelente plataforma para el transporte internacional de mercancías. La empresa también desarrolla soluciones de logística personalizadas individualmente en todos los sectores. Estamos encantados de que este negocio polifacético haya decidido asociarse con nosotros para implementar nuestra solución Akamai Guardicore Segmentation.

El transporte de líquidos y mercancías sensibles para una serie de clientes de alto perfil de prácticamente cualquier sector es un gran objetivo para VTG. Entre los principales ejemplos se incluyen las industrias química, petrolera, automotriz, agrícola y del papel. Para proporcionar una experiencia del cliente fluida para una cartera tan impresionante, es imprescindible que VTG mantenga un alto nivel de seguridad para sus operaciones, y aquí es donde entra en juego la solución Akamai Guardicore Segmentation.

Akamai Guardicore Segmentation ayuda a las empresas e instituciones a alcanzar un mayor nivel de seguridad de forma más rápida y sencilla, sin tiempo de inactividad. A diferencia de otras soluciones de segmentación, como los cortafuegos heredados y las VLAN, Akamai Guardicore Segmentation integra una visibilidad profunda de todo el entorno de TI en su motor de políticas. Esto permite a nuestros clientes crear políticas de seguridad más detalladas con precisión y certeza.

Tobias Tiede, responsable de seguridad de TI y arquitecto de VTG, comentó acerca de la colaboración con Akamai: "Estamos encantados de trabajar con Akamai. Su posición como líder en el Gartner Magic Quadrant fue una de las razones por las que elegimos a Akamai. Su solución de microsegmentación es flexible, fácil de gestionar y nos ofrece una visibilidad sin precedentes de las conexiones de datos en la red. Esperamos con interés nuestra colaboración continua y trabajar juntos para garantizar un alto nivel de seguridad para VTG".

La solución de microsegmentación líder del sector de Guardicore complementa la amplia cartera de productos de seguridad Zero Trust de Akamai para brindar una protección integral a las empresas contra los atacantes y la propagación de malware y ransomware.

También completamos la adquisición de Linode para proporcionar a las empresas una plataforma ampliamente distribuida y fácil de usar para los desarrolladores que les permita crear, ejecutar y proteger aplicaciones.