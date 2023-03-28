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Cómo protege VTG su infraestructura con la ayuda de Akamai

March 28, 2023 United Kingdom — London

VTG, con sede en Hamburgo, es una empresa internacional de activos y logística centrada en el ferrocarril. Además de arrendar vagones de mercancías y contenedores cisterna, el grupo proporciona servicios logísticos multimodales y soluciones digitales integradas. Su flota comprende alrededor de 88 500 vagones de mercancías por ferrocarril y 5000 contenedores cisterna. Esta cartera altamente diversificada ofrece a los clientes de VTG una excelente plataforma para el transporte internacional de mercancías. La empresa también desarrolla soluciones de logística personalizadas individualmente en todos los sectores. Estamos encantados de que este negocio polifacético haya decidido asociarse con nosotros para implementar nuestra solución Akamai Guardicore Segmentation.

El transporte de líquidos y mercancías sensibles para una serie de clientes de alto perfil de prácticamente cualquier sector es un gran objetivo para VTG. Entre los principales ejemplos se incluyen las industrias química, petrolera, automotriz, agrícola y del papel. Para proporcionar una experiencia del cliente fluida para una cartera tan impresionante, es imprescindible que VTG mantenga un alto nivel de seguridad para sus operaciones, y aquí es donde entra en juego la solución Akamai Guardicore Segmentation.

Akamai Guardicore Segmentation ayuda a las empresas e instituciones a alcanzar un mayor nivel de seguridad de forma más rápida y sencilla, sin tiempo de inactividad. A diferencia de otras soluciones de segmentación, como los cortafuegos heredados y las VLAN, Akamai Guardicore Segmentation integra una visibilidad profunda de todo el entorno de TI en su motor de políticas. Esto permite a nuestros clientes crear políticas de seguridad más detalladas con precisión y certeza.

Tobias Tiede, responsable de seguridad de TI y arquitecto de VTG, comentó acerca de la colaboración con Akamai: "Estamos encantados de trabajar con Akamai. Su posición como líder en el Gartner Magic Quadrant fue una de las razones por las que elegimos a Akamai. Su solución de microsegmentación es flexible, fácil de gestionar y nos ofrece una visibilidad sin precedentes de las conexiones de datos en la red. Esperamos con interés nuestra colaboración continua y trabajar juntos para garantizar un alto nivel de seguridad para VTG".

La solución de microsegmentación líder del sector de Guardicore complementa la amplia cartera de productos de seguridad Zero Trust de Akamai para brindar una protección integral a las empresas contra los atacantes y la propagación de malware y ransomware.

También completamos la adquisición de Linode para proporcionar a las empresas una plataforma ampliamente distribuida y fácil de usar para los desarrolladores que les permita crear, ejecutar y proteger aplicaciones.

Acerca de VTG

VTG GmbH, con sede en Hamburgo, es una empresa propietaria internacional de activos y logística centrada en el ferrocarril. Además de ofrecer el alquiler vagones de mercancías y contenedores cisterna, también proporciona servicios logísticos multimodales y soluciones digitales integradas. La flota de la compañía incluye alrededor de 88 500 vagones de mercancías por ferrocarril (principalmente vagones cisterna, vagones intermodales, vagones de mercancías estándar y vagones de pared deslizante) así como alrededor de 5000 contenedores cisterna.

Esta cartera de servicios diversificada ofrece a los clientes de VTG una plataforma sólida para el transporte internacional de mercancías, gracias a la cual la empresa desarrolla soluciones logísticas a medida para cualquier sector. A lo largo de muchos años, VTG ha acumulado una amplia experiencia en toda la cadena de transporte, experiencia que ahora está flanqueada por la tecnología inteligente. El grupo combina asimismo una gran experiencia con un conocimiento especializado del transporte de mercancías líquidas y sensibles en particular. Entre sus clientes se incluye una gran cantidad de empresas líderes que representan a las industrias química, petrolera, automotriz y del papel, también la agrícola y prácticamente cualquier otro sector.

VTG registró unos ingresos de 1221 millones de euros y un beneficio de explotación (EBITDA) de 472 millones de euros en el ejercicio 2021. Las subsidiarias y filiales de la empresa con sede en Hamburgo le otorgan una importante presencia en Europa, Norteamérica y Eurasia. A partir del 31 de diciembre de 2021, VTG empleó a unas 2150 personas en todo el mundo.

Más información en www.vtg.com.

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia contra ciberamenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales en cualquier lugar. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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