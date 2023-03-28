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VTG가 Akamai의 지원을 받아 인프라를 보호하는 방법

March 28, 2023 United Kingdom — London

VTG는 함부르크에 본사를 두고 있는 철도 중심의 국제 자산 및 물류 회사입니다. VTG는 철도 화물 왜건과 탱크 컨테이너를 임대하는 것 외에도 복합 물류 서비스와 통합 디지털 솔루션을 제공합니다. 현재 철도 화물 왜건 약 8만8500대와 탱크 컨테이너 5000유닛을 보유하고 있습니다. VTG의 고객은 이러한 다각화된 포트폴리오를 통해 우수한 국제 운송 플랫폼을 확보할 수 있습니다. 또한 VTG는 모든 업계에서 개별적으로 맞춤 구성된 물류 솔루션을 개발합니다. Akamai는 이렇게 다방면에서 활동하는 VTG가 당사와 협력해 Akamai Guardicore Segmentation 솔루션을 배포하기로 결정한 것을 기쁘게 생각합니다.

VTG는 거의 모든 업계의 잘 알려진 다수의 클라이언트를 위해 액체와 민감한 상품을 수송하는 서비스를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 대표적인 예로는 화학, 석유, 자동차, 농업, 제지 업계가 있습니다. VTG가 이러한 인상적인 포트폴리오에 걸맞는 원활한 고객 경험을 제공하려면 높은 수준의 운영 보안을 유지해야 하며, 즉 Akamai Guardicore Segmentation 솔루션이 필요합니다.

Akamai Guardicore Segmentation은 기업과 기관이 다운타임 없이 보다 빠르고 쉽게 높은 수준의 보안을 달성할 수 있도록 지원합니다. Akamai Guardicore Segmentation은 기존 방화벽과 VLAN 같은 기타 세그멘테이션 솔루션과 달리 전체 IT 환경에 대한 심층적인 가시성을 정책 엔진에 통합합니다. 이를 통해 고객은 보다 세부적인 보안 정책을 정확하고 확실하게 세울 수 있습니다.

VTG의 IT 보안 매니저 겸 아키텍트인 토비아스 타이드(Tobias Tiede)는 Akamai와의 협업에 대해 다음과 같이 말했습니다. "Akamai와 협력하게 되어 매우 기쁩니다. Akamai가 Gartner Magic Quadrant에서 리더로 선정된 것이 Akamai를 선택한 이유 중 하나였습니다. Akamai의 마이크로세그멘테이션 솔루션은 유연하고, 관리가 간편하고, 네트워크 상의 데이터 연결에 대해 전례 없는 가시성을 제공합니다. VTG가 높은 보안 수준을 보장할 수 있도록 지속적인 협업과 협력을 기대합니다."

Guardicore의 업계를 선도하는 마이크로세그멘테이션 솔루션이 Akamai의 광범위한 제로 트러스트 보안 포트폴리오에 추가되어 공격자와 멀웨어 및 랜섬웨어의 확산을 방어하는 포괄적인 보호 기능을 기업에 제공합니다.

Akamai는 또한 애플리케이션을 구축, 실행, 보호할 수 있는 개발자 친화적이고 대규모로 분산된 플랫폼을 기업에 제공하기 위해 Linode 인수를 완료했습니다.

VTG 소개

함부르크에 본사를 두고 있는 VTG GmbH는 철도 중심의 국제 자산 소유자이자 물류 회사입니다. VTG는 철도 화물 왜건과 탱크 컨테이너를 임대하는 것 외에도 복합 물류 서비스와 통합 디지털 솔루션을 제공합니다. VTG는 탱크 왜건, 인터모달 왜건, 표준 화물 왜건, 슬라이딩 벽 왜건을 중심으로 약 8만8500대의 철도 화물 왜건은 물론 약 5000유닛의 탱크 컨테이너를 보유하고 있습니다.

다각화된 서비스 포트폴리오를 통해 고객에게 강력한 국제 화물 운송 플랫폼을 제공하며, 이를 바탕으로 모든 업계에 적합한 측정 가능한 물류 솔루션을 개발합니다. 수년 동안 전체 운송망에서 걸쳐 세분화된 전문 지식을 축적했으며, 이제 스마트 기술이 이를 뒷받침하고 있습니다. VTG는 이러한 풍부한 경험을 특히 액체 및 민감한 상품의 운송에 대한 전문 지식과 결합하고 있습니다. VTG 고객에는 화학, 석유, 자동차, 제지 업계부터 농업까지 거의 모든 분야를 대표하는 수많은 선도적인 회사들이 있습니다.

2021년 회계연도에는 매출 12억2100만 유로와 영업이익 4억7200만 유로를 기록했습니다. 함부르크에 본사를 둔 VTG의 자회사와 계열사는 유럽, 북미, 유라시아에서 상당한 규모의 입지를 확보하고 있습니다. VTG이 2021년 12월 31일 기준으로 고용하고 있는 직원은 전 세계적으로 약 2150명입니다.

자세한 내용은 www.vtg.com에서 확인하시기 바랍니다.

Akamai 소개

Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.

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