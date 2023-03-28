VTG가 Akamai의 지원을 받아 인프라를 보호하는 방법

VTG는 함부르크에 본사를 두고 있는 철도 중심의 국제 자산 및 물류 회사입니다. VTG는 철도 화물 왜건과 탱크 컨테이너를 임대하는 것 외에도 복합 물류 서비스와 통합 디지털 솔루션을 제공합니다. 현재 철도 화물 왜건 약 8만8500대와 탱크 컨테이너 5000유닛을 보유하고 있습니다. VTG의 고객은 이러한 다각화된 포트폴리오를 통해 우수한 국제 운송 플랫폼을 확보할 수 있습니다. 또한 VTG는 모든 업계에서 개별적으로 맞춤 구성된 물류 솔루션을 개발합니다. Akamai는 이렇게 다방면에서 활동하는 VTG가 당사와 협력해 Akamai Guardicore Segmentation 솔루션을 배포하기로 결정한 것을 기쁘게 생각합니다.

VTG는 거의 모든 업계의 잘 알려진 다수의 클라이언트를 위해 액체와 민감한 상품을 수송하는 서비스를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 대표적인 예로는 화학, 석유, 자동차, 농업, 제지 업계가 있습니다. VTG가 이러한 인상적인 포트폴리오에 걸맞는 원활한 고객 경험을 제공하려면 높은 수준의 운영 보안을 유지해야 하며, 즉 Akamai Guardicore Segmentation 솔루션이 필요합니다.

Akamai Guardicore Segmentation은 기업과 기관이 다운타임 없이 보다 빠르고 쉽게 높은 수준의 보안을 달성할 수 있도록 지원합니다. Akamai Guardicore Segmentation은 기존 방화벽과 VLAN 같은 기타 세그멘테이션 솔루션과 달리 전체 IT 환경에 대한 심층적인 가시성을 정책 엔진에 통합합니다. 이를 통해 고객은 보다 세부적인 보안 정책을 정확하고 확실하게 세울 수 있습니다.

VTG의 IT 보안 매니저 겸 아키텍트인 토비아스 타이드(Tobias Tiede)는 Akamai와의 협업에 대해 다음과 같이 말했습니다. "Akamai와 협력하게 되어 매우 기쁩니다. Akamai가 Gartner Magic Quadrant에서 리더로 선정된 것이 Akamai를 선택한 이유 중 하나였습니다. Akamai의 마이크로세그멘테이션 솔루션은 유연하고, 관리가 간편하고, 네트워크 상의 데이터 연결에 대해 전례 없는 가시성을 제공합니다. VTG가 높은 보안 수준을 보장할 수 있도록 지속적인 협업과 협력을 기대합니다."

Guardicore의 업계를 선도하는 마이크로세그멘테이션 솔루션이 Akamai의 광범위한 제로 트러스트 보안 포트폴리오에 추가되어 공격자와 멀웨어 및 랜섬웨어의 확산을 방어하는 포괄적인 보호 기능을 기업에 제공합니다.

Akamai는 또한 애플리케이션을 구축, 실행, 보호할 수 있는 개발자 친화적이고 대규모로 분산된 플랫폼을 기업에 제공하기 위해 Linode 인수를 완료했습니다.