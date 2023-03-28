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Akamaiの支援によるVTG社のインフラ保護

March 28, 2023 United Kingdom — London

ハンブルクに本社を置くVTGは、鉄道を中心とした国際的な資産および物流企業です。鉄道貨物用の車両やタンクコンテナのリースに加え、マルチモーダル物流サービスや統合デジタルソリューションも提供しています。同社の保有車両は、88,500両の鉄道貨物車両と5,000のタンクコンテナを軸に構成されています。その高度に多様なポートフォリオにより、VTGの顧客は、国際貨物輸送に優れたプラットフォームを利用することができます。また同社は、多様な業界のそれぞれに合わせた物流ソリューションも開発しています。このように多彩な顔を持つ企業が、Akamai Guardicore Segmentationソリューションの導入を通じて当社と協力関係を結ぶようになったことを嬉しく思います。 

VTGでは、液体の輸送や取り扱いに注意を要する商品の輸送を、あらゆる業界に属する多数の大手顧客に提供しており、これが主力事業となっています。主な業界としては、化学、石油、自動車、農業、製紙業などがあります。このように優れたポートフォリオに向けてスムーズな顧客体験を提供するためには、VTGが高レベルの運用上のセキュリティを維持することが不可欠となります。ここで、Akamai Guardicore Segmentationソリューションが効果を発揮します。

Akamai Guardicore Segmentationは、企業や機関が、高いレベルのセキュリティをダウンタイム無しで、より迅速かつ容易に実現できるように支援します。 従来型のファイアウォールやVLANなどの他のセグメンテーションソリューションとは異なり、Akamai Guardicore SegmentationはIT環境全体の詳細な可視性を、ポリシーエンジンと統合します。 これにより、お客様はより詳細なセキュリティポリシーを正確かつ確実に作成できます。

VTGのIT Security Manager兼Architectを務めるTobias Tiede氏は、Akamaiとのコラボレーションについて次のように述べています。「Akamaiと連携することができて非常に嬉しく思っています。Gartner Magic Quadrantで「リーダー」に位置づけられていたことが、Akamaiを選択した大きな理由の1つでした。マイクロセグメンテーションソリューションは柔軟かつ管理が容易で、ネットワーク上のデータ接続をかつてないほど詳細に可視化できます。コラボレーションを継続し、VTGが高度なセキュリティを確保できるよう協力することを楽しみにしています」

Guardicoreの市場をリードするマイクロセグメンテーションソリューションは、Akamaiの広範なゼロトラスト・セキュリティ・ポートフォリオを補強して、エンタープライズ向けの包括的な保護を実現し、攻撃者に対する防御とマルウェアやランサムウェアの拡散防止に貢献します。

また、当社はLinodeの買収を完了しました。これにより、アプリケーションの構築、運用、セキュリティ確保のための開発者向け超分散型プラットフォームをビジネスに提供できます。

VTGについて

ハンブルクに本社を置くVTG GmbHは、鉄道を中心とした国際的な資産所有および物流企業です。鉄道貨物用の車両やタンクコンテナのリースに加え、マルチモーダル物流サービスや統合デジタルソリューションも提供しています。同社の車両には、88,500両の貨物輸送車両が含まれており、その多くはタンクワゴン、インターモーダルワゴン、標準型の貨物車両、スライド壁式ワゴンなどです。また、5,000台のタンクコンテナも所有しています。

この多様なサービスポートフォリオによって、VTGのお客様に、国際的な貨物輸送のための堅牢なプラットフォームを提供しています。その上で同社はあらゆる業界向けにあつらえた物流ソリューションを開発しています。VTGは、長年にわたり、輸送チェーン全体にわたる詳細な専門能力を蓄積してきました。その能力を現在、スマートテクノロジーで活用しています。同グループはまた、液体や取り扱いに注意を要する品目の輸送に関する専門的な知識について、豊富な経験を備えています。同社の顧客には、化学、石油、自動車、製紙業、農業を含め、ほぼすべての分野の代表的な大手企業が多数含まれています。

2021年度にVTGは、12億2,100万ユーロの販売高と4億7,200万ユーロの営業利益（EBITDA）を記録しています。同社はハンブルクを拠点としていますが、子会社および関連会社は、欧州、北米、ユーラシアにおいても大規模に展開しています。2021年12月31日時点で、VTGの従業員数は全世界で2,150人です。

詳細については、www.vtg.comをご覧ください。

Akamaiについて

Akamaiは、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamaiのフルスタック・クラウド・コンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで高いパフォーマンスとコストを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できるAkamaiに信頼を寄せています。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。

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