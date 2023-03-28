Akamaiの支援によるVTG社のインフラ保護

ハンブルクに本社を置くVTGは、鉄道を中心とした国際的な資産および物流企業です。鉄道貨物用の車両やタンクコンテナのリースに加え、マルチモーダル物流サービスや統合デジタルソリューションも提供しています。同社の保有車両は、88,500両の鉄道貨物車両と5,000のタンクコンテナを軸に構成されています。その高度に多様なポートフォリオにより、VTGの顧客は、国際貨物輸送に優れたプラットフォームを利用することができます。また同社は、多様な業界のそれぞれに合わせた物流ソリューションも開発しています。このように多彩な顔を持つ企業が、Akamai Guardicore Segmentationソリューションの導入を通じて当社と協力関係を結ぶようになったことを嬉しく思います。

VTGでは、液体の輸送や取り扱いに注意を要する商品の輸送を、あらゆる業界に属する多数の大手顧客に提供しており、これが主力事業となっています。主な業界としては、化学、石油、自動車、農業、製紙業などがあります。このように優れたポートフォリオに向けてスムーズな顧客体験を提供するためには、VTGが高レベルの運用上のセキュリティを維持することが不可欠となります。ここで、Akamai Guardicore Segmentationソリューションが効果を発揮します。

Akamai Guardicore Segmentationは、企業や機関が、高いレベルのセキュリティをダウンタイム無しで、より迅速かつ容易に実現できるように支援します。 従来型のファイアウォールやVLANなどの他のセグメンテーションソリューションとは異なり、Akamai Guardicore SegmentationはIT環境全体の詳細な可視性を、ポリシーエンジンと統合します。 これにより、お客様はより詳細なセキュリティポリシーを正確かつ確実に作成できます。

VTGのIT Security Manager兼Architectを務めるTobias Tiede氏は、Akamaiとのコラボレーションについて次のように述べています。「Akamaiと連携することができて非常に嬉しく思っています。Gartner Magic Quadrantで「リーダー」に位置づけられていたことが、Akamaiを選択した大きな理由の1つでした。マイクロセグメンテーションソリューションは柔軟かつ管理が容易で、ネットワーク上のデータ接続をかつてないほど詳細に可視化できます。コラボレーションを継続し、VTGが高度なセキュリティを確保できるよう協力することを楽しみにしています」

Guardicoreの市場をリードするマイクロセグメンテーションソリューションは、Akamaiの広範なゼロトラスト・セキュリティ・ポートフォリオを補強して、エンタープライズ向けの包括的な保護を実現し、攻撃者に対する防御とマルウェアやランサムウェアの拡散防止に貢献します。

また、当社はLinodeの買収を完了しました。これにより、アプリケーションの構築、運用、セキュリティ確保のための開発者向け超分散型プラットフォームをビジネスに提供できます。