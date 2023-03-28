Come VTG protegge la sua infrastruttura con l'aiuto di Akamai

Con sede ad Amburgo, VTG è un proprietario di asset globale e una società di logistica con una forte attenzione alle ferrovie. Oltre al noleggio di carri merci ferroviari e container cisterna, il Gruppo fornisce anche servizi logistici multimodali e soluzioni digitali integrate. La flotta dell'azienda comprende circa 88.500 carri merci ferroviari e 5.000 container cisterna. Questo portafoglio di servizi diversificato offre ai clienti di VTG una solida piattaforma per il trasporto internazionale di merci, sulla base della quale l'azienda sviluppa soluzioni logistiche su misura per qualsiasi settore. Siamo lieti che questa poliedrica società ci abbia scelto come partner per distribuire la nostra soluzione Akamai Guardicore Segmentation.

VTG unisce altresì una ricca esperienza con una conoscenza specialistica del trasporto di merci liquide e in particolare sensibili. I suoi clienti includono una pletora di aziende leader che rappresentano l'industria chimica, petrolifera, automobilistica e cartaria, l'agricoltura e praticamente ogni altro settore. Per offrire eccellenti customer experience con un portafoglio di servizi così diversificato, è fondamentale per VTG mantenere un elevato livello di sicurezza nelle sue attività ed è qui che entra in gioco la soluzione Akamai Guardicore Segmentation.

Questa soluzione aiuta enti ed aziende a migliorare i propri livelli di sicurezza in modo più rapido e semplice senza incorrere in problemi di downtime. A differenza di altre soluzioni di segmentazione, come firewall e VLAN legacy, Akamai Guardicore Segmentation integra una profonda visibilità dell'intero ambiente IT nel proprio motore di policy. Ciò consente ai nostri clienti di creare policy di sicurezza granulari in modo sicuro e accurato.

Parlando della collaborazione con Akamai, Tobias Tiede, IT Security Manager & Architect di VTG, ha affermato: "Siamo molto soddisfatti di collaborare con Akamai. La sua posizione come leader nel Gartner Magic Quadrant è stata una delle ragioni per cui abbiamo scelto Akamai. La sua soluzione di microsegmentazione flessibile e facile da gestire ci offre una visibilità impareggiabile sulle connessioni dei dati in rete. Non vediamo l'ora di continuare a collaborare per garantire un elevato livello di sicurezza a VTG".

La soluzione di microsegmentazione leader del settore di Guardicore va a completare la vasta gamma di prodotti per la sicurezza Zero Trust di Akamai nell'intento di fornire sistemi completi per la protezione alle aziende, difendendole dalle minacce e dalla diffusione di malware e ransomware.

Akamai ha anche completato l'acquisizione di Linode, per fornire una piattaforma intuitiva per gli sviluppatori e distribuita su larga scala al fine di creare, eseguire e proteggere le applicazioni.