VTG fait appel à Akamai pour protéger son infrastructure

VTG, société internationale de transport et de logistique basée à Hambourg, concentre son activité dans le domaine du fret ferroviaire. En plus de son activité de location de wagons de fret ferroviaire et de conteneurs-citernes, le groupe s'oriente vers la prestation de services logistiques multimodaux et le déploiement de solutions digitales. Sa flotte se compose d'environ 88 500 wagons de fret ferroviaire et de 5 000 conteneurs-citernes. Grâce à son portefeuille diversifié, VTG est en mesure d'offrir une excellente plateforme de transport de marchandise internationale à ses clients. La société s'intéresse aussi aux solutions logistiques avant de commencer à développer des solutions adaptées à chaque secteur. Nous sommes ravis de voir que cette entreprise aux multiples facettes souhaite collaborer avec nous dans le cadre du déploiement de notre solution Guardicore Segmentation d'Akamai.

VTG a l'habitude de travailler avec des clients réputés dans leur secteur et leur propose de transporter des liquides et des produits sensibles, ce qui génère une source de revenus importante. La société travaille notamment avec l'industrie chimique, pétrolière, automobile, agricole et papetière. Pour offrir une expérience client fluide à un portefeuille client aussi impressionnant, VTG doit donc impérativement se focaliser sur le maintien d'un niveau de sécurité élevé. C'est là qu'entre en jeu la solution Guardicore Segmentation d'Akamai pour sécuriser les opérations de l'entreprise.

En effet, Guardicore Segmentation d'Akamai accompagne les entreprises et les institutions qui cherchent à atteindre rapidement un niveau de sécurité plus élevé et sans temps d'arrêt en toute simplicité. Contrairement aux pare-feu, réseaux VLAN et autres solutions de segmentation existantes, Guardicore Segmentation d'Akamai intègre une visibilité approfondie de l'ensemble de l'environnement informatique dans son moteur de règles. Grâce à cette nouveauté, nos clients sont en mesure de faire preuve de précision et de certitude dans le déploiement de stratégies de sécurité plus granulaires.

Tobias Tiede, responsable de la sécurité informatique et architecte chez VTG, revient sur sa collaboration avec Akamai et déclare : « Nous sommes ravis de travailler avec Akamai. Le statut de Leader Gartner Magic Quadrant d'Akamai est une des raisons pour laquelle nous avons choisi de collaborer avec eux. Flexible et facile à gérer, leur solution de micro-segmentation nous offre une visibilité sans précédent sur les connexions de données du réseau. Nous avons hâte de continuer à collaborer et à travailler main dans la main pour garantir un niveau de sécurité élevé au sein de VTG. »

La solution de microsegmentation de pointe de Guardicore a été ajoutée au vaste portefeuille de sécurité Zero Trust d'Akamai, afin de fournir une protection complète à l'entreprise, en assurant la défense contre les acteurs malveillants et la propagation de logiciels malveillants et de ransomwares.

Nous avons également acquis Linode pour fournir aux entreprises une plateforme distribuée massivement et conviviale pour les développeurs, permettant de créer, d'exécuter et de sécuriser des applications.