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VTG fait appel à Akamai pour protéger son infrastructure

March 28, 2023 United Kingdom — London

VTG, société internationale de transport et de logistique basée à Hambourg, concentre son activité dans le domaine du fret ferroviaire. En plus de son activité de location de wagons de fret ferroviaire et de conteneurs-citernes, le groupe s'oriente vers la prestation de services logistiques multimodaux et le déploiement de solutions digitales. Sa flotte se compose d'environ 88 500 wagons de fret ferroviaire et de 5 000 conteneurs-citernes. Grâce à son portefeuille diversifié, VTG est en mesure d'offrir une excellente plateforme de transport de marchandise internationale à ses clients. La société s'intéresse aussi aux solutions logistiques avant de commencer à développer des solutions adaptées à chaque secteur. Nous sommes ravis de voir que cette entreprise aux multiples facettes souhaite collaborer avec nous dans le cadre du déploiement de notre solution Guardicore Segmentation d'Akamai.

VTG a l'habitude de travailler avec des clients réputés dans leur secteur et leur propose de transporter des liquides et des produits sensibles, ce qui génère une source de revenus importante. La société travaille notamment avec l'industrie chimique, pétrolière, automobile, agricole et papetière. Pour offrir une expérience client fluide à un portefeuille client aussi impressionnant, VTG doit donc impérativement se focaliser sur le maintien d'un niveau de sécurité élevé. C'est là qu'entre en jeu la solution Guardicore Segmentation d'Akamai pour sécuriser les opérations de l'entreprise.

En effet, Guardicore Segmentation d'Akamai accompagne les entreprises et les institutions qui cherchent à atteindre rapidement un niveau de sécurité plus élevé et sans temps d'arrêt en toute simplicité. Contrairement aux pare-feu, réseaux VLAN et autres solutions de segmentation existantes, Guardicore Segmentation d'Akamai intègre une visibilité approfondie de l'ensemble de l'environnement informatique dans son moteur de règles. Grâce à cette nouveauté, nos clients sont en mesure de faire preuve de précision et de certitude dans le déploiement de stratégies de sécurité plus granulaires.

Tobias Tiede, responsable de la sécurité informatique et architecte chez VTG, revient sur sa collaboration avec Akamai et déclare : « Nous sommes ravis de travailler avec Akamai. Le statut de Leader Gartner Magic Quadrant d'Akamai est une des raisons pour laquelle nous avons choisi de collaborer avec eux. Flexible et facile à gérer, leur solution de micro-segmentation nous offre une visibilité sans précédent sur les connexions de données du réseau. Nous avons hâte de continuer à collaborer et à travailler main dans la main pour garantir un niveau de sécurité élevé au sein de VTG. »

La solution de microsegmentation de pointe de Guardicore a été ajoutée au vaste portefeuille de sécurité Zero Trust d'Akamai, afin de fournir une protection complète à l'entreprise, en assurant la défense contre les acteurs malveillants et la propagation de logiciels malveillants et de ransomwares.

Nous avons également acquis Linode pour fournir aux entreprises une plateforme distribuée massivement et conviviale pour les développeurs, permettant de créer, d'exécuter et de sécuriser des applications.

À propos de VTG

VTG GmbH, société internationale de transport et de logistique basée à Hambourg, concentre son activité dans le domaine du fret ferroviaire. En plus de son activité de location de wagons de fret ferroviaire et de conteneurs-citernes, le groupe s'oriente vers la prestation de services logistiques multimodaux et le déploiement de solutions digitales. Sa flotte se compose d'environ 88 500 wagons de fret ferroviaire, dont des wagons-citernes, des wagons intermodaux, des wagons de marchandises standard et des wagons à parois coulissantes. Elle compte aussi près de 5 000 conteneurs-citernes.

Grâce à son portefeuille diversifié, VTG est en mesure d'offrir une excellente plateforme de transport de marchandise internationale à ses clients qui leur permet notamment de développer des solutions sur mesure et adaptées à chaque secteur. Fort de ses nombreuses années d'expertise granulaire aux différentes étapes de la chaîne de transport, VTG s'appuie désormais sur une technologie intelligente. Le Groupe bénéficie également d'une vaste expérience et de nombreuses connaissances dans le domaine spécialisé du transport de liquides et de produits sensibles. La base de clients de VTG se compose de nombreuses entreprises leaders de l'industrie chimique, pétrolière, automobile agricole et papetière, mais aussi d'acteurs d'autres secteurs.

Au cours de l'exercice financier de 2021, VTG a réalisé un chiffre d'affaires de 1 221 millions d'euros et un bénéfice d'exploitation (BAIIA, Bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements) de 472 millions d'euros. Grâce à ses filiales, la société hambourgeoise bénéficie aujourd'hui d'une présence considérable en Europe, en Amérique du Nord et en Eurasie. Au 31 décembre 2021, VTG employait environ 2 150 personnes aux quatre coins du monde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.vtg.com.

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances optimales à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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